Bota fillon “të marrë frymë”, si po hiqen masat kufizuese ndaj Covid-19

Ndërsa mbajtja e masave kufizuese ndihmon në garantimin e sigurisë së qytetarëve, shumë familje dhe biznese po ndjejnë pasojat ekonomike të aktivitetit të reduktuar. Nga përdorimi i detyrueshëm i maskave në Francë e deri te rihapja e aktiviteteve fetare në Gjermani, ja se si po e përqafon bota normalen e re.

Nga Emma Batha

Nga rihapja e plazheve në Sidnej e deri te Parisi me rrugët pa trafik, shumë qytete po përgatiten të lehtësojnë masat kufizuese që u vendosën për frenimin e përhapjes së COVID-19, por qeveritë përballen me një stres të madh teksa hartojnë strategjitë e daljes.

Heqja shumë shpejt e kufizimeve mund të çojnë në një rritje të shpejtë të infeksioneve, që do të mbingarkonte shërbimet shëndetësore, por zgjatja e bllokimeve mund të nxisë papunësinë, të dëmtojë arsimin e fëmijëve dhe të shtojë dhunën në familje dhe çështjet e shëndetit mendor.

Në planin afatgjatë, ekspertët e planifikimit urban thonë se pandemia mund të çojë në ndryshime më thelbësore në qytete, pasi ata priren të bëhen më elastikë ndaj shpërthimeve të ardhshme.

Këtu kemi një përmbledhje të asaj që po bëjnë aktualisht qytete të ndryshme.

Franca

Parisi planifikon t’i rezervojë rrugët për këmbësorët dhe biçikletat pas fillimit të lehtësimit progresiv të masave kufizuese që pritet të fillojë nga 11 maji.

Mbajtja e maskave do të jetë e detyrueshme në transportin publik. Parisi synon të shpërndajë 2 milionë maska, duke i dhënë përparësi të moshuarve dhe personave të tjerë të cenueshëm. Stacionet e autobusëve, stacionet e metrosë, palestrat dhe çerdhet do të pajisen me xhel dezinfektues.

Testimi do të zhvillohet në zonat që kanë numër të madh rastesh të infektuarish.

Në planin afatgjatë, kryebashkiakia Anne Hidalgo po synon “qytetin 15-minutësh”, ku shumica e nevojave ditore kryhen në një distancë të afërt ku mund të shkohet në këmbë, me biçikletë ose me transport publik, për të zvogëluar grumbullimet dhe ndotjen dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës.

Spanja

Fëmijët në qytete në të gjithë Spanjën që nga 26 marsi u lejuan të dilnin për herë të parë nga shtëpia prej më shumë se gjashtë javësh izolim. Ata do të lejohen të shoqërojnë të rriturit në dyqane ose për shëtitje, por shumica e parqeve vazhdojnë të jenë të mbyllur.

Spanja aktualisht ka izolimin më strikt në botë. Disa druhen se kufizimet mund të ndikojnë në mirëqenien mendore dhe fizike të fëmijëve.

Italia

Vendi më i goditur i Europës vazhdon të jetë në izolim, por Milano ka njoftuar një skemë ambicioze për të lejuar shëtitjet dhe përdorimin e biçikletës, sipas gazetës britanike The Guardian.

Qyteti, ndër më të ndoturit në Europë, pritet të shmangë një përdorim të madh të mainave edhe pasi masat kufizuese të lehtësohen.

Gjermania

Berlini do të lehtësojë një mori kufizimesh më 4 maj. Transporti publik do të rifillojë shërbimin normal dhe muzetë, bibliotekat dhe terrenet sportive të hapura do të mund të hapen duke praktikuar distancimin social.

Protestat, ceremonitë fetare dhe tubimet në ambient të hapur me një pjesëmarrje prej më pak se 50 personash do të lejohen, nëse pjesëmarrësit mbajnë një distancë prej 1.5 metrash. Tiergarteni i njohur i Berlinit, një park i madh me një kopsht zoologjik, mund të rihapet, por hapësirat me kafshë do të qëndrojnë të mbyllura.

Ashtu si në pjesën tjetër të Gjermanisë, sallonet e makinave, dyqanet që shesin biçikleta dhe libraritë u lejuan të rihapeshin të hënën, së bashku me të gjitha dyqanet e vegjël. Shkollat ​​u hapën gjithashtu për nxënësit që kanë për të dhënë provime dhe do të hapen gradualisht për të tjerët nga 4 maji.

Tani është e detyrueshme që të gjithë të mbajnë maskë kur bëjnë blerje ose përdorin transportin publik.

