Bllokimi i pasurisë, Peza: Po më hetojnë si gazetar dhe jo si politikan

Deputeti socialist, Alfred Peza, akuzon organin e akuzës se po e heton për pasurinë e vënë nga puna si gazetar dhe jo si politikan e deputet i Kuvendit të Shqipërisë.

Reagimi i Pezës erdhi pas vendimit të Gjykatës së Krimeve të Rënda për sekuestrimin e 84 milionë lekë të reja të cilat sipas akuzës deputeti socialist nuk i justifikon.

Gjatë një deklarate për mediat, Peza tha se pasuria 1.1 miliardë lekë është vënë gjatë kohës që ai punonte si gazetar e drejtues në media.

Ai theksoi gjithashtu se nuk ka shtim të pasurisë nga viti 2013 kur vendosi të kandidojë për deputet si përfaqësues i Partisë Socialiste.

“Pasuria është vënë për periudhën kur kam punuar si gazetar, është provuar katërcipërisht se ka zero shtim të pasurisë time, përveç rrogës së deputetit, nga momenti i shpalljes publike të kandidaturës time dhe deri sot. Kjo duhet kuptuar sepse kemi të bëjmë me një fakt të pakundërshtueshëm të njohur zyrtarisht nga prokuroria që do të thotë se unë po hetohem si gazetar dhe jo si deputet.

Prokuroria nuk ka asnjë problem me politikanin Peza, në këto kushte për herë të parë organi i Prokurorisë është duke hetuar sesi ka vënë pasurinë një gazetar. Kjo është e paprecedentë. Çfarë po bën prokuroria është e njëjtë me atë çfarë po kërkon dhe çfarë do të bënte Prokuroria që në vitin 2000 ndaj gazetarit Alfred Peza.

Këto që po hetojnë sot mund të ishin hetuar që në dhjetorin e 2012“, u shpreh Peza.

Sa i takon mosshlyerjes së taksave, Peza tha se është paguar cash nga puna e tij si gazetar dhe drejtues në disa media.