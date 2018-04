“Biri im, të kërkoj të falur që nuk jam i pavdekshëm”

2 Prilli, Dita Botërore e Autizmit/ Një bisedë në Dita me logopeden Berjana Molla. Sfidat dhe puna e përditshme më fëmijët autik, ngurrimi i prindërve për ta pranuar këtë fakt dhe sfidat e familjes më pas… Çfarë ndodh më fëmijët autik kur prindërit ndahen nga jeta. Kush kujdeset për ta?!

Është fakt se shumë prindër e kanë të vështirë ta pranojnë se fëmija e tyre është autik. Madje shumë prej tyre zgjedhin as të mos e çojnë në qendra të posaçme, vetëm e vetëm që të mos e marrin vesh të tjerët që vajza apo djali i tyre nuk është si gjithë të tjerët.

Një nga personazhet e njohur që e ka pranuar hapur këtë fakt, madje ka dalë edhe publikisht duke treguar historinë e të birit dhe të jetës së tij është përkthyesi dhe shkrimtari Edmond Tupe.

Shkrimet dhe rrëfimet e Tupës, më shumë se sa një formë e të shprehurit të brengës së tij, janë edhe një thirrje për ndërgjegjësim ndaj prindërve: duajini dhe pranojini fëmijët tuaj ashtu siç ata janë.

Një nga letrat që ai ia ka dërguar të birit, Gesit, dy vite më parë është shpërndarë me qindra herë në media.

“Ges, ti i ke dhënë një kuptim të ri jetës sime, unë mësova prej teje të kuptoj Tjetrin, të mposht vetveten, egon time, sa herë që kjo është e domosdoshme; mësova të heq dorë nga shumë gjëra në emër të dashurisë që ushqej për ty, të të dua edhe kur ti me godet, edhe kur ti më gërvisht, pra, edhe kur më dënon e ndëshkon me dhunë; mësova të luftoj ndryshe, edhe kur e di që nuk do të fitoj, mësova ta shoh, ta dëgjoj, ta nuhas e ta prek botën me syrin, veshin, hundën e dorën tënde dhe kështu, ta kuptoj duke e filtruar edhe përmes ndërgjegjes se tjetrit, aq më tepër kur tjetri je Ti!

Sigurisht, Ges, unë të kërkoj të falur që nuk kam arritur të t’i plotësoj të gjitha, që nuk po të shkëpus dot nga autizmi, të kërkoj të falur për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen tënde, të kërkoj të falur që nuk jam i pavdekshëm, por i përkohshëm ashtu si edhe nëna jote, sepse brenga jonë më e tmerrshme është mendimi që një ditë të frikshme, ti do të gjendesh vetëm, pa njeri pranë për t’u kujdesur për ty, për të të dhuruar të paktën një grimë mirëkuptim e dashuri. E di, ti nuk ke as motër e as vëlla, ke vetëm një gjysmë vëlla nga ana ime, por që jeton prej vitesh në Kanada dhe që atje ka ndërtuar jetën vet; sot kanë ardhur kohë të tilla që njerëzit vdesin të vetmuar, madje edhe prindër që kanë lindur, rritur e nxjerrë në jetë dy, tre, katër a më shumë fëmijë, sepse, siç thuhet, secili ka fatin e vet”-shkruan ndër të tjera Tupe në letrën e tij të ndjerë, duke shprehur qartë se frika e tij më e madhe është që ta lerë të birin vetëm. Me siguri shumë prindër që kanë një fëmijë autik, ndjejnë të njëjtën gjë si ai pasi deri më sot, në vendin tonë nuk ka asnjë institucion apo qendër, e cila mund të merret me përkujdesjen, trajtimin apo strehimin e tyre.

Megjithëse autizmi është identifikuar ne vitin 1943 ende është paaftësi relativisht e panjohur. Por është vlerësuar se më shumë se 1.5 për qind e popullsisë në botë kanë dikë që vuajnë prej çrregullimeve nga spektri autistik.

