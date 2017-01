Botërori 2026: Kush do ta organizojë Kupën e parë të botës me 48 ekipe?

Amerika e Veriut eshte ne pozita favorizuese per te organizuar Kupen e botes 2026 me 48 ekipe, ashtu sic u vendos te marten nga FIFA.

Nderkohe qe vendi organizator do te percaktohet me majin e 2020, FIFA ka bere te ditur ne tetor se Boterori 2026 nuk do te organizohet nga konfederatat qe kane pritur dy edicionet e fundit, pra Evropa (Rusia e 2018) dhe Azia (Katari ne 2022).

Azia dhe Evropa perjashtohen ne kete menyre dhe me pas edhe Amerika e Jugut ne vitin 2030 me kandidature argjentino-uruguajane per te organizuar nje kompeticion te tille (Boterori i pare ne 1930 eshte zhvilluar ne Uruguaj), pra, Amerika e Veriut i ka te gjitha shanset.

Bashke-organizimi eshte nje ide e mirepritur nga presidenti i FIFA-s, Infantino, me nje treshe amerikano-veriore (SHBA-Meksike-Kanada), qe “eshte nje mundesi”, ka konfirmuar Victor Montagliani, president i Federates Kanadeze dhe i Concacaf (Amerika e Veriut, Qendrore dhe Karaibet).

Qe te tre vendet kane nje infrastrukture te pershtatshme per kete qellim.

Meksika dhe SHBA jane te gatshme per organizimin e Boterorit 2026, krahas Kanadase. Vetem duhet pritur ende.