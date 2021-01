Botoi lajmin e pasaktë për dietat/ Buzhala i kërkon falje Vjosa Osmanit: Kjo është poshtë standardeve tona, sinqerisht ndjesë

Vizita e presidentes së re të Kosovës, Vjosa Osmani në Tiranë javën që shkoi ka ndezur debatin në Prishtinë.

Gazeta Express, e drejtuar nga gazetari Berat Buzhala, në një artikull të botuar për shpenzimet e drejtuesve politikë në Kosovë, raportonte se Vjosa Osmani kishte harxhuar 1478 euro për tri ditë “mëditje” (udhëtim) në Shqipëri.

Por presidentja Osmani sqaroi mesditën e të shtunës, se shkrimi i “Express” është propagandë, dhe se ajo nuk ka marrë paratë në fjalë, pasi delegacioni që e shoqëroi dhe ajo vetë kanë qenë 8 persona.

Osmani thotë se vizita i ka kushtuar shtetit të Kosovës nga 39 euro në ditë për secilin, dhe në total bëhet vlera e nxjerrë nga Express.

Osmani sqaron se në përgjigjen që presidenca i dha Express ky sqarim u bë, por media vazhdoi dezinformimin.

Gazetari Berat Buzhala, rishpërndau qendrimin e Osmanit, dhe i kërkoi falje presidentes. Në sqarimin e tij, Buzhala thotë se raportimi korrekt u cënua dhe se shkrimi ishte poshtë standarteve të Express. Botuesi paralajmëron se janë marrë masat dhe se parimet e gazetarisë u cënuan edhe ndaj Lëvizjes Vetëvendosje, në një shkrim të disa ditëve më parë.

Reagimi i Buzhalës

Gazeta Express dhe une personalisht i kerkojme falje Vjosa Osmanit per kete gabim. Ne mediumin te cilin une e drejtoj nuk eshte standard qe qendrimet e mia editoriale, ose te medias, me e e ndiku raportimin e korrekt dhe te bazuar ne fakte. Ky shkrim per Vjosen eshte nen minimumin e standardeve tona. Gazetaret dhe redaktoret pergjegjes do te duhej me e pase te qarte kete gje. Per shkak te ketij leshimi dhe per shkak te nje leshimi te javes se kaluar, te shtunen, lidhur me Levizjen Vetevedosja, ne kemi marre masa ndaj pergjegjeseve ne kompanine tone, qe do te duhej punen e tyre te benin me mire. Po e perseris, qendrimet editoriale asnjehere nuk duhet te perzihen me raportimin ditor.