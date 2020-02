Bozollarët, grabovarët e Myzeqesë

Jovan Bizhyti

Në çdo krahinë të vendit tonë, qysh në kohë të lashta, fiset e mëdha dhe familjet e shquara me kontribute, kanë lozur rrol të rëndësishëm, kryesisht në lëvizjet patriotike për liri e pavarësi kombëtare. Dhe nga këto çerdhe dhe komunitete të vogla, kanë dal njerëz të mëdhenjë, burra të shquar, që me kontributin e tyre, kanë udhëhequr masën e njerëzve për liri e pavarësi, për zhvillim e përparim shoqërorë dhe për të drejta e liri të individit.

Një ndër këto fise, kanë qenë dhe Bozollarët e Myzeqesë, prejardhja e të cilëve i ka rrënjët nga Grabova historike, e cila bashkë me Voskopojën dhe trevat për rreth, në shekujt XVII-të dhe XVIII-të kanë përçuar një zhvillim ekonomik, shoqërorë e kulturorë, që ka rrezatuar në mbarë Rilindjen tonë Kombëtare.

Sigurisht, shkëputja e këtij fisi të madh e të dëgjuar nga trevat e origjinës, ka patur shkaqet e veta të mëdha e të detyrueshme, si dhe shumë fise e familje të tjera që u përfshinë në eksodin masiv brenda e jashtë vendit. Shtypja e dhuna e pushtetit osman, për ta izoluar gjithnjë e më shumë atë trevë, që nisi të rrezatoj një zhvillim shoqërorë e kulturorë në trojet arbërore, lakmia dhe konkurenca e trevave të tjera të varfëra për rreth, sollën katastrofën e madhe në atë fund shekulli të XVIII-të, ku djegiet dhe grabitjet, si dhe dhuna për kthimin në fenë islame, jo vetëm frenuan e shkatërruan zhvillimin ekonomik e shoqërorë të atij qytetërimi, por detyruan me dhunë dhe shumë fise e familje të veçanta, të marrin arratinë jashtë trojeve të vendit, por dhe drejtë zonave të ulta bregdetare, si zona më të qeta.

Grabova në kohën e lulëzimit të saj kishte rreth 2000 familje me 12000 banorë, ku në momentet e katastrofës së djegieve dhe dhunës së bandave grabitëse masive, morrën arratinë brenda një nate rreth një e katërta e kësaj popullsie, duke i lënë të shkretuara ato troje e të parëve të tyre. Nga ky eksod ndër vite, sot Grabova ka mbetur vetëm me rreth 40 familje.

Myzeqeja ishte vatra ku priti një komunitet masiv të banorëve të ikur nga ato zona jugë-lindore, që përfshiu ajo katastrofë e dhunëshme. Me shumë ngrohtësi ata u pritën dhe në fshatra e në qytetet e tjera të vendit si, në Durrës, Tiranë, Kavajë, Lushnje, Berat e Fier, që u bënë streha e dytë e këtyre banorëve që përfshiu ajo arrati.

Në një fshat të vogël të Myzeqesë, të krijuar rishtaz rrëzë kodrave dhe pranë Manastirit të lashtë të Ardenicës, që u quajt Kolonja e Myzeqesë, u vendosën shumë familje të vllehve, kryesisht nga Frashëri, Llënga, e Niça, midis tyre një vend kryesor zuri dhe fisi i madh i Bozollarëve, prijësit e të cilëve u bënë të dëgjuar me emrin,”Grabovarët e Kolonjës”. Të gjitha këto fise të vllehve bashkë me arratinë, sollën në këto anë dhe pasurinë e tyre me bagëti e tregëti, sollën zakonet e kulturën, mënyrën e jetesës të mbartur nga vendet e origjinës, si dhe kontributet e tyre patriotike e atdhetare.

Fshatin e vogël Kolonjën me rreth 40-45 shtëpi kryesisht me vlleh, Bozollarët e vllehtë e tjerë e kthyen në një “Grabovë të vogël”, me rrugë të shtruara me kalldrëm, me shtëpi të ndërtuara me gurë me një e dy kate, me tre çezma nga burimet me ujë të ftohtë të kodrave sipas modelit të Grabovës, me depozita çimento dhe tuba uji të rrjedhëshëm, me një ujëvarë nga uji i çezmave në formë katarakti që emërtohej “Vala e fshatit”, ku uji shkumbonte mbi gurët e mëdhenj të lëmuar që lanin teshat gratë e fshatit. Tufat e bagëtive që mbanin vllehtë frashëllinjë, strehoheshin në kasollet larg fshatit, në pyjet e gjelbëruar të kodrinave dhe në bujqësi kultivohej kryesisht duhani dhe drithërat e bukës. Mbrëmjeve, gratë e vajzat e fshatit, si në traditën e Grabovës, me bucelat e shtamat ngarkuar mbi shpinë, mbushnin ujë të ftohtë në çezma nga burimet e kodrave.

Kryesisht Bozollarët, trashigonin nga trojet e tyre të hershme traditën e tregtisë, të cilën e zhvilluan dhe në Myzeqe. Ata merreshin kryesisht me shitje manifakture e bizhuteri, si dhe me prodhim e shitje pijesh alkolike si, verë e raki, ku hapën kafenetë e para si në Kolonjë dhe në fshatrat për rreth, e në qytetet e Lushnjes dhe të Fierit. Në kujtimet e të parëve thuhet: ”Muajt e vjeshtës dhe deri në Krishtlindje, ishin të veçanta në fshatin Kolonjë, ku familjet e Bozove, Robove e të tjerë, sillnin karvanët e qerreve me rrush të mbledhur në fshatrat e Myzeqesë dhe aroma e fermentimit të rrushit dhe avujt e zjerjes së rakisë, kundërmonin fshatin që në hyrje të tij”.

Rrjeti i tregtisë të Bozollarëve, shtrihej përtej Kolonjës dhe në fshatrat e tjerë për rreth si në, Bubullimë, Halilaj, Ngurrëz, Kadipashaj, Krutje e tjera. Në këto fshatra tregtonin kryesisht mallra manifakture, bizhuteri dhe ushqimore. Aktivitetin e tregtisë e shtrinë dhe në qytetet Lushnje e Fier. Tregtia e familjeve Bozo, mori shtrirje të gjerë duke krijuar lidhje të ngushta dhe me tregtarë të Beratit, Durrësit, Vlorës, Nartës e tjera. Në fisin e Bozove u shquan si tregtarë, në Kolonjë, Llazar Bozo, Vasil e Gori Bozo, vëllezërit Tasi, Loni dhe Jorgji Bozo, në Fier Taqi Bozo dhe vëllezërit Luçi dhe Lili Bozo, ndërsa në Lushnje, Jakov Bozo, Mihal Bozo, Bush Bozo, Zoi Bozo e tjerë.

Aktiviteti tregtar i tyre, jo vetëm i pasuroi, duke ndërtuar rrjetin e dyqaneve të tregtisë në dy qytetet Lushnje e Fier dhe në fshatra, por ndërtuan dhe shtëpi të bukura dy katëshe, si dhe punësuan një masë qytetarësh që u përfshinë në aktivitetin e tyre tregtar.

Fisi i Bozollarëve në Myzeqe, u shquan kryesisht dhe në lëvizjet patriotike për lirinë e pavarësinë e vendit. Që nga brezi i të parëve të tyre, Jakovi, Anastasi, Kostandini, Bani, Spiri Bozo e të tjerë, burra të hershëm, në periudhat historike të fundit të shekullit të XVIII-të dhe fillimeve të shekullit të XIX-të, u përfshinë në veprimtaritë patriotike të Myzeqesë, siç ishte Kryengritja e madhe fshatare e Myzeqesë e vitit 1835 kundër pushtuesve osman, si dhe rezistenca e fuqishme e bujqëve të 22 çifliqeve të zonës bregdetare të Karatoprakut, të udhëhequr nga pleqësia e kësaj zone, në vitin 1840, për kundër detyrimeve e taksave të pushtetit osman, duke rrahur dhe taksidarët.

Pinjolli i të parëve të Bozove që erdhi më vonë, ishte Mihal Bozo, ndër mësueait e parë të nivelit të lartë të shkollës së Manastirit të Ardenicës dhe kujdestar i këtij tempulli të lashtë historik. Mihal Bozo, djali i Jakovit të hershëm, bëri përpjekjet e para për futjen e mësimit të gjuhës shqipe në shkollën e këtij manastiri, ku solli dhe abetaren e parë shqip, “Evetarin” e Naun Veqilharxhit, botuar që në vitin 1844 me shkronjat e para shqipe.

Pas viteve 1900, periudha e Rilindjes sonë Kombëtare për liri e pavarësi, si kudo në vendin tonë dhe në Myzeqe, nxorri në pah aktivitetin e pinjollëve të fisit të Bozove. Ndër ta u shquan dy djemtë e Mihalit, Jakovi dhe Llazar Bozo, të cilët u përfshinë në ngjarjet e rëndësishme historike që po kalonte vendi e populli i ynë. Llazar Bozo, që në orët e para të luftës për liri e pavarësi, u vu në krye të çetës së parë në Myzeqe me luftëtarë patriotë, së bashku me Ikonom Dhimën, Taullah Sinanin, Jashar Blezenckën e tjerë. Ai me çetën e luftëtarëve myzeqarë, mori pjesë dhe në mbështetje të Kuvendit të madh të Pavarësisë në 28 nëntor 1912 në Vlorë.

