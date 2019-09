Biseda dhe mbresa me shkrimtarin e shquar anglez Brian W. Aldiss (18 gusht 1925-19 gusht 2017)

nga Refik Kadija

Romancieri, poeti, kritiku, dramaturgu, e mbi të gjitha prozatori i zhanrit fantastiko-shkencor më i shquari në botë me mbi 300 tregime e dhjetra romane, mbi 100 monografi, Brian Wilson Aldiss ka lënë një trashëgimi letrare të jashtëzakonshme prej më shumë se 80 vëllimesh, përfshirë dhe disa vëllime me poezi.

Pata fatin e lumtur dhe nderin të njihem dhe të miqësohem me shkrimtarin prolifik anglez Brian Aldiss gjatë vizitës së tij të shkurtër në Shqipëri në fund të majit 1990. U takuam për herë të parë në “Hotel Dajti”, së bashku me vajzën e tij Wendy, ku zhvilluam një bisedë të gjatë e shumë miqësore dhe vazhduam komunikimin për rreth dy dekada. E kam ndjekur krijimtarinë e tij letrare deri në fund të jetës së tij. Disa nga veprat e tij më të mira m’i ka dhuruar me kushtim miqësor të ngrohtë. Ushqente ndjenja miqësore ndaj vendit dhe popullit tonë.

Krijimtarinë e tij letrare e njihja mjaft mirë qysh më përpara, por gjatë miqësisë sonë arrita ta njoh më mirë edhe si njeri, edhe si shkrimtar. Qysh në fillim më la mbresa të pashlyeshme personaliteti i tij. Nga paraqitja ishte një burrë i gjatë, i bëshëm por jo i shëndoshë, me sy të kaltër, të gjallë e inteligjentë, me flokë gështenjë, të shkurtër e të rralluar. Mbante syze pa ngjyrë, me skelet të hollë floriri. Kishte zë melodioz, të plotë e pak të gërvishur. Ishte energjik dhe nuk i tregonte aspak 65 vjetët që kishte. Ishte i çpenguar, i përzemërt, i thjeshtë, me një sens humori të hollë tipik anglez. Herë-herë përdorte një ironi të lehtë që haset shpesh në tregimet e tij. I pëlqente shakatë të cilat i hidhte e i priste me lehtësi. Hynte natyrshëm në bisedë me njerëzit, i pëlqente të bisedonte. Ishte dëgjues shumë i mirë. Ishte njeri i ndjeshëm, i këndshëm në shoqëri, pakëz i vekënaqur. Kishte shije të holla, i donte shumë lulet, në fakt donte gjithshka të bukur, por mbi gjithshka adhuronte të bijën, Uendin – një fotoreportere profesioniste e shkathët e revistës së famëshme “Marie Claire”, e cila kishte trashëguar shumë cilësi nga i ati.

Një mbrëmje, gjatë një bisede në Hotel Tirana ku kishte zënë vend me të bijën Brian Aldiss-i më tregoi se sapo kishte përfunduar një libër të ri me studime mbi prozën fantastiko-shkencore me titull “Eufori trilion-vjeçare”. Gjatë bisedës më tha se nga letërsia angleze admironte poetin e madh romantik Percy Shelley-n dhe sidomos bashkëshorten e tij Mary Shelley-n (Godwin-in), romani i të cilës “Frankenstein” kishte ndikuar ndjeshëm në krijimtarinë e tij – konkretisht në romanin e tij “Frankenstein Unbound” (“Frankenshtajni i çliruar”), të cilin e kishte botuar më 1973. “Romani i saj Frankenstein ka qenë nënçmuar padrejtësisht nga kritika në Angli”, më tha ai. Bashkohej me mendimin se Percy Shelley qëndron më lart artistikisht se Bajroni dhe shtoi, “por e kam të vështirë për ta kuptuar Shelley-n vende-vende, ndonëse e kam lexuar disa herë; veçanërisht Alastori është vepër e vështirë.” I thashë se Mary Shelley ka shkruar edhe një tregim me temë shqiptare me titull “Syri i keq” dhe shtova: “Ajo gjithashtu ka qenë frymëzuese letrare dhe bashkëshorte ideale për Shelley-n. Aldiss-it i ndritën sytë e tha: “Jam shumë i gëzuar që i njihkeni mirë dhe i vlerësokeni Shellët. Mary ka merita të mëdha në përjetësimin e figurës dhe veprës së bashkëshortit të saj. Ajo i ka mbledhur me durim e devocion poezitë e tij të shpërndara andej-këndej nëpër organe të ndryshme. Ajo kishte ndërmend të bënte një biografi të hollësishme të burrit të saj, por babai i tij konservator Timothy Shelley u bë pengesë. Atëherë, ajo i shprehu kujtimet e vlerësimet e veta në “Shënimet” me të cilat e pajisi botimin e veprave të plota poetike të burrit të saj.”

[Në parantezë, m’u kujtua se edhe Margarita, gruaja e Aldiss-it, kishte qenë një bashkëshorte e tillë ideale, e cila e kishte shoqëruar nëpër udhëtimet e tij deri në Lindjen e Largët dhe kishte bërë bibliografinë e parë të plotë të bashkëshortit të saj, “Vepra e Brian W. Aldiss-it: Bibliografi e anotuar (shpjeguese)”, botuar më 1992. Me Margaritën ishte martuar më 1965, pas ndarjes nga gruaja e parë Olive Fortesue, me të cilën kishte dy fëmijë – Clive (1955) dhe Wendy (1959). Për 32 vjet Brian-i dhe Margarita patën një jetë bashkëshortore shumë të lumtur, me të cilën gjithashtu patën dy fëmijë – Timothy (1967) dhe Charlotte May (1969), deri sa Margarita u nda nga jeta në vitin 1997, duke e lënë Brian-in në dëshpërim të thellë. Dy vjet më vonë, më 1999, ai botoi librin “Kur mbaron festa”, një libër të mbushur me dhimbje, ku Aldiss-i përshkruan luftën e përbashkët bashkëshortore me kancerin e pankreasit deri sa përfundoi me vdekjen e saj.]

Në këtë kohë, Wendy, e bija e shkrimtarit, më pyeti: “Pse mendon se Mary ka qenë një bashkëshorte ideale?” Unë iu përgjigja: “Përveç atyre që u thanë, ajo e ka frymëzuar dhe e ka nxitur Shelley-n për t’i përfunduar disa nga veprat e tij kryesore. Gjithashtu, ajo e ka dashur me përkushtim të thellë dhe i ka qëndruar besnike kujtimit të tij deri në fund të jetës së saj 54-vjeçare, ndonëse ajo ishte vetëm 25 vjeç kur Shelli vdiq aksidentalisht në det një muaj pa i mbushur të tridhjetat. Pas vdekjes së tij të parakohëshme, shoku i tij i ngushtë Hogg-u i propozoi Mary-t për t’u martuar bashkë, por ajo iu përgjigj: ‘Preferoj të mbetem Mary SHELLEY!’” “Është e vërtetë,” ndërhyri Brian-i. “Jo vetëm Hogg-u, por edhe poeti amerikan Washington Irving, kur vajti në Evropë me shërbim diplomatik (rreth vitit 1830), i propozoi Mary-t për t’u martuar me të, por ajo i dha poetit amerikan të njëjtën përgjigje si Hogg-ut. Por Shelley nuk ka shkuar mirë me babain e Mary-t, William Godwin-in, autorin iluminist të librit Drejtësia politike. Megjithatë, Shelley nuk ngurroi të paguante njëzet mijë stërlina për ta shpëtuar Godwin-in nga burgu i borxhllinjve. Tërë jetën ata vazhduan të grinden. Para ca kohësh në një kapelë protestane të braktisur prej kohësh dhe gjysëm të rrënuar gjeta rastësisht varrin e gjyshit të Mary Godwin-it (Shelley-t). Desha ta “vidhja” e ta merrja me vete pllakën e varrit dhe ta ruaja si relik të shkritares sime të preferuar. I thashë një fshatari skocez që kur të ngrysej, ta hiqte atë pllakë e të ma sillte dhe unë do ta paguaja mirë. Por atij nuk ia mbajti, ndonëse më premtoi”. Pastaj, si me shaka, Brian-i shtoi: “Ndonëse Shelley-n e çmoj shumë si poet, për shoqëri do të zgjidhja Byron-in, ndoshta sepse kam disa gjëra të përbashkëta me të: kam qenë j pashëm, kam pasur sukses në dashuri ngado ku kam vajtur dhe, si Byron-it, edhe mua më pëlqejnë udhëtimet”. Dhe vërtet Aldiss-i udhëtonte shumë. Vetëm gjatë gjashtë muajve maj-tetor 1990: në maj erdhi në Shqipëri, në korrik shkoi në një konferencë në Stokholm, në gusht në Hagë në konferencën e 48-të botërore të prozës fantastiko-shkencore, kurse në tetor shkoi në Malajzi e pastaj në Singapor për të marrë pjesë në krijimin e shoqatës fantastiko-shkencore të Singaporit.

Para largimit nga Shqipëria Brian Aldiss-i më dha si kujtim vëllimin me tregime “Stinët në fluturim”. Më tha: “Këtë vëllim ia kam kushtuar motrës sime Betit dhe burrit të saj Antonit. Në të kam përfshirë disa nga tregimet që më pëlqejnë më shumë. Oh, mirë që m’u kujtua! Ngjarjet e tregimit të parë, “Në anën tjetër të liqenit”, zhvillohen…e di se ku?… pikërisht në kufi me Shqipërinë, në anën tjetër tëë liqenit. Kam parasysh Liqenin e Ohrit. Kam qenë edhe në anën jugosllave të Liqenit të Shkodrës – i kam rënë rretheqark nga Ulqini në Titograd. Prej kohësh kam pasur dëshirë të vija e të vizitoja Shqipërinë. Më në fund kjo dëshirë m’u realizua. Do të vij përsëri dhe do të qëndroj më gjatë”.

