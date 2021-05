Borrell: Bashkimi Europian do të mblidhet urgjentisht për çështjen Izraelito-Palestineze

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Europin për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Josep Borrell, ka njoftuar se ministrat e jashtëm të BE-së do të zhvillojnë bisedime urgjente mbi luftimet e përshkallëzuara midis Izraelit dhe Palestinës.

Në një postim në Twitter, Borrell shkruan se përfaqësuesit do të diskutojnë sesi mund të kontribuojnë për t’i dhënë fund konfliktit që po vret gjithmonë e më shumë njerëz.

“Në funksion të përshkallëzimit të vazhdueshëm midis Izraelit dhe Palestinës dhe numrit të papranueshëm të viktimave civile, unë jam duke thirrur një VTC të jashtëzakonshme të Ministrave të Jashtëm të BE të Martën. Ne do të koordinojmë dhe diskutojmë se si BE mund të kontribuojë më së miri për t’i dhënë fund dhunës aktuale”, shkroi Josep Borrell në Twitter.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence

