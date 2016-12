Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Për Bricjapin 2017-a do të shfaqet si një vit shumë produktiv nga pikëpamja profesionale, por më pak interesant për marrëdhëniet ndërpersonale. Megjithatë viti nuk do të jetë pozitiv vetëm për punën. Do të jeni për një kohë të gjatë në kërkim të vetvetes dhe në fund të vitit do të keni një ekuilibër të ri, thelbësor për të krijuar marrëdhënie të reja.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Këtë vit Bricjapi nuk do të ketë periudha të ndara pozitive dhe negative. Megjithatë nuk mund të përkufizohet si një vit i sheshtë, pasi një sërë eventesh do të karakterizojnë sektorë të ndryshëm të jetës, në të cilat do të ketë momente gëzimi dhe të tjera… që duhen harruar. Nëse nga njëra anë, puna do të shkojë shumë mirë gjatë gjithë vitit, ato që do të vuajnë një farë negativiteti do të jenë marrëdhëniet ndërperosnale. Në këtë aspekt duhet të punoni gjatë, për të mos rrezikuar të mbeteni të izoluar.

Dashuria për beqarët

Saturni, planeti që rregullon jetën e Bricjapit, këtë vit nuk do të sjellë shumë mundësi në fushën sentimentale. Kush është beqar do ta ketë të vështirë të ndërtojë marrëdhënie të qëndrueshme gjatë 2017-ës. Pavarësisht kësaj nuk duhen përjashtuar takimet interesante që do të rizgjojnë, edhe pse përkohësisht, ndjenjat e Bricjapit.

Dashuria për çiftet

Më komplekse shfaqet panorama për ata që janë çift. Periudha e krizës që do të kalojë bricjapi gjatë 2017-ës do të ndjehet sidomos në jetën në çift, që do të karakterizohet nga distancime dhe një mungesë interesi ndaj partnerit. Është e rëndësishme të shpjegoni arsyet tuaja dhe nevojën për më shumë hapësirë personale për të kaluar këtë moment krize jo të çiftit, por tuajën. Fatmirësisht bëhet fjalë për një situatë të përkohshme, që drejt fundit të vjeshtës do të ketë tendencën të zhduket duke sjellë harmoni dhe qetësi në familje.

Kombinimet me shenjat e tjera

Bricjapi që zakonisht ka harmoni me pjesën më të madhe të kostelacioneve të Zodiakut, këtë vit do të lidhet me shenja të caktuara për periudha të shkurtra. Mund të ndërtoni raporte më afatgjata me të tjerë persona të Bricjapit dhe me ndonjë Akrep, që kupton plotësisht humorin e luhatshëm të bricjapit.

Parashikimet për studentët

Viti i ri shfaqet kompleks për ata që frekuentojnë shkollën, apo universitetin. Nëse nga njëra anë studimet do të vijojnë në mënyrën më të mirë dhe do të sjellin shumë kënaqësi, në disa periudha do të vuani pak nga lodhja që lind si pasojë e vështirësisë për të krijuar marrëdhënie.

Parashikimet për punëtorët

Ata që do të jenë në gjendje te menaxhojnë ndjenjat, nuk do ta kenë të vështirë të përballojnë krizën e identitetit që ka kapur bricjapin këtë vit dhe do të përqendrojnë të gjithë energjitë e tyre tek puna, e cila do të sjellë shumë përfitime. Gjatë vjeshtës dhe sidomos gjatë muajve të fundit të vitit mund të çlodheni pak nga puna, pa humbur asnjë prioritet.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Kërkimi i një pune mund të rezultojë e komplikuar, jo për shkak të mungesës së kompetencave por për shkak të empatisë së pakët që shfaqni me njerëzit, që do ju bëjë të largoheni nga mundësitë profesionale që parashikojnë bashkëpunime.

Paratë dhe fati

Do të dini si të menaxhoni financat tuaja. Do të jeni kursimtar të zotë dhe do të arrini të vini mënjanë të kapital të caktuar, frut i një pune të madhe dhe një jetë të dobët sociale. Këtë vit do të evitoni të tentoni fatin, dhe në fakt bëni mirë sepse nuk do të jetë me ju.

Udhëtimet

Udhëtimi më i gjatë që bricjapi do të bëjë në 2017-ën do të jetë ai brenda vetes, në kërkim të një harmonie të brendshme. Megjithatë ky kërkim mund të kanalizohet edhe përmes udhëtimeve në orient.

Shëndeti

Jo gjithnjë do të jeni energjik dhe do të hasni luhatje emocionale, për shkak të tensioneve të shkaktuara nga të papriturat familjare dhe nga moskujdesi për shëndetin tuaj. Përmirësoni të ushqyerin, praktikoni sport dhe ndaloni herë pas here: nuk mund të mendoni vetëm për punën.