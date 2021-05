Bosi turk i kriptomonedhës fshihet në Shqipëri, zbulohen dy shqiptarët që po e ndihmojnë, njëri prej tyre biznesmen (Emrat dhe dëshmia në polici)

Autoritetet shqiptare kanë arrestuar Altjan Canaj, i riu shqiptar që ndihmoi në arratisjen dhe strehimin në Shqipëri të bosit turk të kriptomonedhës Faruk Fatih Özer.

Pas arrestimit Canaj (personi me xhup te kuq ne foto) pranoi se ai e kishte ndihmuar Faruk Fatih Özer në bashkëpunimin me një tjetër shqiptar të quajtur Edevaldo Haxhiu, i cili kishte pjesën kryesore në arratisje.

Canaj, deklaroi se ai e kishte kuptuar se ai ishte fajtor vetëm pas lajmeve në media. Në deklaratën e tij ai kishte theksuar se ata e pritën themeluesin Thodex në aeroport me kërkesë të një shoku të tij të njohur dhe e çuan në hotel.

Canaj tha se kur mësoi nga shtypi se Özer ishte i përfshirë në një mashtrim të jashtëzakonshëm ai tha u takua përsëri me Edevaldo Haxhiun., më pas ai ishte ikur nga policia për 15 ditë nga frika e arrestimit.

Imazhet e Canaj me Ozer u bënë publik nga mediat prej ditësh duke e bërë të mundur edhe identifikimit e tij..Në imazhet e shpërndara shihej Özer së bashku me Altjan Canaj i veshur me një xhup të kuq dhe të bardhë.

Sipas informacionit të marrë nga burimet e policisë, Faruk Fatih Özer është fshehur me menaxherin e një kompanie furnizuese të produkteve ushqimore në Shqipëri.

Autoritetet turke kanë vazhduar operacionet intensive për kapjen e bosit të kriptomonedhës turke “Thodex”që dyshohet se fshihet prej dy javësh në Shqipëri bashkë me një server, brenda të cilit mbahen 108 milion dollar në kriptomonedha.

Mediat vendase raportojnë se policia ka dërguar një ekip prej pesë ekspertësh në Ballkan ndërkohë që kanë bërë publkike edhe vendqëndrimet e tij në Ballkan.

Në itenerarin e bërë publik nga mediat turke Faruk Fatih Özer u vendos fillimisht në hotel Mondial pranë Zogut të Zi në Tiranë duke prenotuar tre netë, por doli prej andej natën e dytë, pa bërë as check out dhe më pas është fshehur në shtëpinë e shoferit që e mori në aeroport pranë zonës së “Pazarit të Ri” në Tiranë.

“EnSonHaber” raporton duke iu referuar burimeve nga policia turke se Faruk Fatih Özer nuk ndenji shumë aty pasi u zbulua nga autoritetet duke u transferuar në një tjetër zonë, pikërisht në zonën e “Myslym Shyrit” në kryeqytet. Por nuk ishte e thënë për turkun e famshëm pasi edhe ky vend ku ai fshihej u zbulua nga policia.

Faruk Fatih Özer ishte pronari i kriptomonedhës turke “Thodex”, e cila shpalli falimentin një muaj më parë duke dëmtuar financiarisht më shumë se 350 investitorë, kryesisht në Turqi. Faruk Fatih Özer u arratis në Shqipëri para shpalljes së falimentit duke bllokuar më pas edhe faqen e kompanisë. Dyshohet se ai ka me vete më shumë se 118 milion dollar pasuri, të cilat i mban në formë kriptomonedhash në një server të posaçëm. Mediat turke raportojnë se ka të dhëna që ai ta ketë këtë server me vete në Shqipëri dhe se po tenton t’i konvertojë kriptomonedhat në para cash me ndihmën e mafias.

o.j/dita