Në një rast tjetër, gjatë bisedës i thashë Aldiss-it: “”Kritika sheh tek ju një shkrimtar herë-herë me vision pesimist për botën, gjë që nuk përputhet me natyrën tuaj gazmore.” Ai u përgjigj: “Edhe unë çuditem që më konsiderojnë të tillë. Unë e dua jetën. Ato situata që të tjerëve u duken të zymta, unë i trajtoj në dritë komike. Pse nuk shikojnë sensing tim të humorit?”

Gjatë asaj bisede ra fjala për shkrimtarin bashkëkohor Allen Sillitoe, mik i ngushtë i Aldiss-it dhe autor i disa vepravee realiste, për të cilat një student shumë i mirë i degës së anglishtes në Universitetin e Tiranës kishte bërë një punim diplome të shkëlqyer dhe kishte marrë përgëzimet e vetë autorit anglez. I thashë Aldiss-it: “Sillitoe shpreh diku mendimin se udhëtimet janë të dobishme për shkrimtarin, se ndihmojnë për tëë njohur më mirë vetveten dhe të tjerët, ta pasurojë imagjinatën, ta ‘furnizojë’ me tema e subjekte të reja. Unë jam i të njëjtit mendim”. Duke më kundërshtuar, Aldiss-i më tha: “Nuk jam dakord me këtë mendim. Është e vërtetë që unë kam udhëtuar mjaft, por ka shkrimtarë, si Janë Austen-i për shembull, që nuk e kanë ndjerë fare nevojën e udhëtimeve, megjithatë Austen-I ka shkruar romane shumë të mirë. Unë për vete nuk vuaj për imagjinatë, them se kam plot, por vuaj nga kujtesa – harroj emra. Ja, për shëmbull, mezi e mbajta mend fjalën ‘Dajti’, deri sa bëra lidhjen me fjalën anglisht ‘blighty’ [blajti – i mugët), sepse të mugëta janë liqenet në Angli”. Pastaj vazhdoi: “Sillitoe-n e kam mik të ngushtë, ndonëse është pak më i ri se unë. Do t’i transmetoj përshëndetjet e tua dhe do t’i jap një fotokopje të artikullit që ke botuar për të në ‘Drita’ Kohët e fundit Sillitoe ka shkruar një roman ku bëhet fjalë për kujtimet e dy personazheve kryesorë rreth ngjarjeve të Luftës së Dytë Botërore, në të cilat ata kanë qenë vetë pjesëmarrës.”

Në këtë rast Brian-i më tregoi për përvojën e vet gjatë Luftës II Botërore: “Katër vite të humbura në Lindjen e Largët, gjatë të cilave më duket sikur nuk kam jetuar. Në fund të fundit, them se edhe ajo përvojë ka pasur të mirat e veta. Është një përvojë unike jo për t’u pasur zili, por që më vonë të shërben në jetë. Njeriu nuk duhet ta humbasë toruan asnjëherë, kudo që tëë jetë, dhe të përpiqet të përfitojë nga rrethanat, t’i shfrytëzojë në dobi të vet dhe asnjëherë të mos dorëzohet. Në këtë drejtim them se ajo kohë për mua nuk ka qenë fare pa dobi”. Në fakt këto mendime spontane mendoj se shprehin thelbin e humanizmit të Brian Aldiss-it.

Gjatë një bisede me Aldiss-in ra fjala edhe për humorin shkodran dhe lidhjen e veçantë të Edith Durhamit me Shqipërinë dhe me Shkodrën, në mënyrë të veçantë. I tregova për bastunin e saj të ruajtur si amanet për 70 vjet nga familja Shantoja si dhe për lulen e majit, e cila në anglisht quhet “honeysuckle”, por që shkodranët e quajnë “lule-durham” në shenjë kujtimi e respekti për miken angleze. Brian-it kjo i bëri shumë përshtypje dhe u gëzua kur, në darkën para nisjes, i solla një tufë me lule-durham. “Këto lule do t’i marr me vete në Angli. Shpresoj t’i ruaj të freskëta derisa të arrij në Oksford”, më tha dhe shtoi: “Po largohem me përshtypje të bukura nga Shqipëria. Është vend vërtet piktoresk. Tirana është qytet plot dritë dhe me gjelbërim mjaft të mirë. Njerëzit janë të përzemërt. Kurt ë vij herën tjetër kam dëshirë të vizitoj Shkodrën dhe Beratin. Edhe vende të tjera, sidomos bregdetin tuaj të mrekullueshëm. Bregdeti juaj është i vetmi në Evropë që ka mbetur ende i pastër. Tregoni kujdes që mos ta dëmtoni si jugosllavët. Edhe ndërtimet t’i bëni të studjuara”.

