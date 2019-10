Braçe dhe rasti “Pula”

Në një shfaqje të pazakontë në gjykatë, numri 2 i qeverisë, Erjon Braçe ishte i pranishëm të premten në mëngjes në seancën gjyqësore për masën e sigurisë ndaj Drejtorit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës së Durrësit, Liridon Pula.

Braçe u filmua i ulur në fund të sallës së gjyqit dhe menjëherë pas vendimit të gjykatës për të lënë në arrest drejtorin e AKSH-së, sulmoi prokurorin e çështjes, Arjan Ndoja se po bënte “presion kriminal” ndaj të akuzuarit Pula.

“Ky është akti final i një historie të gjatë gati një mujore, presioni, shantazhi kriminal mbi punonjësin që sot ishte me pranga në sallën e gjyqit,” deklaroi Braçe në një konferencë për mediat mesditën e kësaj të shtune, duke marrë në mbrojtje zyrtarin e akuzuar.

“Presion dhe shantazh kriminal, që është bërë jo për këtë çështje, por për pallate monstruoze që duhet të legalizohen në këtë qytet,” tha ai, duke mos i kursyer akuzat për prokurorin e çështjes.

Prania në sallën e gjyqit dhe komentet para gjykatës të zv.kryeministrit ishin në të njëjtën linjë me akuzat e një dite më parë të kreut të qeverisë, Edi Rama, i cili tha në parlament se “një prokuror në Durrës i lidhur me krimin e organizuar, po u bënte presion punonjësve të shtetit”.

Por ndërhyrje të tilla nga drejtuesit më të lartë të ekzekutivit ndaj një prokurori dhe një çështjeje hetimore në vazhdim kanë shkaktuar alarm në Këshillin e Lartë të Prokurorisë si dhe u denoncuan si presion i hapur ndaj drejtësisë nga Partia Demokratike në opozitë.

“Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të mblidhet të hënën për të dalë me një qëndrim të të gjithë anëtarëve kundër ndërhyrjes së politikës në punën e prokurorisë,” tha një burim nga KLP për BIRN. “Prokurorit në këtë rast i ka dhënë të drejtë gjykata,” shtoi ai.

Opozita i denoncoi reagimet e Ramës dhe të Braçes si presion që i bën “të pushtetshmit të paprekshëm”.

“Presioni i Qeverisë nga Kryeministri tek Zëvendëskryeministri ndaj prokurorisë dhe gjykatës që kanë urdhëruar arrestimin e Drejtorit të Kadastrës në Durrës, është kriminal,” tha po sot, ish-deputeti i PD-së, Enkelejd Alibeaj.

Zv.kryeministri Braçe refuzoi t’i quante ndërhyrje në çështjen hetimore deklaratat e tij në një bisedë për BIRN, ndërsa tha se “kishte të drejtë të shprehte opinionin e tij pas asaj që kishte dëgjuar në gjyq”. Gjithashtu, Braçe i shtoi akuzat për Ndojën duke deklaruar se “i ishte krijuar bindja që ai kishte mashtruar gjykatën”, ndërsa shtoi se nuk ka asnjë lidhje gjaku dhe asnjë lidhje tjetër me drejtorin e ASHK-së, por se “i del për zot një nëpunësi shteti të ndershëm.” Ai tha se do i kërkonte Alibeajt të provonte në gjyq akuzën, duke aluduar se do e padiste për shpifje.

Akuzat për zyrtarët e Kadastrës

Përplasja mes qeverisë dhe prokurorit të Durrësit, Arjan Ndoja nisi pas arrestimeve të fundit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës në Durrës. Në fillim të muajit, prokuroria arrestoi Lusiena Kolën, përgjegjëse e sektorit juridik në ASHK-në e Durrësit. Më pas njoftoi edhe arrestimin e Liridon Pulës, i cili mbante postin e drejtorit. Prokuroria ka bërë po ashtu shpalljen në kërkim të ish-kreut të agjencisë së legalizimeve.

Pula ashtu edhe Kola akuzohen për shpërdorim detyre, pasi sipas prokurorisë kanë regjistruar dhe lëshuar certifikata pronësie në një prej fshatrave turistikë në Gjirin e Lalzit. Në dokumentin e Gjykatës së Durrësit për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj Kolës bëhet me dije se ajo kishte kryer procedura për regjistrimin e pronës “në emër të subjektit investitor ndërtues Lura sh.p.k”.Prokuroria pretendon se regjistrimet janë bërë në shkelje të ligjit dhe me gabime.

“Ka rezultuar gjithashtu se sikurse në librat ku bëhet regjistrimi manualisht, edhe në kartelat e pasurive për të cilat janë lëshuar certifikata e pronësisë nuk janë shënuar kufizimet përkatëse sipas kontratave që janë lidhur me pronarët e truallit, kusht ky i kërkuar shprehimisht nga Ligji Për Kadastrën”, thuhet në kërkesën e prokurorisë për masën e sigurimit ndaj Kolës.

Zv.kryeministri Braçe mori në mbrojtje dy nëpunësit e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës të cilët mohojnë njëzëri akuzat, ndërsa tha se akuzat ndaj tyre ishin të pabazuar në prova. Ai tha se pronat ishin regjistruar siç kërkohej prej ligjit dhe se për këtë nuk kishte ankesë as nga investitori, as nga pronarët e truallit dhe as nga shteti.

Marrë me shkurtime nga BIRN, titulli është i redaksisë

