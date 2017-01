Brigada e V-të, një yll i lirisë

Historia e një kombi si dhe ajo e jona ka në rrjedhën e saj ngjarje e data kulmore që kanë çuar në ndryshime të mëdha historike. Një e tillë është edhe Lufta Nacional-Çlirimtare e cila çoi në çlirimin e vendit nga pushtuesit. Në tërësinë e saj kjo luftë ka disa data të rëndësishme. Një nga këto është dhe inaugurimi i Brigadës V-të Sulmuese në zemër të Labërisë, në Tërbaçin malor, por me njerëz trima, bujar e të besës më 20 janar 1944, në palcën e dimrit. Urdhëri për formimin e saj nga Komanda dhe Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë NC kishte dalë më herët. Në zbatim të këtij urdhri kuadrot e Brigadës të ngarkuar për formimin e saj do të grumbullonin dy batalionet në Gumenicë datë 28.11.1943, për inagurimin e saj. Kushtet e Luftës, e detyruan ta linin përgjysmë këtë detyrë dhe të organizohen për të goditur forcat gjermano-balliste, që kishin filluar një operacion të gjerë për shpartallimin e njësive partizane. Të tilla ishin betejat e emërtuara “Lufta e Gjormit”, ku u luftua për tre ditë e net, e “Lufta në Dukat”. Në këto luftime, më 12 dhjetor 1943, bie heroikisht komandanti i Brigadës i caktuar nga Shtabi i Përgjithshëm, Abas Shehu.

Mbas këtyre luftimeve forcat e batalioneve të caktuara që do të formonin Brigadën e V-të, ishin më të motivuara, me moral më të lartë. Në këto kushte, shtabi i brigadës mori masat e nevojshme për përfundimin e inaugurimit të brigadës. U porositën kështu Këshillat Nacional-Çlirimtare, Komandat Vendore, si dhe komunistët, për të lajmëruar popullin e krahinës se Brigada e V-të S, do të inagurohej në Bramyshnjë të Tërbaçit, më 20 janar 1944. Nga komanda e brigadës u morën masa për sigurimin e ruajtjen e zonës për rreth Tërbaçit. Për këtë u ngarkua batalioni “Perlat Rexhepi”, si dhe forca të Grupit të Parë Operativ në zonën e Borshit. Çetat territoriale të fshatërave, do ruanin kufijtë e tyre. Familjet tërbaçiote u bënë strehë e partizanëve për një javë.

Në sajë të këtyre masave, u kurorëzua me sukses inaugurimi i Brigadës së V-të, duke bërë rreshtimin organik që nga skuadra, toga, kompania, e batalioni. Në përbërje të saj u inkuadruan pesë batalione. U bë parakalimi ceremonial, me gjithë armatimin përkatës. Në krye do të ishte komanda e Brigadës: Shefqet Peçi- komandant, Dervish Hekali-zëvendës komandant; komisar–Hysni Kapo, zv/komisar Manush Myftiu etj. Skuadra e flamurit paraprinte. Me atë flamur, që u betuan në Bramyshnjë, kjo Brigadë, vazhdoi marshimin e saj luftarak duke përshkruar mbi 2900 km gjatësi nga Bramyshnja- Kosovë-Vizhegrad të Bosnjë Hercegovinës dhe kthim, më 7 dhjetor 1945. Kjo Brigadë kreu 752 ditë luftime, duke i shkaktuar armikut mbi 5000 të vrarë. Ajo la në fushën e betejës 356 dëshmorë, nga të cilët, 13 heronj të Popullit. Në këtë brigadë do të rreshtoheshin mbi 3000 luftëtarë, midis të cilëve edhe partizanë kosovarë, të cilët një pjesë dhanë edhe jetën për Çlirimin e Shqipërisë dhe të Kosovës.

Populli e ka vlerësuar kontributin e dhënë nga Brigada e V-S gjatë Luftës. Kuvendi i Shqipërisë i ka akorduar titullin e lartë kësaj Brigade: “Heroinë e Popullit”.

Në kuadrin e 73- vjetorit të inaugurimit të kësaj Brigade, në 20 janar 2017, u organizua një aktivitet përkujtimor pranë lapidarit kushtuar kësaj brigade në Bramyshnjë të Tërbaçit. Ky organizim u bë në bashkëpunim me Komitetin e Veteranëve të rrethit Vlorë, organizatën e familjeve të dëshmorëve, si dhe SH.A.K Tërbaçi. Këtë aktivitet e mbështeti dhe kryetari i Bashkisë Vlorë, z. Dritan Leli, duke siguruar transportin dhe kurorat, si dhe biznesmeni i përkushtuar për Tërbaçin dhe historinë e tij Hasan Mali. Në saj të masave të marra dhe interesimit të vetë banorëve, pjesëmarrja ishte e mirë si nga Tërbaçi dhe fshatrat përreth: Gjormi, Brati, Bolena, Vranishti, Ramica, Kallarati etj. Nga Vlora morën pjesë përfaqësues të shoqatës së dëshmorëve si: Besnik Sinani i cili me zërin e tij melodioz solli disa këngë te reja për Besnikun, komisarin e kësaj brigade, Hamdi Velaj përfaqësues i ushtarakëve dhe Syrja Sherifi i pensionistëve, kurse intelektuali Dr.Shkëlqim Sinani ishte dhe përfaqësues i Partisë Socialiste. Në lidhje me organizimin e mbështetjen duhet thënë´se i takonte ta bënte Bashkia Himarë, kjo edhe sipas ndarjes së re territoriale. Por me gjithë kërkesat tona me telefonata, ata nuk dërguan asnjë perfaqësues për të vënë kurorë. Kjo datë është ngjarja më e rëndësishme për Bashkinë Himarë, besoj se në të ardhmen do të reflektojnë.

Aktiviteti filloi në orën 1100 të ditës me vendosjen e kurorave nga Komiteti i Veteranëve të rrethit, nga Shoqata e Dëshmorëve si dhe SHAK Tërbaçi dhe ajo e ushtarakeve. Fjalën e rastit e mbajti nënkryetari i komitetit të veteranëve, zoti Luftar Petoshati, i cili vuri në dukje heroizmin e kësaj brigade dhe kontributin e madh për çlirimin e vendit. Zoti Bexhet Rrapo, kryetari i Shoqatës Tërbaçi foli në emër të shoqatës dhe banorëve Tërbaçiot si vend pritës, dje në luftë dhe sot në paqe.

Pas ceremonisë te lapidari i brigadës së peste u vazhdua me homazhe te busti dhe varri i Hysni Kapos, i cili prehet në truallin e tij. Këtu disa nga ish kuadrot e partizanë që kanë patur komunikim me Hysni Kapon, treguan episode të tyre për zgjidhjet e drejta që ju ka dhënë ai, i tillë ishte ushataraku, Hamdi Velaj.

Si çdo vit Tërbaçi si vend pritës organizoi një drekë me mish të shijshëm tërbaçjot. Në këtë drekë morën pjesë edhe disa tërbeçë si: 80 vjeçari Asllan Nika veteran dhe familje dëshmori, ndimës mjeku human me kuptimin e vërtetë të fjalës Pajtim Skëndaj, këngëtari zëbilbili Shkëlqim Hodo, ish kuadër për shumë vite në koperativën e kërbaçit, Rremzi Rrapo dhe kryeplaku Arben Abazi që ka dhe meritë për organizimin e këtij takimi. Në këtë drekë buçiti kënga labe për dëshmorët, heronjtë dhe veçanërisht për legjendarin Hysni Kapo. Kështu u mbyll ky aktivitet në përkujtim të brigadës së pestë heroike.

Kryetari i SHAK Tërbaçi

(Bexhet Rrapoj)