Në një letër që më dërgonte në qershor 1990 shprehte kënaqësinë që Shtëpia Botuese “Naim Frashëri” kishte planifikuar për përkthim romanin e tij “Nonstop”. Ndër të tjera më shkruane: “Tani kam në dorë një roman realist, jo fantasstiko-shkencor, ngjarjet e të cilit i kam vendosur në Lindjen e Mesme. Me këtë do të merrem gjatë kërij dimri”. I shkrova për t’i marrë lejen (copywright-in) për të përkthyer në shqip tregimin ‘Ndodhi në një vend të largët’ dhe Aldiss-i m’u përgjigj me dashamirësi: “Do të isha shumë i kënaqur ta shikoja tregimin ‘Ndodhi në një vend të largët’ të përkthyer në ‘Drita’. Jashtëzakonisht i kënaqur.” Tregimi u botua në “Drita” me 28 korrik 1991, f. 14 – 16.

Në nëntor 1990 i bëra Brian Aldiss-it një intervistë mjaft të hollësishme mbi jetën dhe krijimtarinë e tij letrare, të cilën e ruajta për rreth 30 vjet dhe vendosa ta botoj të plotë me rastin e 2-vjetorit të ndarjes së tij nga jeta me 19 gusht 2017 në moshën 92 vjeç e një ditë.

R.K.: Çfarë dini ju për letërsinë dhe historinë e Shqipërisë?

B.O.: Data është 29 nëntor 1990.

Pyetja e parë që më bëni ka të bëjë me atë se çfarë di unë për letërsinë dhe historinë shqiptare. Po e them që në fillim se është një pyetje tejet e vështirë, sepse duket si një pyetje që mësuesi i jep nxënësit në provim. Dhe në njëfarë mënyre, për sa i përket letërsisë shqiptare, kam frikë se vërtet jam mxënës – di shumë pak për të dhe, me qenë se nuk jam në gjendje as të lëxoj as të flas shqip, kam mbetur mbrenda asaj që është përkthyer në gjuhën angleze dhe kjo është shumë e pakët – në fakt gjithë ç’kam në bibliotekën time për letërsinë shqiptare janë nja dy vepra të Ismail Kadaresë – romani i tij i shkëlqyer “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” dhe një pamflet i çuditshëm me titull “Autobiografia e popullit tim në vargje”, disa pjesë të të cilit më pëlqejnë shumë. “Autobiografia në vargje” natyrisht më jep disa njohuri thelbësore për jetën e popullit tuaj.

Mendoj se në përgjithësi forca e letërsisë shqiptare në të kaluarën qëndronte në poezi dhe në muzikë. E them këtë për arsyen e veçantë që më bën të flas për historinë e Shqipërisë. Këtu besoj se qëndroj në taban më të sigurtë sepse, si evropjan, mendoj se di plot gjëra për historinë evropjane. Më shumë se nga librat unë kam mësuar nga udhëtimet nëpër Evropë, ose vetëm ose bashkë me familjen. Me këtë rast mund t’ju them se në fakt jam autor i një libri goxha të madh me përshtypje udhëtimi. Ky libër titullohet “Qytete dhe gurë – udhëtim nëpër Jugosllavi”. Ky libër bëën fjalë, siç nënkuptohet edhe nga titulli, për një udhëtim nëpër Jugosllavi që unë ndërmoraa së bashku me gruan time para disa vitesh. Kështu pra, në historinë që tregoj për fqinjin tuaj, në mënyrë të pashmangshme gjëndet një lloj portreti (në negativ të pazhvilluar) i Shqipërisë. Në atë kohë Shqipëria dhe Jugosllavia shkonin thikë e brisk. Është e vërtetë që Jugosllavia faktikisht kishte divergjenca thuajse me tërë Evropën – si me bllokun e Lindjes ashtu dhe me bllokun e Perëndimit, ndaj të cilit anonte ndonëse quhej vend komunist.

Megjithatë, unë kam mjaft simpati për Jugosllavinë. Duke udhëtuar nëpër ato vise që ne do t’i quanim si vise më të prapambetura – domethënë nëpër Cërna Gora apo Montenegro (Mali i Zi) siç quhet, si dhe nëpër Kosovë apo Kosmet – nga këto unë mësova plot gjëra për Shqipërinë. Atëherë Shqipëria cilësohej nga jugosllavët si vend i humbur, i prapambetur dhe i egër, të cilin e konsideronin mjaft kërcënues, veçanërisht kur Jugosllavia vetë ishte nën presion nga Bashkimi Sovjetik stalinist dhe mendohej se Shqipëria ishte një aleate e Stalinit, pra kundërshtare e Jugosllavisë.

Mjaft për këtë, nuk po vazhdoj më gjatë, vetëm se po them që këto përbëjnë pjesën më të madhe të njohurive të mia për Shqipërinë, ashtu siç e kam parë nga ana e përtejme e Liqenit të Shkodrës dhe e Liqenit të Ohrit. Qysh në atë kohë kam pasur dëshirë të madhe për të vizituar Shqipërinë. Këtë tashmë e kam përmbushur. Shpresoj të vij përsëri shumë shpejt.

R.K.: A mund të na thoni diçka për procesin tuaj krijues dhe si e përpunoni lëndën e parë duke e shndërruar në vepër letrare?

