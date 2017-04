Blushi: Palët po fyejnë popullin. Shpresoj që PD mos e ketë seriozisht

Kryetari dhe deputeti i LIBRA, Ben Blushi tha se ajo që po ndodh më Presidentin e ri është një fyerje dhe poshtërim që poi bëhet popullit shqiptar, por edhe figurës së presidentit. Ai tha se Rilindja po e kompromenton procesin e zgjedhjes së Presidentit për të zgjidhur krizën e koalicionit.

Nga Korça ku ishte për të hartuar listat e deputetëve në këtë qarku, Ben Blushi tha se LIBRA në çdo rast do të jetë pjesë e zgjedhjeve, ndërsa bëri thirrje për zgjidhje të krizës me dialog.

Në lidhje me protestën e PD, kreu i LIBRA tha se shpresonte që ato që ka thënë Basha të jenë thjesht kërcënime dhe jo gjëra serioze.

“ Shpresoj që ajo çka thënë PD të jetë një kërcënim dhe mos jetë një gjë serioze. Unë do të doja që kjo gjë të zgjidhej me kompromis dhe dialog pavarësisht se minutat e fundit janë duke shteruar dhe jemi në limit të kohës. Kam shumë pak shpresë që partitë e vjetra kanë aftësinë të gjenerojnë zgjidhje pa cënuar zgjedhjet, pa cënuar zgjedhjen e Presidentit dhe pa cënuar reformën në drejtësi. Kanë shumë frikë nga drejtësia, kanë shumë frikë nga ndëshkimi. Kjo është arsyeja që nuk do gjejnë zgjidhje, por cdo rast do të kërkoja që kriza të mund të zgjidhej me dialog. Çdo formë kërcënimi nga cilado palë do ishte e dëmshme se në radhë të parë do cënonte stabilitetin e Shqipërisë dhe ne nuk jemi në një faze kur mund të cënojmë atë që kemi arritur në 25 vjet”