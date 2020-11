Biden njofton qasjen e re në luftën kundër pandemisë: Zbardhen emrat e ekspertëve të task forcës anti-Covid, lihet jashtë Fauci

Presidenti i Zgjedhur i SHBA-së, Joe Biden njoftoi sot përbërjen e një grupi pune të ekspertëve shëndetësorë, të cilët do të planifikojnë luftën kundër pandemisë së koronavirusit.

“Përballja me pandeminë e koronavirusit është një nga betejat më të mëdha që do të hasë qeveria jonë dhe unë do të dëgjoj shkencën dhe ekspertët”, tha Biden.

“Grupi i punës do të ndihmojë në formësimin e qasjes time për të menaxhuar rritjen e infeksioneve të reja, duke siguruar që vaksinat të jenë të sigurta, efektive, efikase, të shpërndara në mënyrë të barabartë dhe falas, dhe mbrojtjen e grupeve me rrezik të lartë”, shtoi presidenti i ri, raporton The Washington Post.

Grupi do të bashkë-kryesohet nga Vivek Murthy, njeriu i parë amerikan i shëndetit publik në mandatin e Barack Obamas, i cili u shkarkua nga Donald Trump dhe ish-kreu i Administratës së Ushqimit dhe Barnave (FDA), David Kessler.

Kreu aktual i grupit të punës për luftën kundër koronavirusit, dr. Anthony Fauci nuk është emëruar ende në trupin e Bidenit.

Anëtarët e mbetur të grupit të punës janë: Ekspert i vaksinave, i cili dha dorëheqje në krye të Ministrisë së Shëndetit dhe Shërbimeve Sociale muajin e kaluar pasi pretendoi se ishte ulur në gradë për arsye politike.

j.l./ dita