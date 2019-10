Bisedë me Manolis Glezos

Ekskluzive / Nga Spartak Braho, deputet

Heroi legjendar i rezistencës antifashiste greke, Manolis Glezos, flet ekskluzivisht për gazetën DITA. Çfarë mendon ai për antifashizmin dhe ringjalljen e falangave neofashiste pas kaq shumë vitesh. Pse shqiptarët duhet të jenë krenarë me Luftën e tyre Antifashiste. Ligji i Luftës me Shqipërinë që vazhdon të mbahet në fuqi nga Greqia dhe sa e suksesshme është përpjekja për rehabilitimin e kolaboracionistëve…

Ideja për këtë bashkëbisedim unikal me heroin grek të rezistencës antifashiste, Manolis Glezos për gazetën DITA lindi dy muaj më parë. Pikërisht në ato ditë kur Akademia jonë e Shkencave njoftoi mbajtjen e një konference ndërkombëtare shkencore me rastin e 75-vjetorit të çlirimit të atdheut. Synimi i deformimit të ngjarjes së madhe që shpëtoi Shqipërinë dhe i dha dinjitetin të radhitet me kombet më të qytetëruar të Europës dhe botës, si dhe reagimet e shumta kundër asaj pseudokonference djallëzore, na detyruan t’i drejtohemi për një prononcim njërit prej antifashistëve më të mëdhenj të Europës, Manolis Glezosit. Ky hero legjendar, tashmë 97 vjeç, është komshi me ne, është grek dhe një mik i shquar i shqiptarëve.

Manolis Glezos është Hero Kombëtar i Greqisë. Ai është një nga figurat emblematike të luftës së popullit grek kundër nazifashizmit. Por edhe më pas, një luftëtar trim dhe rebel kundër juntës ushtarake, që e drejtoi vendin për 7-8 vjet. Në Greqi gëzon një respekt dhe simpati të jashtëzakonshme, nga të vjetër dhe të rinj. Por edhe në Europë ka një emër të njohur. Është heroi i famshëm i Akropolit, kur më 30 maj 1941, në moshën 19-vjeçare, me guxim të pashoq, u ngjit në kolonat më të larta të Akropolit antik dhe hijerëndë, simbol i historisë së lashtë dhe e kulturës së antikitetit, hoqi flamurin gjerman të pushtimit…

Manolis Glezos është edhe një mik i madh i shqiptarëve, dashamirës i historisë dhe kulturës sonë. Dy vjet më parë duke kundërshtuar insinuatat e ministrit të Arsimit gjatë një debati ku u përmend Shqipëria, shpërtheu në mes të parlamentit: “Grekët dhe shqiptarët janë dy popuj fqinj të cilët duhet të jetojnë në harmoni me njëri-tjetrin”

Pastaj iu drejtua ministrit K. Arvanitopoulos duke i thënë. “Ti vetë ke mbiemrin Arvanitis! Pra Shqiptar”…

Para dy muajve ai tha një shprehje proverbiale ekskluzive për gazetën DITA mbi luftën tonë antifashiste dhe sulmet që po i bëjnë asaj neofashistët e sotëm: “E dhimbshme, por mos u çudisni. Neofashizmi po godet edhe në Greqi e në vende të tjera. Ju duhet të krenoheni me atë luftë. Mos i hidhni verës ujë. Fashizmi nuk ka vdekur”.

Në këtë bashkëbisedim që unë bëra ditët e fundit me këtë Hero të madh të rezistencës antifashiste, trajtohen disa çështje të aktualitetit në Shqipëri dhe Greqi, ringjallja e falangave fashiste nën emra modernë dhe se si duhet të përballemi me to.

Manolis Glezos, ky korife i antifashizmit Europian, legjendë e luftës partizane të popullit grek para një muaji epak, më 9 shtator, ai mbushi 97 vjeç. Pa dyshim është ndër antifashistët partizanë të luftes se II Boterore qe eshte ende i gjalle. Mik i popullit shqiptar, i partizaneve dhe antifashistëve shqiptarë. Të një moshe me të dhe po me të njejten biografi politike janë në Shqiperi antifashistët Nexhmije Hoxha, Ziqiri Mero dhe Vito Kapo. Pak muaj më parë do të renditej ne kete liste edhe Heroi i Popullit Rrahman Perllaku.

Manolis Glezos ka qenë i pranishëm për vizita miqësore i ftuar nga organizata të veteranëve të luftës antifashiste nacionalçlirimtare disa herë në Shqipëri. Në një prej këtyre vizitave kam patur rastin ta takoj dhe të bisedoj edhe nga afër me të.

Por i paharruar do të mbetet takimi që unë bashkë me shkrimtarin tonë të madh Dritëro Agolli kemi patur në Athinë në vitin 1995, kur edhe kemi vendosur një komunikim të rregullt së bashku. Krejtësisht i thinjur ai më ngjante si një statujë antike, me një fytyrë si të gdhendur mjeshtërisht, me një pamje fisnike dhe me një zë tejet të ngrohtë. Na priti përzemërsisht si të njiheshim prej kohësh dhe kemi biseduar vëllazërisht për shumë çështje të përbashkëta të Shqipërisë dhe Greqisë, për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe pa dyshim për Luftën Antifashiste. Më ka lënë përshtypje të thellë insistimi i tij për të mbrojtur vlerat e antifashizmit, përballë një neofashizmi në ngjitje si në Greqi dhe në Shqipëri. Fillimisht mendova se e tepronte me shqetësimin që tregonte, mirëpo koha na ka bindur se ai ka patur dhe ka plotësisht të drejtë, sikurse do ta lexoni në radhët e këtij bashkëbisedimi me të.