Njerëzit me autizëm nuk kanë aftësi të kufizuara fizike dhe pamja e tyre është si çdo person pa aftësi të kufizuara.

Për këtë shkak është vështirë të krijohet më shumë dijeni dhe mirëkuptim për këtë gjendje.

Për shkak se fëmijët me autizëm duken “normalë” njerëzit mendojnë se ata janë të pasjellshëm apo prindërit nuk mund ta kontrollojnë fëmijën. Njerëzit zakonisht e shohin këtë si “dështim”.

Berjana Molla është Logopede, trapiste, ajo punon me fëmijët autik pranë qendrës “Për autizmin dhe çrregullime të tjera të zhvillimit”.

Njeh sfidat e tyre të përditshme, por edhe të familjeve që i rrisin dhe prindërve.

Në Ditën Botërore të Autizmit në folën më Berjanën, për të mësuar më shumë prej saj se çfarë ndodh me këtë kategori në vendin tonë dhe si përballen ata me realitetin e partishëm.

Sigurisht që, një ditë nuk mjafton për të qenë pranë tyre, por lë të shfrytëzohet kjo datë për të thënë se vëmendja ndaj tyre duhet të jetë në çdo sekondë.

-Berjana, sa kohë keni që merreni më fëmijët autik?

Tani u bënë pesë vite që bëj këtë punë. Kur e mendoj, ikin shpejt vitet…

-Çfarë të ka mësuar kjo punë?

Durim, vullnet dhe mbi te gjitha të pranosh tjetrin ndryshe.

-Ndiheni ndonjëherë e lodhur?

Ndodh ndonjëherë kur punoj me orare me të zgjatura por sidomos kur fëmija vjen i lodhur, i përgjumur apo ka probleme shëndetësore të tjera. Këto çojnë në shtim sjelljesh në mungesë përqendrimi dhe për pasojë fëmija nuk ecën si duhet në program, normalisht që të lodh më shumë, por do të thosha dhe më mërzit fakti që më ikën një orë pa rezultat.

-Po, çfarë është autizmi?

Autizmi është çrregullim neurobiologjik i zhvillimit, është i lindur dhe e shoqëron fëmijën gjithë jetën.

-Në dijeninë tuaj sa fëmijë autikë ka në Shqipëri?

Nuk di t’ju jap një numër specifik pasi ka dhe prindër në rrethe që e fshehin fëmijën e tyre, nuk e pranojnë problematikën, ka dhe nga ata që se vënë re fare.

-Çfarë e shkakton autizmin?

Pikërisht ndoshta problematika kryesore e autizmit është mos gjetja ende e shkakut dhe për sa kohë shkenca nuk ka rezultat, mjeti i vetëm i trajtimit mbetet terapia.

-Cilat janë sfidat e një familjeje që ka një fëmijë autik?

Pranimi që tanimë ka një fëmijë të diagnostikuar me autizëm, pranimi nga shoqëria përreth dhe mundësia ekonomike për ta trajtuar në klinika apo qendra.

-Po sfidat e vet fëmijës?

Në përgjithësi nuk mësojnë në mënyrë natyrale nga mjedisi, pra edhe gjërat më të thjeshta për të cilat nuk del nevoja të mësosh një fëmijë me zhvillim tipik, për rastin e fëmijës me autizëm ju duhet mësuar. Kjo sjell vështirësi shumë të mëdha në jetën e tyre të përditshme, në funksionimin e tyre, në pavarësinë e tyre dhe në kuptimin e gjithçkaje që i rrethon. Gjuha e tyre, qoftë receptive, qoftë ekspresive është e dëmtuar, kjo përben për ta gjithashtu një sfidë të madhe për të “përkthyer” koncepte të ndryshme, ose për të “përkthyer” mënyrën si funksionon shoqëria. Sfida të tjera që lidhen me interesat e tyre të ngushta, veprimet e përsëritura, çështje të ndjeshmërisë, gjumi i keq, etj.