Parukeritë janë lejuar të rihapen, por duhet të veshin pajisje mbrojtëse dhe të krijojnë distancë për klientët.

Në Frankfurt, dyqanet që shesin akullore hanë lejuar të hapen, por vetëm për shërbim “take away”, por akulloret nuk mund të shiten me kaush për të parandaluar infektimin dhe as nuk mund të konsumohen brenda një rrezeje prej 50 metrash nga dyqani, për të parandaluar grumbullimin e njerëzve.

Holanda

Këshilli i qytetit të Hagës ka vendosur të rifillojë mbledhjet, por duhet të gjejë një dhomë më të madhe për t’iu përmbajtur rregullave të distancimit social.

Në të gjithë Holandën, shkollat fillore do të rihapen më 11 maj me klasa të ndara në dy grupe që e frekuentojnë shkollën në ditë të caktuara duke u alternuar. Prindërve u është kërkuar t’i çojnë fëmijët në shkollë në këmbë ose me biçikletë, për të shmangur mbingarkimin e transportit publik.

Nga 29 prilli, njerëzit mbi 70 vjeç që jetojnë vetëm do të lejohen të kenë një ose dy vizitorë të rregullt.

Jordania

Jordania ka hapur katër qytete për biznes ku nuk ka raste me COVID-19 – Aqaba, Ma’an, Karak dhe Tafilah – por ajo ka ndërprerë transportin brenda dhe jashtë këtyre qyteteve. Banorët janë ende të detyruar të respektojnë një orar shtetrrethimi nga ora 18:00 deri në orën 10:00 të mëngjesit.

Banorët në të katër qytetet mund të përdorin makinat e tyre përsëri, por gjetkë njerëzit ende duhet të shkojnë në këmbë nëpër dyqane.

Qeveria ka prezantuar faqen www.stayhome.jo ku njerëzit mund të marrin leje për të dalë nga shtëpitë e tyre për gjëra të tilla si vizita spitalore ose për të shkuar në bankë për të paguar rrogat.

Kolumbia

Bogota ka shtuar më shumë se 100 km korsi të përkohshme për biçikletat në rrjetin e saj tashmë të gjerë, duke mbyllur disa rrugë për ta bërë këtë.

Nisma e paralajmëruar pak para izolimit të 20 marsit kishte për qëllim lehtësimin e grumbullimit të njerëzve nëpër autobusë për të frenuar përhapjen e virusit.

Kolumbia e ka zgjatur izolimin e saj deri më 11 maj, kur do të lejojë hapjen e sektorëve të ndërtimit dhe prodhimit. Shkollat do të qëndrojnë të mbyllura.

Singapori

Qyteti-shtet e ka zgjatur izolimin e tij deri më 1 qershor.

Autoritetet kanë njoftuar një grant prej 30 milionë dollarësh për të rritur prodhimin vendas të vezëve, perimeve dhe peshqve në një qytet i cili importon 90% të ushqimit të tij.

Në planin afatgjatë Singapori po nxit bujqësinë urbane, me qëllim që të prodhojë 30% të asaj që i nevojitet deri në vitin 2030.

Kina

Në Wuhan, ku u shfaq për herë të parë koronavirusi, qendrat tregtare janë rihapur dhe bizneset kanë rifilluar punën, por komitetet lokale ende monitorojnë familjet dhe kufizojnë lëvizjen personale në mes të frikës së një vale të dytë të mundshme infektimi.

Australia

Në Sidnej, tre plazhe janë rihapur për stërvitje, por rregullat e distancimit social dhe banjat e diellit janë të ndaluara. Njerëzit mund të shikojnë në internet plazhet, për të parë se sa njerëz ka aty, para se të dalin nga shtëpia. Parkimet e makinave mbeten të mbyllura për të shmangur frekuentimin e plazheve nga njerëz që vijnë nga distanca të largëta.

Shtetet e Bashkuara

Qytetet përfshirë Nju Jorkun dhe Uashingtonin po mbyllin rrugët dhe po zgjasin korsitë e biçikletave për t’u dhënë njerëzve më shumë hapësirë ​​për të ecur, vrapuar dhe për të pedaluar. Oakland në Kaliforni po kthen rreth 10% të rrugëve të saj për këmbësorë dhe çiklistë.

Disa shtete tani po lehtësojnë kufizimet, pavarësisht kritikave nga ekspertë të shëndetit publik dhe shumë amerikanë. Në Atlanta po rihapen sallone bukurie, palestra, qendra ku luhet buling dhe dyqane tatuazhesh. Restorantet dhe kinematë do të mund të hapen javën e ardhshme.

Weforum.org-Birn