Blushi sulmon KQZ-në: Ka thyer ligjin, Kolegji Zgjedhor pro Libra-s

Kreu i Partisë Libra, Ben Blushi deklaron se Kolegji Zgjedhor i ka dhënë të drejtë Libras të konstatohet si parti me dy deputetë në Kuvend. Blushi akuzon nëpërmjet rrjeteve sociale KQZ e cila nuk e ka regjistruar LIBRA-n si subjekt politik.

Reagimi i Blushit:

KOLEGJI ZGJEDHOR VENDOS PRO LIBRA

Prej me se dy muajsh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i pergjigjet kerkeses sone qe LIBRA te konstatohet si parti me dy deputete ne parlament, ne perputhje me Kodin Zgjedhor dhe Kushtetuten. Sot Kolegji Zgjedhor, pas padise dhe argumenteve tona konstatoi qe KQZ ka thyer ligjin dhe vendosi qe brenda 10 ditesh KQZ duhet ti pergjigjet LIBRAs.Nuk e di nëse KQZ do ti bindet vendimit të Kolegjit por cudija është që LIBRA do të marrë pjesë në zgjedhje dhe nuk lejohet, PD nuk do të marrë pjesë dhe shtyhen afatet që të rregjistrohet. Nuk është më çështje ligjore, as politike por psiqike.