-A ka njerëz që janë autik dhe nuk e kanë identifikuar këtë gjë në moshë të vogël?

Në botë ka njerëz që janë diagnostikuar edhe pas moshës 50-vjeçare. Kjo nuk do të thotë që autizmi u shfaq atëherë, thjesht këta persona nuk kanë pasur informacionin e duhur për të kuptuar këtë çrregullim.

-Sa i mundur është integrimi i një fëmije autik në shoqërinë tonë?

Nëse do trajtohej që në moshë të vogël dhe hallkat e zinxhirit moshor do zhvilloheshin si duhet në një bashkëveprim të fortë mes fëmijës, prindit dhe ekipit multidisiplinar (mjeku, psikologu, logopedi, mësuesi ndihmës) integrimi do jetë i mundur dhe me rezultate shumë të mira.

-Kur shfaqen shenjat e para të autizmit dhe çfarë duhet të bëjë prindi në këtë moment?

Shenjat e para të dukshme për prindin shfaqen, apo vërehen rreth moshës 2-3 vjeçare ndërsa një klinicist i mirë e dallon që mbas 6 muajsh.

-Sa e rëndësishme është terapia dhe a shërohet plotësisht autizmi?

Normalisht që terapia është shumë e rëndësishme. Terapia e mirë dhe intensive e sjelljes (ABA), e cila aplikohet dhe në qendrën tonë, është vërtetuar që përmirëson ndjeshëm autizmin, por nuk e kuron plotësisht atë.

-Cila është historia më e trishtë, që të ka prekur më shumë gjatë këtyre kohëve, na e trego?

Më e trishtë për mua do ishte ajo e një fëmije të diagnostikuar vonë, dhe e trajtuar shumë vonë dhe pse potencialet e këtij fëmije janë shumë të mira mungesa e informacionit fatkeqësisht e lë këtë fëmijë mbrapa.

-A ka mekanizma shteti shqiptar për t’u kujdesur për këta fëmijë?

Shteti shqiptar ka disa qendra, por nuk mjaftojnë (duhet të bëjë më shumë). Nga ana tjetër këto familje kanë nevojë për ndihma financiare për të përballuar privatin.

– Kam idenë se problemi i tyre më i madh është kur rriten se sa kur janë fëmijë. Kur rriten dhe duan të dalin në jetë, vështirësia për t’u pranuar nga shoqëria është e madhe apo jo?

Ne po ecim përpara si shoqëri, po emancipohemi, vështirësia është, por do punojmë që ky pranim të arrihet. Ka shumë punë për t’u bërë por mesa shoh unë si terapiste jemi në rrugë të mbarë si shoqëri për t’ia dalë

-Berjana, ju thatë pak më parë që prindërit e kanë të vështirë të pranojnë një fëmijë autik, madje dhe e fshehin këtë fakt, duke i bërë dëm fëmijës. Keni një mesazh për këta prindër?

Unë si logopede do ju bëja thirrje të gjithë prindërve që të kenë durim, të dhurojnë sa më shumë dashuri, të besojnë fort te fëmija i tyre. Më kryesorja është diagnostikimi, pranimi dhe trajtimi në moshë të hershme i tyre, pasi sa më parë të vijë ky pranim aq më shumë do t’i japin fëmijës mundësi të zhvillojë potencialet e tij dhe të integrohet në shoqëri.

-Është e vërtetë që frika më e madhe e prindërve është fakti se çfarë do të ndodhë me fëmijët kur ata (prindërit) nuk do të jenë më në jetë?

Po është e vërtetë, pasi sot për sot nuk kemi akoma asnjë institucion apo qendër e cila mund të merret me përkujdesjen, trajtimin apo strehimin e tyre.

