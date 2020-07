Brataj: Pas 3-4 javësh nis rënia e kurbës! Në rast shtimi të të infektuarve janë përgatitur dhe spitalet rajonale

Në një kohë kur vendi ynë vijon të regjistrojë shifra të larta infektimesh me COVID-19 dhe viktimat vijojnë të shtohen çdo ditë, kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj tha se respektimi i mbajtjes së maskës dhe ruajtja e distancës janë e vetmja armë që kemi të gjithë.

I ftuar në emisionin “Repolitix”, Brataj foli për situatën duke thënë se tashmë vendi ka shifra të larta për shkak të hapjes së vendit dhe aktiviteteve, por që pas 3-4 javëve do të shënojmë ulje të kurbës të të infektuarve.

A i përballon sot sistemi ynë shëndetësor fluksin e lartë? Brataj tha po, pasi në të dy spitalet COVID ka ende shtretër, por që në rast rreziku është ngritur dhe spitali COVID 3 për skenarin më të keq.

Brataj tha se në rast boom-i infektimesh dhe shtrimesh në vend janë të gatshme të ndihmojnë dhe spitalet rajonale që tashmë janë të pajisura me kushtet dhe mjetet e duhura.

em>”Sot janë ato që e kemi thënë disa herë që lirimi i masave do rriste rastet dhe do të kishte më shumë vdekje. Jemi ende në ato efekte, tani do të kemi pasojat e korrikut të transportit, por të gjithë duhet të respektojmë rregullat. Këta të rinj do të sjellin prindërit dhe gjyshërit e tyre. Do t’i lutesha këtyre moshave që të ruajnë distancën, të respektojmë rregullat. Nëse respektohen do të ulet në masë shpërndarja e virusit brenda dy javësh. Sistemi shëndetësor nuk është problem më gjendjen se kemi, pasi kemi dhe Covid 2. Tani edhe spitalet rajonale janë të përgatitura për të ndihmuar. Me lirimin e masave pas 2-3 javësh, pati një ulje të vigjilencës nga të gjitha moshat dhe dihet që efekti do jepet dy javë më pas. Pas 3-4 javësh do të tregojë uljen të rasteve”, tha Brataj.

Hapja e pishinave duke nxjerrë protokollin e sigurisë për Bratajn nuk është shqetësuese. Ai tha se ato janë në numër të vogël dhe të kontrollueshme, për më tepër uji i tyre dezinfektohet me klor që vret dhe virusin. Në lidhje me mbylljen e klubeve të natës, Brataj tha se këtu nuk mund të kontrollohen dot rastet dhe as ruhet distanca apo mbahet maska duke u kthyer ne burim infeksioni. Për shkak të shifrave të larta mbyllja e tyre ishte e detyrueshme u shpreh Brataj.

“Nuk më shqetëson shumë hapja e pishinës pasi aq janë në Shqipëri krahasuar me diskot që janë në çdo cep. Uji i pishinës është me klor dhe në këtë mënyrë e vret virusin. Edhe mbyllja e lokaleve të natës ka të bëjë në numrin e lartë të infektuarve, kur numrit do ulet sigurisht që dhe ato do hapen. Në lokal nate je shumë ngjitur dhe ti nuk mund të rrish dot me maskë aty“, tha Brataj.

Brataj foli edhe për vaksinën e gripit në fillim shtator duke thënë se do të nis një fushatë sidomos për vaksinimin e moshave më të riskuara. “Vaksina e gripit ka qenë gjithmonë falas por nuk ka qenë e detyrueshme dhe qytetarët përgjithësisht e kanë nënvlerësuar, po ashtu dhe mjekët. Këtë vit do të fillojë një fushatë në fillim shtatori për vaksinimin që të bëhet në kohë dhe jo kur ka shpërthyer dhe grip”.

o.j/dita