Pyetja e dytë që më bëni është shumë më tepër personale. Pra, duhet të them diçka për procesin tim krijues dhe si i jap formë “lëndës së parë”. Ndonëse ndoshta kjo është çështje personale, më duket së është gjithashtu në njëfarë mënyre edhe çështje impersonale, sepse procesi krijues është diçka shumë e njohur për shumicën e njerëzve – të paktën është diçka me të cilën ata janë ndeshur në jetë nganjëherë – është, si të thuash, sikur ata shohin përbri një derë të njohur, ose shohin sërish perëndimin e diellit dhe diçka lëviz mbrenda tyre. Mbaj mend një herë që kam shkruar në një fletë fjalët e mëposhtme:

“Gjërat që nuk i kuptoj: Një, njerëzit e tjerë; dy, vetveten; tre, gjërat mbrenda vetvetes”. Dhe pastaj, pas një pause të gjatë, shtova: “Katër, atë gjë krijuese e cila nuk është as ‘njerëzit e tjerë’, as ‘vetvetja’, as bota, por që është përtej shumicës së gjërave”.

Dhe unë besoj se procesi krijues është diçka që doemosdo qëndron përtej vetes sonë. Po të përdornim frazeologji shkencore të saktë, procesi krijues lidhet me funksionimin e pjesëve të ndryshme të trurit njerëzor, ose të mendjes, po të doni, të trurit njerëzor me të cilin vetja jonë intelektuale nuk mund të vendosë kontakt të drejtpërdrejtë e të mënjëhershëm.

Truri njerëzor është një send shumë kompleks, i cili ka shtresa të ndryshme. Disa shtresa – shtresat e mbrendshme fillestare të trurit kanë një histori shumë, shumë të gjatë. Truri i mesëm gjithashtu ka histori të gjatë, ndonëse jo aq të gjatë sa truri i ndërmjetëm dhe vetëm në majë të tij gjejmë korteksin e afërt (të parmë), i cili e bën “homo sapiens”-in të jetë një qenie me arsye të kthjellët që njohim ne. Dhe është pikërisht korteksi i afërt (i parmë) ai që natyrisht mund të merret me fjalë dhe gjuhë. Kurse ato pjesët më primitive (më të vjetra) të trurit – ato merren me imazhe (figura).

Mendoj se është pikërisht transferimi i imazheve nga pjeët më të ulëta të trurit në pjesët më të larta dhe shndërrimi i këtyre imazheve në fjalë ajo që përbën procesin krijues. Dhe artistët e llojeve të ndryshëm të artit, sipas mendimit tim, janë ata njerëz fatlumë,burra dhe gra, të cilët kanë një reagim më të lehtë dhe më të thekshëm të atyre palëve të thella të trurit. Gjithashtu është e vërtetë se, siç thoshte Meri Shelli, njeriu nuk krijon nga hiçi. Asgjë nuk del nga hiçi. Por ka. . . le të citojmë fjalët e sakta të Meri Shellit . . . Ja se çfarë thotë ajo në Introduktin e romanit të saj “Frankenshtajn”: ‘Duhet të pranojmë me modesti se kur bëhet një shpikje, ajo nuk krijohet nga boshllëku, por nga kaosi. Së pari, duhet të kesh në dorë materialet. Ato mund t’i japin formë substancave të errëta e pa formë që nuk mund të krijojnë vetë substancën”.

Dhe tani mendoj se vijmë te thelbi i çështjes. Ne na ngacmon pareshtur e pashprehura dhe ne e përkthejmë të pashprehurën në fjalë, ose në gjini muzikore apo në pikturë, në mënyrë që ajo mund të kapet, ashtu siç është, nga të tjerët në një nivel të lartë të pashprehur deri atëherë.

Në fakt, unë sapo kam shkruar një lloj autobiografie, e cila u botua në Angli sivjet (1990) dhe në të cilën unë ndalem gjatë në procesin krijues dhe dhe përshkruaj vështirëaite dhe kënaqësitë që provon shkrimtari kur arrin të shprehë ato që ka për të thënë, Është një detyrim, një shtysë që ai e ka thuajse të pamundur ta frenojë, ta kontrollojë. Ajo që ai kërkon të vërë nën kontroll është natyrisht një burim intuite që kërkon të shpërthejë lart, i cili i vjen atij dita ditës. Kurse, për fat të mirë, procesi krijues, sipas mendimit tim, është diçka tjetër – është si një lumë që rrjedh ngadalë; sa më shumë ta kultivojmë atë, aq më shumë mund t’i kultivojmë brigjet e tij dhe të arrijmë një lëvrim të urtë të mendjes.

R.K.: Çfarë lloj letërsie lexoni dhe parapëlqeni përveç romanit fantastiko-shkencor?

Pyjeta e tretë që më bëni është se cilat janë llojet e letërsisë botërore që lexoj e vlerësoj përveç prozës fantastiko-shkencore.