Pas afro një dekade, kur fatet e Shqipërisë ishin në rrezik për coptimin e saj nga vendet fqinj, patriotët nga mbarë trojet shqiptare u mblodhën në Kuvendin Historik të Lushnjes në janar 1920 dhe ku dy vëllezërit Jakov dhe Llazar Bozo ishin të pranishëm, duke dhënë dhe kontributin e tyre të shquar. Llazari mori pjesë dhe si delegat i Myzeqesë, duke u caktuar dhe në krye të forcave mbrojtëse të Kuvendit. Qeveria e dal nga Kuvendi i Lushnjes, organizoi popullin për shporrjen e pushtuesve italian, ku luftëtarët patriotë të Labërisë së Vlorës, me luftë heroike i hodhën ata në det. Në mbështetje të kësaj lufte, u angazhuan dhe shumë luftëtarë nga Myzeqeja me në krye Llazar Bozon, Zoi Ndrekon dhe Naun Priftin, të cilët u përqëndruan në Llakatund dhe në ullishtat e Vlorës. Në këto beteja kundër fashistëve italian, luftëtarët myzeqarë e emërtuan komandantin e tyre, “Kapedan Llazar Bozo”.

Vitet e luftës Nac.Çl. për çlirimin e vendit nga pushtuesit nazi-fashistë, nxorën në pah më tej vlerat patriotike dhe atdhetare të Bozollarëve të Myzeqesë. Ata ishin ndër ato fise, që vunë në funksion të luftës çlirimtare gjithë pasurinë e tyre, shtëpitë që u dogjën e u shkatërruan dhe fëmijtë, djem e vajza që u rreshtuan në radhët e ushtrisë partizane. Nga fisi i Bozove u radhitën mbi 15 partizanë me armë në krah në radhët e ushtrisë Nac.Çl., ku 3 prej tyre, Vasil Bozo, Petri Bozo dhe Nako Bozo ranë dëshmorë të atdheut.

Kapedan Llazar Bozo, mbeti një figurë e shquar si para dhe gjatë viteve të luftës Nac.Çl. Ai mori pjesë aktive që nga Konferenca e Pezës, në Labinot të Elbasanit dhe së fundi në Kongresin Historik të Përmetit, ku u zgjodh dhe Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm Antifashist, si përfaqësues i Myzeqesë. Shtëpia e Llazar Bozos në Kolonjë të Lushnjes ishte nga bazat kryesore ku strehoheshin figura të larta të luftës Nac.Çl., si Spiro Moisiu, Spiro Bakalli e të tjerë. Ja si shprehet në kujtimet e tij të hershme shkrimtari i shquar Nasho Jorgaqi, për një ngjarje të kohës së luftës, i ndodhur në shtëpinë e Llazar Bozos:

-“Ishte korriku i vitit 1942, kur unë djalë 10 vjeçar, shkoja shpesh për pushime tek xhaxhai i nënës time, Llazar Bozo në Kolonjë të Lushnjes. Shtëpia e tij ishte kthyer në një bazë lufte, mbasi e gjithë familja, ai vet, e gjithë djemtë e tij, Aleko, Koli, Irakliu dhe Petri (dëshmor i Atdheut), militonin në lëvizjen partizane Nac.Çl. Aty ishte strehuar dhe Major Spiro Moisiu, i cili sapo kish dal në ilegalitet, pasi përndiqej nga qeveria fashiste si bashkëpuntor me Frontin Nac.Çl. të luftës partizane për kundër fashizmit.

Mua, si fëmijë që isha, më bënte përshtypje të thellë pamja e tij burrërore, autoriteti e respekti i madh që ai gëzonte nga njerëzit që vinin e takonin dhe merrnin këshilla prej tij. Unë do isha atje dëshmitar dhe në verën e vitit 1943, kur një mëngjes herët, ai bashkë me Xha Llazin (Llazar Bozon) dhe dy partizanë që i shoqëronin, hipur në kuaj, u larguan nga Kolonja. Askush nuk e dinte se ku do të shkonin, por më vonë e mora vesh se u nisën për në zonën e Darsisë e Sulovës, ku ndodhej me detyrë luftarake Batalioni partizan i Myzeqesë, ku Major Spiro Moisiu dhe Llazar Bozo bënin pjesë, dhe prej andej, sipas porosive që ishin dhënë, Major Spirua do nisej në një mbledhje historike në Labinot të Elbasanit, ku ishte caktuar për t’u zgjedhur Komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nac.Çl.”

