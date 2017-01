Botërori me 48 skuadra, Duka me “këmbë në tokë”

FIFA vendosi të ndryshojë formatin e fazës finale të kampionatit të Botërorit të futbollit. Mbledhja e mbajtur në Zyrih miratoi në mënyrë unanime propozimin e presidentit Gianni Infantino për rritjen e skuadrave pjesëmarrëse në fazën finale të këtij kompeticioni nga 32 në 48, një format ky që do të nisë të aplikohet në vitin 2026.

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, në një intervistë për top channel mundohet të jetë sa më realist.

Armand Duka, President i FSHF: Diskutimi për shtimin e skuadrave në finalet e botërorëve është një diskutim i hershëm, që u shtrua në tryeza që në vitin 2015. Më vjen mirë që sot ky diskutim ka marrë një përgjigjie pozitive dhe Këshilli i FIFA_s ka vendosur që të shtohet numri i skuadrave nga 32 në 48. Ky është një zhvillim pozitiv për futbollin në përgjithësi botëror, nxit akoma më shumë vendet në zhvillimin e futbollit. Konsiderohet një nga vendimet pozitive të këtij fillimviti.

TCH: Kemi përvojën e europianit dhe e dini se çfarë do të thotë të marrësh pjesë në një kampionat europian. Sa shanse mund të ketë Shqipëria? Si e pret këtë, duke qenë edhe realistë?

Armand Duka: Për të qenë realistë, në gjuhën sportive për shqipërinë është gjithmonë e vështirë pjesëmarrja në finalet e botërorit, sepse numri i skuadrave pjesëmarrëse në botëror, pavarësisht se do të rritet, kuota që do të marrë europa mund të jetë 5-6 skuadra më shumë. Kjo do të thotë që pak a shumë dy vendet e para, ose një pjesë e mirë e dy vendeve të para dhe 70-80 përqind e vendeve të dyta do të kualifikohen për në botëror. Është një mundësi më shumë, por nuk është se zvogëlon shumë distancën e të qënit një ekip i kualifikuar. Gjithsesi mbetet një ëndërr, një objektiv i ekipit shqiptar që urojmë ta realizojmë një ditë. kemi marrë pjesë njëherë në europian, por kjo nuk do të thotë që jemi një ekip pjesëmarrës i përhershëm. Duhet ta tentojmë gjithmonë sepse pjesëmarrja në europian është më e mundshme dhe duhet të ëndërrojmë botërorin. Urojmë që një ditë ta shohim veten atje.

TCH: Kur thoni duhet ta ëndërrojmë, e keni fjalën për botërorin e 2026, sepse jemi në mesin e eliminatoreve të një tjetër botërori?

Armand Duka: Për eliminatoret që po luajmë shanset tona janë të pakta për të mos thënë zero për vetë pikët që kemi dhe për vetë kundërshtarët që kemi. Dy kampionë bote në grup, nga të cilët vetëm një do të shkojë direkt në botëror. Mbetet thuajse e pamundur. Ne duhet të luajmë mundësitë tona në të ardhmen, 2022 pse jo dhe akoma më shumë në 2026.

TCH: Ka mundësi shqipëria për të qenë një ekip më i mirë, psh për Kinën ka një plan që të shpallet kampione bote pas 35 viteve, ka shqipëria një të tillë?

Armand Duka: Vetëm në futboll nuk mund të bësh përllogaritje matematikore as 35 as 50 vjet. Duhet të luftosh për progresin e lojës. Janë shumë përbërës që çojnë tek rezultati maksimal dhe të urosh që ai rezultat të vijë sa më shpejt. Gjithsesi, uën mendoj që ne këtë progres e kemi bërë, vazhdojmë ta bëjmë dhe duhet të jemi të sigurtë që hapa pozitivë do të vazhdojnë përpara. Nëse do të jemi pjesëmarrës të përhershëm nëpër europiane apo botërore, kjo nuk është një gjë e parashikueshme. Mbetet një objektiv për gjithë federatat.

TCH: 2026 është një vit i largët, ju si e mendoni që shqipëria mund të jetë në 2026?

Armand Duka: Patjetër e mendoj që do të jetë më mirë. E gjithë shqipëria do të bëjë progres dhe futbolli akoma më shumë. Siç ka treguar deri më tani do të tregojë edhe në të ardhmen që do të jetë gjëja më progresiste e shqipërisë. Unë uroj që në 2026 shqipëria të jetë pjesëmarrëse në finalet e botërorit.

TCH: Trajneri mund të ndryshojë, megjithatë…

Armand Duka: Kush e di! Uroj të jemi të gjithë mirë dhe ta shijojmë të gjithë bashkë botërorin nga pozicione të ndryshme nëse do të na vijë