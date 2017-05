Blushi jep shfaqje në Parlament: Ja pse nuk e votova Metën President

Nga foltorja e Kuvendit, deputeti Ben Blushi, njëherësh dhe kreu i LIBRA-s ka sqaruar se pse nuk e votoi Ilir Metën President.

Ai gjatë fjalës së tij, shpalosi dhe një bluzë me shënimin “Don’t like Republic”

Blushi e quajti republikën si “Republika e Likes” dhe theksoi se kjo nuk është ajo që duan shqiptarët dhe këtë republikë duhet ta rrëzojnë me votë gjithë ata që mendojnë për të ardhmen e vendit dhe fëmijëve.

“Njeriu që duhet të bënte më shumë për të zgjidhur këtë krizë, ai nuk bëri asnjë gjë, u bë President. U bëre President i asaj Republike që nuk bën dot zgjedhje të lira, në atë që ka bllokuar zgjedhjet, në atë Republikë ku askush nuk ndëshkohet dhe kjo është arsyeja pse votova kundër”, tha Blushi.

Duke folur më tej, Blushi pohon se jetojmë në një republikë të kalbur. “Kostoja për Shqipërinë do jetë shumë e lartë. Kjo krizë ka një mundësi zgjidhje, të mos zgjidhet, e në fakt nuk do zgjidhet. Kjo është krizë që do e marrë sistemin përpara, do e kalbë, jetojmë në një republikë të kalbur, nuk di e re a e vjetër, është e kalbur, e do bjerë e gjitha, si një karrige e kalbur, që i ikën njëra këmbë e do ikë këmba tjetër. Kjo është republika që fëmijët e vendit nuk e pranojnë, ata që do votojnë më 18 qershor duhet ta refuzojnë me votë. Fushatë të mbarë atyre që do bëjnë fushatë dhe suksese në jetë atyre që nuk do bëjnë fushatë”, – tha Blushi.

Kreu i LIBRA-s ka akuzuar Ramën se e ka zhytur vendin në krizë pa kthim. “Më gjeni një njeri që më 1 mars ose 1 prill që ka marrë rritje rroge. A ka shtet në botë që e premton dhe nuk e jep. Kë keni gënjyer ju, me paratë e kujt? Ça është kjo firmë private se dhe në firmë private ku i vonon rrogën 2 muaj ke sanksione, penalitete. Asnjë pensionist nuk ka marrë rritje. Deficiti dhe borxhi që i keni kësaj republike nuk do lahet dot me gjithë veprimtarinë politike edhe në 20 vitet e ardhshme. E keni bërë më keq seç e gjetët. Borxhi është rritur. Fola për të gjithë ata që kanë ikur”, – tha Blushi.

Në fund, deputeti i LIBRA-s Ben Blushi, iu ka uruar suksese në fushatë kandidatëve për deputetë dhe ‘sukses në jetë’ atyre që mbetën jashtë listave të PS-së.