Bojkoti në auditorë, shtyhet sezoni i provimeve dhe shlyerjes së tarifave

E ndërsa studentët vijojnë të bojkotojnë mësimin deri në plotësimin e kërkesave të tyre, fakultetet kanë marrë tashmë një sërë vendimesh që kanë të bëjnë jo vetëm me shtyrjen e afateve për shlyerjen e tarifës vjetore të studimit dhe aplikimeve për kategoritë që përfitojnë rimbursim të plotë, ose të pjesshëm të tarifës, por edhe të sezonit të provimeve.

Si shkak i ngjarjeve të fundit që kanë çuar në paralizimin e jetës universitare, institucionet e arsimit të lartë kanë ndërmarrë një sërë masash për zgjidhjen e ngërçit.

Fakulteti Ekonomik pjesë e Universitetit të Tiranës në mbledhjen më të fundit të zhvilluar me studentët ka garantuar për ta se nuk do të paguajnë asnjë tarifë shkollimi deri në marrjen e përgjigjes për tetë kërkesat e tyre.

Si shkak i kësaj situate të krijuar, si dhe afateve e procedurave për bursat, është marrë edhe vendimi për shtyrjen e sezonit të provimeve, i cili normalisht duhej të zhvillohej përgjatë muajve janar dhe shkurt të vitit që vjen.

Kundrejt kritikave të ngritura mbi transparencën e përdorimit të fondeve, fakulteti ka rënë dakord me studentët që të bëjë trasnparencë edhe për çdo veprim financiar të buxhetuar dhe faktit të këtij institucioni.

Ndërkohë është vendosur edhe për kontrollin e dijeve të stafit akademik.

Përkundrejt akuzave të ngritura mbi formimin e pedagogëve, vendimi i dalë nga dekanati i këtij fakulteti saktëson se: “Me daljen e kuadrit ligjor, stafi akademik i këtij fakulteti shpreh gatishmërinë për të rivlerësuar cilësinë e portofolit akademik, si dhe vlerësimin e performancës në mësimdhënie, nga studentët në fund të çdo semestri”.

Po ashtu është rënë dakord edhe për vlerësimin e kërkimit shkencor që kryejnë pedagogët, të cilat do të bëhen publike online.

Më tej është rënë dakord edhe për regjistrimin e leksioneve. Sikundër kanë bërë edhe të gjitha institucionet e tjera të arsimit të lartë, është vendosur edhe për zerimin e tarifave të brendshme, që kanë të bëjnë kryesisht me tarifat që studentët duhet të shlyejnë për marrjen e vërtetimeve të ndryshme, listës së notave dhe veprimeve të tjera që duhet të kryejnë.

Nga ana tjetër brenda tre muajve do të bëhet i mundur pasurimi i bibliotekave me 150 tituj të rinj për pedagogët dhe studentë.

Fakulteti merr përsipër edhe mundësimin e praktikave për studentët që nuk mund t’i sigurojnë ato individualisht, si dhe nisjen e një plani veprimi për plotësimin e kërkesave të studentëve që varen nga dekanati, apo edhe transparencës për procedurat e përzgjedhjes nga programet “Erasmus” për pedagogët dhe studentët që përfitojnë bursat e mbështetura në këtë program.

Afatet e rimbursimit të tarifës vjetore të studimit

Përkundrejt pakënaqësive të shfaqura, fakultetet kanë vendosur që të shtyjnë edhe afatin i pranimit të dokumentacionit për studentët që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, për kategoritë e individëve që plotësojnë kriteret e pranimit.

Nisur nga situata aktuale, si dhe për t’u dhënë mundësi studentëve të ciklit të parë të studimeve për të paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, bëhet e ditur se shtyhet afati i pranimit deri në datën 21 dhjetor 2018.

Në këto kushte, afati përfundimtar për dorëzimin e dokumenteve për kategoritë që përfitojnë nga përjashtimi i tarifës së shkollimit për ciklin “Bachelor” me kohë të plotë do të jetë data 21 dhjetor.

Konkretisht bëhet fjalë për 11 kategori, ku krahas studentëve që vijnë nga shtresat në nevojë, siç janë studentët me aftësi të kufizuara, studentët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, studentët që kanë vetëm njërin prind, studentët me statusin e jetimit, studentët e identifikuar si viktima të trafikimit, studentët e punonjësve të policisë, studentët romë dhe ballkano-egjiptianët, studentët me statusin e ish të dënuarve politikë, teksa do mund të përfitojnë edhe studentët me rezultate të larta.

Për të siguruar këtë të drejtë studentët e shtresave përkatëse duhet të paraqiten pranë sekretarive mësimore të fakulteteve përkatëse për të dorëzuar dosjen e dokumenteve nëpërmjet të cilave do të verifikohet nëse përjashtohen nga detyrimi i derdhjes së taksës së shkollimit.

DITA