Si të them, në Angli unë jam i johur jo vetëm për prozën fantastiko-shkencore, por edhe për lloje e gjini të tjera letrare, përfshirë poezinë. Nuk di nga t’ia filloj…. Mendoj se shumica e shkrimtarëve lexojnë letërsi të çfarëdo lloji. Për vete do tgë thoja se, ndonëse kam provuar kënaqësi e joshje të veçantë nga letërsia fantastiko-shkencore, njeriu provon një lloj kënaqësie më “të qetë”, më shlodhëse nga leximi i atyre, si të them unë i shkreti, më duhet të përdor një term sa më të pranueshëm, nga leximi i romaneve të mëdhenj. Sigurisht, nuk jam në gjendje të them nëse ata që për mua janë romane të mëdhenj janë në fakt romane të mëdhenj edhe për të tjerët. Por më duhet të pranoj se se kurrë nuk kam mundur të lexoj poema narrative. Gjithashtu, kam provuar më se një herë të lexoj “Lufta dhe Paqja”, por nuk i kam shkuar deri në fund – kam dalë i mundur. Nga ana tjetër, romanin e Tolstoit “Ringjallja” e kam lexuar tri herë. Në të kam gjetur të gjitha llojet e rezonancave në mendjen time – është një nga romanet e shkëlqyer të letërsisë botërore. Pastaj, mendoj, në një nivel paksa më të ulët, radhiten dy shkrimtarë anglezë që mua më pëlqejnë mbi gjithë të tjerët. Njëri është Tomas Hardi, shkrimtar i madh i jetës provinciale, romanet e të cilit kanë, sipas meje, një cilësi të veçantë evropjane. Ato merren me ngjarje rajonale që kanë një shtrirje të madhe në kohë dhe në hapësirë. Unë i kam lexuar të gjithë romanet e Tomas Hardit, disa prej tyre bile më shumë se dy herë.

Një shkrimtar tjetër, rë cilin unë e vendos në krye të shkrimtarëve më të zgjedhur anglezë, është Çarlz Dikensi. Ka diçka në komedinë e errët apo në tragjedinë komike të Çarlz Dikensit që më ngjallin disa reagime të mbrendshme personale, veçanërisht një nga romanet e tij të vonshëm, “Shpresat e mëdha”, të cilin e kam lexuar disa herë. Mendoj se karakteri i Pipit është përvijuar me vërtetësi. Pipi është një karakter tipik anglez – mjaft snob, mjaft fodull, i cili ndjek fantazma në shoqëri, jeton me iluzione. Ky roman më pëlqen shumë. Më tërheq drama e fortë e tij. Gjithashtu më pëlqen morali i tij, si dhe portretizimi që i bën shoqërisë viktorjane duke treguar atë labirinth të errët të parasë në të cilin pleksen njerëzit, detyrohen të pleksen.

Besoj nuk ka kuptim t’ju bëj një listë të gjatë. Por, më duhet të përmend poetët romantikë. Kam patur rastin . . . . Mendoj se kur dikush zhvillohet si shkrimtar, ai në mënyrë të pavetëdijshme u referohet shkrimeve që përforcojnë diçka në natyrën e tij. Kjo është arsyeja që unë u mora më poetët e mëdhenj romantikë, me Bajronin e Shellin në mënyrë të veçantë. Përveç këtyre shkrimtarëve më të hershëm, mund të përmend edhe të tjerë që më kanë nxitur imagjinatën, si James Thomson i ciklit poetik “Stinët”, William Carper, si dhe Potas-i. Carper-i më pëlqen në mënyrë të veçantë sepse Carper-i lindi dhe vdiq në qytetin e vogël East Dereham të rrethit të Norfolkut, ku kam lindur edhe unë. Kjo më ngjallte një ndjenjë të madhe intime. Vërtet, mendoja se e dija shtëpinë ku jetonte Carper-i. E kisha zakon të shkoja shpesh atje poshtë, përtej lëndinës, afër vendit ku banoja. Isha krejt i bindur kur isha fëmijë se e kisha parë Carper-in në këmishë duke shëtitur nëpër kopështin e tij duke i hedhur pulave për të ngrënë. Kjo ishte krejt e gabuar, por ishte një vegim shumë u këndshëm që më kishte pushtuar në fëmijërinë time të herëshme.

R.K.: Cili nga shkrimtarët, të preferuar ose jo, ka ndikuar më shumë në krijimtarinë tuaj dhe në ç’aspekt?

Tani të vijmë te pyetja katër se kush ka ndikuar tek unë dhe në ç’aspekt. Si të them… vërtet pjesërisht nuk jam në gjendje të them… sepse unë mendoj… se Tomas Hardi në mënyrë të veçantë…. Jo, nuk do të thoja Hardi, as Dikensi; vërtet këta nuk kanë pasur ndikim shumë të madh mbi mua.