Pra, Llazar Bozo ishte prezent dhe aktiv në shumë ngjarje të rëndësishme që kalonte populli dhe atdheu i ynë në ato situata të ndera të luftës. Ai në moshën 64 vjeçare, mori pjesë me forcat partizane të Myzeqesë në Operacionin e Madh të Dimrit 1943-44 në malet me dëborë të Tomorricës së Skraparit, e deri në Opar të Korçës. Edhe disa nga djemtë e Bozollarëve kanë qenë në krye të formacioneve partizane si: Irakli Bozo, që arriti deri në detyrën e lartë të Komandantit të Brigadës së IX-të Sulmuese, që luftuan heroikisht për çlirimin e Korrçës, e në beteja të tjera luftarake në Shqipërinë jugë-lindore, Koli Ll. Bozo, komandant i batalionit të II-të të Grupit partizan të Myzeqesë, Dr. Aleko Bozo, kirurg dhe shef i shëndetsisë në Grupin partizan të Qarkut të Beratit, Miti Bozo, komandant i Grupit partizan të Komandës së vendit në nën/prefekturën e Lushnjes e tjerë.

Edhe mbas çlirimit të vendit, djemtë e vajzat e Bozollarëve u shquan me detyra të rëndësishme në sektor të ndryshëm të jetës si: Dr. Aleko Bozo, nga kirurgët e parë dhe drejtor i Spitalit Qendror të Tiranës, Koli Ll. Bozo, drejtor në ndërtimin e dy hidrocentraleve të parë në Shqipëri si, hidrocentrali i Shkopetit dhe i Bistricës dhe më pas drejtor i ndërmarjes së ndërtimit “Josif Pashko” Tiranë. Irakli Bozo, nga juristët e parë të vendit, deri dhe nën/Kryetar i Gjykatës së Lartë të Shqipërisë. Miti Bozo, drejtor i parë i fermës bujqësore të Sukthit, më tej zv/ministër i bujqësisë dhe së fundi, shef i sektorit ekonomik në KQ të Partisë. Miti Bozo shquhej dhe si një nga ekonomistët më në zë të sektorit të bujqësisë, si dega kryesore e ekonomisë shqiptare.

Veç detyrave politike, mjaftë nga pinjollët e brezave më pas të Bozollarëve, u shquan dhe si specialistë në sektor të ndryshëm të vendit. Kështu Pirro Taq Bozo nga bozollarët e Fierit, ingjiner, ishte nga pedagogët e parë të Universitetit Shtetror të Tiranës, Todi Ll. Bozo, nga kineastët e parë pas studimeve në BS, ku u shqua dhe si producent e regjisor në filmat shqiptarë, duke qenë një kohë të gjatë dhe nën/drejtor i Kinostudios “Shqipëria e Re”, Vangjel Bozo, oficer me karrierë të gjatë në ushtri që nga lufta partizane e shumë të tjerë.

Nuk mund të lëmë pa përmendur dhe pinjollë të më vonshëm të brezave të Bozollarëve si: Prof. Nasho Jorgaqi, nip i Jakov Bozos, shkrimtar e studiues i shquar i letrave shqipe, mbesa e Taq Bozos, Elena Kadare, intelektuale dhe krijuese e letrave shqipe, bashkëshorte e shkrimtarit tonë të shquar, Ismail Kadare, Kaliopi Bozo, historiane e mirënjohur me kontribute, Prof. Lulieta Bozo, arkitekte e shquar në fushën e ndërtimeve, Petri Bozo, regjisor i ri spektaklesh, e shumë e shumë të tjerë.

Grabova, ishte vendi i origjinës së këtij fisi, ndërsa Myzeqeja i njohu ata si, “Bozollarët e Kolonjës”, që dalëngadalë u shtrinë dhe në qytetet e Lushnjes dhe të Fierit. Sot në Kolonjë jeton vetëm një pinjoll i këtij fisi, që merret me një biznes familjarë, ndërsa familjet e tjera që sot janë rritur e shtuar, përveç Lushnjes dhe Fierit, jetojnë dhe në Durrës, e kryesisht në Tiranë.

Pra, Bozollarët, grabovarët e Myzeqesë, kanë lënë pas një histori, e cila i bënë krenarë për kontributin e dhënë në breza. Eshtë për t’u theksuar fakti që, busulla e tyre në të gjitha kohërat e historisë së këtij kombi, ka qenë konseguente drejtë progresit, lirisë e pavarësisë për çlirim kombëtar dhe asnjë figurë prej këtij trungu, nuk kanë devijuar e bashkëpunuar me forcat armike e kolaboracionoste për kundër popullit dhe vendit tonë.