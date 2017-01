Botërori 2018: Shorti do të hidhet me 1 dhjetor në Kremlin

Shorti i Boterorit -2018 ne futboll do te hidhet ne Kremlin me 1 dhjetor, beri te ditur FIFA te henen, duke konfirmuar propozimin e zv/kryeministrit rus i ngarkuar edhe me sportet dhe president i Federates Ruse te Futbollit (RFU), Vitali Moutko.

“Ceremonia e hedhjes se shortit te Kupes se botes do te zhvillohet me 1 dhjetor. Kam sugjeruar Pallatin e Kongreseve ne Kremlin dhe tashme gjithcka varet nga FIFA”, kishte deklaruar Mutko, i cituar nga agjencia zyrtare e shtypit ruse TASS, gjate nje takimi me kryeministrin Dmitri Medvedev.

FIFA dhe komitetim organizator i Kupes se botes 2018 “konfirmojne se shorti i Boterorit -2018 do te hidhet me 1 dhjetor ne Pallatin e Kongreseve ne Kremlin”, beri te ditur per AFP nje zedhenes i FIFA-s.

Kjo salle “prestigjioze me kapacitet prej 6.000 epektatoresh ka pritur ne te kaluaren koncerte te artisteve nderkombetare, si dhe shfaqje baleti dhe opere”, saktesoi FIFA.