Në moshën tetëmbëdhjetë vjeçare, gjatë Luftës së Dytë Botërore, më morën ushtar. Dhe unë bëra katër vjet ushtri, kryesisht në Lindjen e Largët, domëthënë duke luftuar kundër ushtrisë japoneze, në fillim në Birmani dhe pastaj shkova me shërbim aktiv në Sumatra dhe në vende të tjera të Lindjes së Largët. Ato vendë u bënë shumë të çanglikanizuara dhe kur u ktheva në Angli në mbarim të Luftës, atje gjeta një vend vërtet krejt të ndryshuar, një vend që ishte mjaft i ndryshëm nga ai që kisha njohur dikur kur shikoja që prapa shkurreve të kopështit të djalërisë sime. Synimi im tashmë ishte që vërtet ta harroja Lindjen e Largët dhe të fokusohesha në gjëra angleze …që lidheshin me ekzistencën time, domethënë të nxirrja jetesën në Angli. Nuk e kisha idenë se si ta bëja një gjë të tillë. Por në atë kohë u zhyta në leximin e autorëve anglezë – desha të them, në shkrimtarë të tillë si Henry Fielding, autor i romaneve “Tom Jones” dhe “Joseph Andrews”, si dhe Jane Austen, e cila kurrë nuk më tërhoqi, Virginia Woolf dhe autorë të tjerë si këta, si dhe ata që mbahen si bashkëkohorë dhe që lexohen gjërësisht. Kam lexuar edhe ata që mbahen nga lexuesit e gjërë si shkrimtarët më të shquar. Por ka dhe shkrimtarë të tjerë, të çdo lloji, tanimë ndoshta të harruar, të cilët më kanë pëlqyer shumë. Jam rritur me romanet e Evelyn Waugh-s, Aldous Huxley-t e të tjerë të brezit të tyre, si dhe me romanet e një romancieri elegant skocez të quajtur Eric Linklaters. Kam qenë tifoz i madh i romaneve të Linklaters-it – më kanë dhënë kënaqësi të madhe. Kam lexuar edhe romane të dobët e pa vlerë, nga ata që lexojnë të gjithë. Mendoj se edhe leximi i kësaj letërsie të dobët ka shumë rëndësi. Leximi nuk duhet të përbëhet nga një dietë e vetme, por mua më kanë pëlqyer… çfarë më ka pëlqyer…? Nuk e di; dua të them, kam harruar si quhen…, ka qenë lexim i gjërë i rastit.

Natyrisht, së bashku me këto duhet të përmend edhe dritat e kinemasë dhe të teatrit. Teatri që më ka pëlqyer më shumë ka qenë “Lavdia e dramave angleze’, nga bashkëkohësit e afërt të Shekspirit, si Webster-i dhe Turner-i, etj.

Por gjithashtu duhet të them këtu se jam ndikuar nga një pjesë e veçantë e letërsisë së huaj – nga letërsia kineze. Që në djalërinë time të herëshme më ka magjepsur gjithshka që ishte kineze dhe lexoja me dëshirë përkthimet në anglisht të poezive kineze. Këto natyrisht ishin diçka që ndryshonte krejt nga vetë poezitë kineze në origjinal. Më në fund, unë munda të shkoja në Kinë, me qenë se vajtja ime atje kishte qenë një nga ëndërrat e jetës sime. Isha shumë i emocionuar kur arrita në Kinë, e cila kishte qenë përherë toka e ëndërrimeve të mia.

R.K.: Çfarë jeni duke shkruar tani? Çfarë keni në dorë?

Çfarë jam duke shkruar tani? Kjo është pyetja numër pesë. Epo, me gjithë ndërprerjet, unë po përpiqem të shkruaj një roman mjaft kompleks – “Dita e kujtimeve” (angl. “Remembrance Days”). Quhet “Dita e kujtimeve”, por është vazhdim i lidhur ngusht me romanin tim të fundit bashkëkohor që titullohet “Jetë e harruar” (angl. “Forgotten Life”). Mendoj se “Jetë e harruar” ka pasur shumë sukses – kështu më duket mua. Jam i lumtur të them se është pëlqyer nga një masë e gjërë lexuesish. Dhe tani unë dua, në radhë të parë dua të eksploroj kryesisht botën moderne.

Kam një seri romanesh, të cilët në njëfarë mënyre qëndrojnë midis prozës fantastiko-shkencore dhe prozës realiste dhe të cilët, në fakt, përmbajnë refleksionet e mia për këtë botë bashkëkohore në të cilën ne të gjithë jemi të pleksur kaq ngushtë. Këtu mund të përmendja së pari diçka të tillë si romani “Vitet e dritës së errët” (angl. “The Dark Light Years”) të viteve 1960-të. Pastaj do të doja të përmendja edhe romanin “Jetë në Perëndim” (angl. “Life in the West”), të shkruar në fund të viteve 1970-të, i cili më nxiti të shpalos një tablo shumë më të gjërë, nga e cila dolën dy-tri vepra të mia të viteve 1980-të të quajtura “Romanet e Helikonias” (“Trilogjia e Helikonias”, R.K.). “Helikonia” është konceptuar si një planet i rrëzuar, në të cilin unë vendosa një numër ngjarjesh nga jeta në tokë sikur ndodhin në atë kohë.

Një nga veprimtaritë e mia të viteve 1980-të ishte edhe ai romani që përmenda më lart – “Jetë e harruar”, i cili ka një shtrirje të gjërë në hapësirë dhe në kohë. Ai është një roman bashkëkohor, por ka pjesë të veçanta që zhvillohen në të shkuarën në Birmani e Sumatra, si dhe konkretisht në Angli. Unë parapëlqej atë lloj përbindëshi që Henri Xhejmsi e quan “përbindësh moçali” (angl. boggy monster) më tepër se atë lloj që ka mbizotëruar për një kohë të gjatë në romanin anglez. Kështu pra, “Jetë e harruar” tenton të zhvillojë një pjesë të veprimit në Çekosllovaki, Singapor, si dhe në Angli.

[Ju lutem kthejeni kasetën nga ana tjetër…. Përsëri ju flet Brian Aldiss-i. Është ana e dytë e shiritit.]

Tjetër gjë që jam duke bërë tani është se jam duke shkruar nja dy tregime dhe një seri të gjatë artikujsh. Gjatë këtij viti (1990-ës) unë kam bërë shumë udhëtime. Sivjet, gjatë 1990-ës kqam qenë në Shqipëri, Suedi, Hollandë e Singapor, dy herë në Singapor, në Malajzi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo më ka marrë shumë kohë. Kam arritur të shkruaj edhe nja dy tregime e gjëra të tjera. Do të dalë edhe “Drakula e zgjidhur” (angl. “Dracula Unbound”).

Tani kam edhe dy pyetje për t’iu përgjigjur. Njëra kërkon përgjigje shumë të shkurtër. Ju më pyesni: “Cilat degë të shkencës njeh më mirë?” Kam frikë se përgjigjja … përgjigjja do të ishte: Unë nuk njoh bash mirë asnjë degë të shkencës, sepse mendoj se tani çdo shkencë kërkon njohuri në matematikë shumë më tepër se sa zotëroj unë. Kam qenë shumë i dhënë pas astronomisë kur kam qenë i ri. Më pëlqente e më tërhiqte gjithshka që kishte lidhje me astronominë. Kam lexuar të gjitha librat e astronomisë e të kozmologjisë që kam mundur të gjej. Por, si në shumë lëmi në kohën e sotme, ka hyrë specializimi edhe në astronomi e kozmologji. Ato janë ndarë e copëzuar në një seri disiplinash më të vogla, disa prej të cilave e kam të vështirë për t’i ndjekur. Kam frikë se kjo vjen për shkak të kufizimeve të mëdha të mendjes dhe të kohës.

Biologjia gjithnjë më ka interesuar dhe natyrisht evolucioni. Mendoj se prapa shumicës së romaneve të mi fantastiko-shkencorë gjëndet idea e madhe e evolucionit – ajo forcë e jashtëzakonshme, e cila brez pas brezi ka arritur të na bëjë ata që jemi sot.

Pyetja e fundit ka të bëjë me dëshirat e argëtimet e mia të preferuara. Ç’të them? Bëj një jetë të qetë në një shtëpi të madhe, në afërsi të qytetit universitar të Oksfordit. Do të thoja se shtëpia dhe kopështi me gjallesat e vogla e të këndshme që gjënden këtu përbëjnë një pjesë të madhe të ekzistencës sime – hobin tonë, po të doni. Unë për natyrë nuk jam shumë i dhënë pas hobive – besoj se më kuptoni … hobitë të hanë shumë kohë.

Por unë dëgjoj muzikë shumë. Në mënyrë të plogët, herë pas here, mbledh pulla poste. Lexoj librat e miqve të mi…. Shkoj në teatër…. Ç’të them tjetër?… Endërroj për vende të tjera, ëndërroj për të shkuarën … dhe ëndërroj për të ardhmen.

Si përfundim, dua të shtoj nja dy fjalë rreth vetes sime. Ka dy lloje dijetarësh. Është tipi i dijetarit i cili është vëzhgues e regjistrues i të gjitha gjërave. Çarlz Darvini është një shëmbull i mirë i këtij tipi dijetarësh. Është edhe tipi tjetër i dijetarit – i shkencëtarit të llojit të Viktor Frankenshtajnit, i cili kërkon të ndryshojë botën, i cili përzihet e plekset me të gjitha gjërat dhe sjell më në fund ndryshimet e shoqërisë. Pra, këta janë dy tipat e ndryshëm të individëve, besoj – vëzhguesi dhe vepruesi. Besoj se në shumë drejtime unë jam veprues, por në thelb natyra ime është ajo e vëzhguesit. Kështu, si vëzhgues duhet të theme me vërtetësi se hobi im i preferuar është të rri ulur këtu në tryezën time, në këtë dhomë të qetë angleze dhe të sodis përjashta botën që më rrethon.

[Fundi i shiritit. Këtë kasetë me intervistën e Brajan Olldisit e ruaj si një kujtim të çmuar e të paharrueshëm.]

Tiranë, 17 gusht 2019