Për këtë bashkëbisedim të jashtëzakonshëm, ekskluziv për gazetën DITA, dua të shpreh mirënjohjen time për shqiptarin atdhetar, emigrantin Niko Goga në Athinë, që mundësoi kontaktin me Heroin e Greqisë, nëpërmjet sekretares së tij dhe siguroi këto përgjigje nga Manolis Glezos.

Nikoja na përcjell edhe një porosi të Heroit Glezos: Kur të botohet kjo bisedë në gazetë, duhet t’i dërgojmë disa kopje të gazetës DITA në Athinë. Ia premtoj me kënaqësi këtë kërkesë modeste, pavarësisht se do të kryenim edhe pa na e kërkuar.

Biseda me Heroin

I them fillimisht Heroit Glezos se a vërehet aktualisht një zbehje e antifashizmit, pra edhe e vlerave të asaj lufte, përderisa ka një gjallërim të neofashizmit si në Greqi dhe në Shqipëri.

Më përgjigjet:

– Keni dhe nuk keni të drejtë. Vërtetë ka një ngjallje të neofashizmit jo vetëm në vendet tona, por në krejt Europën dhe në botë, por kjo nuk do të thotë se është zbehur vlera e antifashizmit. Ne nuk duhet të pajtohemi me këtë situatë. Antifashizmi ka qenë dhe është e do të mbetet vlerë përparimtare universale e njerëzimit. Antifashizmi nuk zbehet kurrë.

– Pse e keni këtë siguri dhe bindje? Sa ngjan lufta antifashiste në Greqi me atë të Shqipërisë? e pyes në vijim.

– Ngjajnë si dy pika uji. Luftërat çlirimtare të popullit grek dhe shqiptar u bënë kundër pushtimit nazifashiste janë pjesë e vlerave që i bashkon dy popujt tanë dhe i rendit në tërë kordonin e antifashizmit evropian. Kjo duhet theksuar. Ne këtu e ju atje në vendin tuaj kemi patur një armik të përbashkët dhe si të tillë jemi bashkëluftëtarë të një fronti.

Pyetja e radhës është kjo: Ç’është për Manolis Glezosin Antifashizmi?

– Antifashizmi është filozofi përparimtare dhe vlerë progresive që frymëzohet nga ide progresive. Ai është afishuar dhe afishohet kundër nacionalizmit dhe ekstremizmit të djathtë që ngjall urrejtje mes popujve. Kam dëgjuar se ju shqiptarët keni pasur një nga çetat e para në Europë. A nuk është ky fakt për t’u krenuar?

– Po, i them Heroit, kemi pasur dy nga çetat e para antifashiste në Europë, atë të Pezës dhe atë të Skraparit… Sidoqoftë, le të vazhdojmë me antifashizmin…

– Antifashizmi nuk është fenomen dhe lëvizje që lindi gjatë Luftës së Dytë Botërore. Rrenjet e Antifashizmit i gjejmë me herët. Ishte Lufta e Spanjës, ishin Brigadat internacionaliste ku morën pjesë edhe shqiptarët të angazhuara kundër vendosjes së fashizmit në vitet 36-39 në Spanjë. Ajo luftë dhe ata luftëtarë ishin mishërim i tërë asaj fryme që përfshiu vullnetarët internacionalistë nga e gjithë bota, SHBA, Francë, Angli, Shqipëri etj., në përpjekjen e parë me armë në dorë kundër murtajës nazifashiste që po instalohej.

Në këtë moment bëj një kapërcim dhe e pyes Heroin se pse Greqia vazhdon të mbajë në fuqi ligjin e Luftës me Shqipërinë?

Përgjigja e tij është e prerë:

– Është një gabim i rëndë dhe trashanik i të gjitha qeverive greke të pas luftës. Historia e ka sqaruar këtë. Nuk ka grek që të mos e dijë të vërtetën se pse u vendos ai ligj absurd. Shqipëria dhe shqiptarët nuk kanë asnjë faj apo përgjegjësi. Por absurditeti më i madh është që ky ligj mbahet ende në fuqi, kur në fakt të dy vendet kanë marrëdhënie shumë të mira mes tyre. Nuk mund të ecet përpara duke mbajtur në gojë fjalën luftë. Grekët e mi përpara se të flasin për luftë me shqiptarët, le të flasin se në shumë etapa të historisë kemi luftuar së bashku krah për krah kundërtë njëjtit armik, që nga pavarësia e Greqisë e deri në Luftën e Dytë Botërore. Kjo është një e vërtetë historike që duhet të na afrojë më shumë me njëri-tjetrin dhe jo ligji i luftës…

– Kanë kaluar 75 vjet nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore dhe në vend të krenohemi me Luftën Antifashiste, e sulmojmë atë. Të paktën në Shqipëri ky fenomen po ndodh hapur, po rehabilitohen kolaboracionistët…

– Edhe ky është një absurditet dhe paradoks i historisë. Kolaboracionistë kemi pasur edhe ne në Greqi, keni patur edhe ju. Në çdo kohë dalin tradhtarë. Por tradhtarët nuk duhet t’i nderojë askush. Heronjtë që luftuan dhe dhanë jetën për atdheun e tyre mbeten heronj dhe janë të pavdekshëm. Ndërsa kolaboracionistët e fashizmit janë tradhtarë dhe si të tillë do të mbahen mend, në anën e errët të historisë, sado vite e shekuj të kalojnë. Shqiptarët nuk duhet ta lejojnë që të ndodhë kjo. Lufta e tyre Antifashiste është e mjaftueshme që ata të krenohen dhe të mos e ulin kokën para historisë…

(Vijon numrin e ardhshëm)

*****

Botuar në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë.