Kontraktori i Rilindjes Urbane ofron 60 mije euro për t’u hetuar në liri

Paqsor Buzi një ndër personat e arrestuar me dyshimin për përfshirje në skemën e mashtrimit me TVSH, hoqi përgjegjësinë nga vetja duke thënë se faturat e shit blerjeve shkojnë në kantier dhe se disa punëtorë i njeh dhe disa jo.

“Kur kam shkuar në polici më kanë thënë që po akuzohesha për evazion fiskal. U kam kërkuar bashkëpunim. U kam thënë që kam 3 kantiere të hapura dhe nëse ndonjë prej atyre punëtorëve më njihte si fytyrë atëherë le të më arrestonin. Faturat e shit blerjeve shkojnë në kantier. Në Tepelenë kam dhjetra punëtorë disa i njoh e disa jo.

Oficeri i policisë nuk me bëri me dije se për cfarë bëhej fjalë konkretisht. Më dha emrat e 13 firmave që unë as nuk i njoh fare. Në asnjë mënyrë nuk do lejoja që emri im të njolloset. Ato janë fatura të vjetra dhe as nuk kam dijeni për to se nga kanë hyrë e nga jo” deklaroi ai.

Avokati i Paqsor Buzit i kërkoi gjykatës të lërë garanci pasurore prej 60 mijë € për ndryshimin e masës së sigurisë.

Kontraktori më i madh i qeverisë në projektet e Rilindjes Urbane, Paqsor Buzi i kompanisë së ndërtimit G.P.G u arrestua mbrëmjen e së mërkurës si pjesë e një grupi biznesmenësh që dyshohet se janë përfshirë në një skeme mashtruese me tatimin mbi vlerën e shtuar, TVSH.

Buzi, i cili është njëherazi administrator dhe aksioner me 50% i kompanisë së ndërtimit G.P.G Company sh.p.k u arrestua bashkë me 14 biznesmenë të tjerë në Tiranë me akuzat e “krijimit të skemave mashtruese me TVSH”, “falsifikimit” dhe “fshehjes së të ardhurave”.

Biznesmenët akuzohen se prodhonin fatura fiktive shit-blerjesh me qëllim përfitimin e TVSH-së.

Sipas njoftimit të Policisë së Tiranës, vlera e faturave fiktive është 182.6 milionë lekë me një dëm prej 25.7 milionësh si rimbursim TVSH-je për buxhetin e shtetit.

Mashtrimi me TVSH-në është një ndër krimet ekonomike më të shpeshta në Shqipëri, por hetimet në të shkuarën kanë dështuar të zbulojnë apo ndëshkojnë “arkitektët” e këtyre skemave.

Edhe në janar 2019, Prokuroria e Tiranës arrestoi një grup administratorësh të kompanive fiktive për një skemë të ngjashme me dëm 18 milionë euro, por bizneset VIP që u tha se ishin pjesë e skemës, “nuk janë identifikuar” ende.

Sipas Prokurorisë, skema më e fundit mashtruese është realizuar prej vitit 2017 përmes pesë kompanive “fantazmë”, të cilat ndonëse rezultonin me aktivitet dhe xhiro zero në Drejtorinë e Tatimeve, prodhonin fatura multimilonëshe përmes transaksioneve fiktive për llogari të kompanive të akuzuara.

G.P.G Company është më e madhja mes kompanive nën hetim nga Prokuroria e Tiranës, me kapital prej 1 miliard lekësh dhe xhiro prej 1.4 miliardë lekësh për vitin 2018.

Kompania e administruar nga Paqsor Buzi është gjithashtu fituesi më i madh i tenderëve në kuadër të projektit të bujshëm “Rilindja Urbane” të qeverisë.

Përgjatë viteve 2014-2018, G.P.G Company ka fituar 32 projekte të financuara nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve me vlerë totale 28.6 milionë euro; duke rikonstruktuar qendrat e qyteteve të Korçës, Beratit, Delvinës, Lushnjes dhe Konispolit si dhe projekte të tjera në asfaltim rrugësh dhe bulevardesh, ndërtim shkollash apo ujësjellësa.

Sipas të dhënave të Thesarit, G.P.G Company ka përfituar tendera publikë në vlerën e 54 milionë eurove në total përgjatë viteve 2015-2019.

Shumica e sipërmarrësve të tjerë të arrestuar operonin gjithashtu në fushën e ndërtimit.

l.h/ dita