Bien Kampionët e Botës, “mallkimi” që lë Gjermaninë jashtë Botërorit

Kampionët e Botës në fuqi i dhanë fund këtë të mërkurë mbretërimit të tyre. Gjermania u mposht 2-0 nga Koreja e Jugut në minutat shtesë të lojës.

Një mungesë totale përqendrimi në minutën e parë shtesë në mbrojtjen gjermane, kur koreano-jugorët përgatiteshin të gjuanin një goditje nga këndi, bëri që Toni Kroos të jepte një “asist” te sulmuesi kundërshtar që mposhti Neuerin. Jo vetëm kaq, por minuta e gjashtë shtesë vulosi makthin gjerman.

Edhe pse u duhej vetëm një gol për të siguruar kalimin në fazën e 1/8-ave të finaleve, kësaj here heroi Kroos kthehet në ndëshkuesin e kombëtares së “panzerave”.

Një humbje tronditëse, që në kombinim me fitoren 3-0 të Suedisë ndaj Meksikës, i bëri kampionët e shkurorëzuar të përgatisin valixhet për kthim në shtëpi, pasi do të jenë pikërisht nordikët dhe meksikanët, ata që do të vazhdojnë më tej me pretendimet e tyre.

Suedia, si e para në grup do të luajë me shumë gjasë me Zvicrën, ndërsa Brazili do të presë Meksikën, gjithnjë nëse helvetët dhe brazilianët do të sigurojnë kualifikimin.

Në të vërtetë, askush në Gjermani nuk ka qenë i kënaqur që skuadra luan në Grupin F. Jo për shkak të kundërshtarëve (Meksikë, Suedi dhe Kore e Jugut), të cilët kanë rezultuar më të vështirë nga sa mendohej, por për shkak të historisë. Asnjë skuadër që ka qenë në Grupin F, në historinë e Kupës së Botës, nuk ka arritur ta fitojë trofeun.

Një grupim in tillë, në Botëror, ekziston që nga 1986-a. Atë vit ka qenë Anglia që ka luajtur në Grupin F. Ata u eliminuan nga “Dora e Zotit”. Edhe në 1990-ën, Anglia ka luajtur në të njëjtin grup dhe është eliminuar në gjysmëfinale. Në 1994-ën i ka takuar Holandës (jashtë në çerekfinale), përsëri Anglia në 2002-in (doli mes 8 më të mirave), Brazili në 2006-ën (jashtë në çerekfinale). Ky mallkim ka goditur Italinë në 2010-ën, e eliminuar në fazën me grupe. Argjentina ka patur mundësinë t’i jap fund kësaj statistike në 2014-ën, por u mund në finale.

o.j/dita