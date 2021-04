“BOQELLE”… Sa më pak të ditur të jenë aq më e thjeshtë është t’i nëpërkëmbësh, t’i bësh të besojnë gënjeshtra tallëse dhe ta bësh pushtetin stafetën e një grushti të parinovueshëm individësh

Nga Edona Llukaçaj

Botuar në DITA

Sa për të bërë ekonomi me kohën, aq edhe për të evituar shitoret fizike në periudhë pandemie, blerjet online janë kthyer në zgjedhjen e parë të shumë prej nesh. Pikërisht në një rast të tillë, sipërmarrësi virtual ofronte artikullin që po kërkoja në një sërë ngjyrash, mes të cilave pikaste “BOQELLE”.

Përveçse i mjaftueshëm për të ftohur një klient potencial, përshkrimi i artikullit që nga fotoja e shfaqur ishte “bojë qielli”, në fakt, hidhte dritë mbi një mori problemesh të mëdha të shoqërisë sonë, përfshirë dyshimin nëse një individ që reklamon kështu do të ishte në gjendje të prodhonte një faturë të saktë tatimore në lekë.

“BOQELLE” është vërtet një përçudnim gazmor, por aspak i veçuar. Fatkeqësisht, masakrimi i gjuhës shqipe, që gati-gati është kthyer në “trend”, shpreh qartë nivelin mesatar të edukimit në vend. Pa dashur të hedh baltë mbi ata nxënës e studentë të përkushtuar, apo ata prindër të stëmunduar në pragje shkollash, qendra kursesh e më pas, shumë shpesh e në varësi të mundësive, dyer ambasadash, një shumicë e konsiderueshme në vend e shkruan gjuhën amtare me nuanca “boqelle”, e kjo jo për fajin e tyre, por të një sistemi arsimor të shkatërruar dhe të arnuar mballomë mbi mabllomë, për rreth tre dekada.

“BOQELLE” të bën të mendosh se shkolla të reja mund të hapen me dhjetra; të tjera mund të rindërtohen; jo vetëm rihapjen e filialit të universitetit në Dibër, politikanët vizionarë mund të premtojnë që ta bëjnë vendin një kampus gjigand me shtrirje nga Vermoshi në Konispol; por, nëse niveli i arsimit vazhdon të ketë mungesa serioze, për çfarë shërbejnë gjithë këto ndërtesa, përveçse për të “shitur ëndrra me të lirë”?

Nëse dikush që ka mbaruar minimalisht arsimin e detyruar 9-vjeçar e përdor shqipen me këtë ngjyrim, sa prej nesh mund t’ia kursejnë përgjegjësinë mësuesve të diplomuar nga këto universitete, kudo qofshin? (Me metodë krahasimi, nëse me gjuhën prodhohen të tilla fenomene, a do i dërgonit këta (ish)nxënës në një laborator kimie për të bërë qoftë edhe një eksperiment?)

“BOQELLE” është mbi të gjitha mishërimi i politikave të mbrapshta të mospërfilljes dhe mpakjes së një populli, për të cilin kujtohen t’i premtojnë punë (bukë), ujë e drita për fushatë. Është ajo lënia pas dore deri në injorancë, që të bën të mendosh të papranueshmen: se sa më pak të ditur të jenë aq më e thjeshtë është t’i nëpërkëmbësh, t’i bësh të besojnë gënjeshtra tallëse, dhe të bësh pushtetin stafetën e një grushti të parinovueshëm individësh.

“BOQELLE” në koncept është edhe e shumëdiskutuara reformë zgjedhore apo produkti i saj më i fundit : fletët e votimit. Si po të kishin qenë me emra, e ashtu si janë, me numrat e kandidatëve, ata i ngjajnë një mesazhi të koduar që synon të mbajë renditjen e paracaktuar nga liderat e partive, pra deputetët që do na përfaqësojnë në kuvend, përtej asaj që votuesit më pak të kujdesshëm mund të dëshirojnë.

Me siguri s’mund ta di, se mua asnjë “patronazhist” s’më ka kontaktuar, por mendoj se kandidatët të renditur të dymbëdhjetët nga Partia Socialiste dhe ata të renditur të nëntët nga Partia Demokratike në qarqet e mëdha do katapultohen në parlament. Thjesht çështje “boqelle”!

——

