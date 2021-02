Britania e Madhe dhe lëvizja e rezistencës në Shqipëri

Prof. Bernard Zotaj

Në Shqipëri ka naftë, uluni i dashur mik

Lidhjet e Britanisë me Shqipërinë nuk ishin shumë intensive. Ato filluan të zhvilloheshin aty nga fundi i shek. XIX. Akoma ekziston në kasafortën e vjetrër të Ministrisë së Jashtme britanike, por që nuk është parë kurrë nga ministra dhe personalitete një dokument shumë i vogël që bën fjalë për parimet bazë të politikës së jashtme të Britanisë së Madhe. Në këto parime bazë në njerën thuhet “Zoti ështe anglëz”, dhe “rruga për në Indi duhet mbajtur e hapur”.

Interesimi për Shqipërinë ka nisur të zhvillohej në kohën kur Perandoria Osmane po thërrmohej. Në atë kohë dukej si e mundshme që njerëzit që nuk kishin të njëjtin preokupacion, për ta mbajtur rrugën për në Indi të hapur mund të vendosen në këto vende Ballkanike. Një numër anglezë u morën me studimin e problemit shqiptar, disa duke favorizuar njerën palë dhe disa të tjerë, palën tjetër. Në këtë mënyrën kanë vepruar shpesh anglezët, duke u afruar shumë me një udhëheqës fisi apo fis të veçantë, po në këtë mënyrë kanë mundur të njihen shumë mirë me vendin. Nga fundi i Luftës së Parë Botërore njohuritë dhe interesat angleze për Shqipërinë ishin shumë të kufizuara.

Kur u bë Konferenca e Lusanas, Lordi Kurzon (Curzon) dhe pse u pyet të priste ministrin e Jashtëm shqiptar Faik Konicën, një njeri i shquar, nxori për disa javë me radhë pretekste për të mos takuar ministrin shqiptar. Më në fund pranoi vizitën e tij dhe me kusht që takimi të ishte sa më i shkurtër. Më mbritjen e ministri shqiptar, sekretari i tha se Lordi Kurzon nuk e ndjen veten shumë mirë dhe ka shumë punë për të bërë, ndoshta mund të qëndrojë jo më shumë se 5 minuta. Ministri shqiptar hyri brenda, i shtrëngoj dorën Lordit Kurzon, ndërsa ai nuk e ftoi të ulej. Faiku i tha lordit se në Shqipëri ka naftë, atij i shkëlqyen sytë dhe i tha uluni, i dashur mik. Sekretari u habit që vazhduan bisedën për një orë e gjysmë. Pjesëmarrësit e Konferencës u habitën tepër kur panë se Britania e Madhe përkrahu, në sesionin tjetër pretendimet shqiptare.

Ndihmë revolucionit në Shqipëri

Ahmet Zogu erdhi në fuqi me ndihmën e jugosllavëve. Zogu mendoi se ishte me përfitim të balanconte përkrahjen jugosllave me disa inxheksione të përkrahjes italiane. Ai kishte kuptuar rolin që luante policia në të gjitha e vendet, ndaj thirri oficerë britanik për të drejtuar xhandarmërinë shqiptare. Kështu rreth 30-40 oficerë britanik shërbyen në xhandarmërinë shqiptare në periudhën ndërmjet dy Luftërave Botërore. Personi më i njohur nga oficerë ishte koloneli Sterling (Stirling). Shquhej dhe gjenerali Persi (Percy), i cili ishte shefi i fundit i misionit ushtarak anglez në Shqipëri deri në pushtimin e saj nga Italia fashiste.

Julian Amery u ngarkua me detyrë për të ndihmuar revolucionin në Shqipëri. Ai ishte 21 vjeç, kur u lidh mjaft ngushtë me ngjarjet që ndodhën në Shqipëri. Ai analizon elementët e Rezistencës në Shqipëri, përmend shkurtimisht lidhjet e Britanisë së Madhe me ata elementë dhe se si u zhvillua revolta shqiptare. Në atë kohë ekzistonin tre elementë bazë që ushtronin një rezistencë të fuqishme në vend.

Me pushtimin e Shqipërisë nga italianët në vitin 1939 ushtaraku Abaz Kupi, ishte një ndër komandantët e xhandarmërisë shqiptare. Në vend nuk kishte ushtri, por xhandarmëria ishte forca kryesore ushtarake. Në Durrës ai bëri një farë rezistence, luftoi për një farë kohe kundra italianëve, u tërhoq në kodra dhe pas një qëndrese të shkurtër në Shqipëri, shkoi në Jugosllavi. Me të u bashkuan një numër shqiptarësh të tjerë, që kishin ruajtur lidhjet me mbretin Zog. Jashtë Shqipërisë ekzistonte një përfaqësi e regjimit zogist, me një numër kryetarë fisesh të tjerë të cilët pasi kishin kundërshtuar hyrjen e trupave italiane në vend, gjetën si rrugë më të mënçur të shkonin jashtë shtetit. Ky ishte elementi i parë.

Elementi i dytë ishte partia që u bë e njohur më vonë me emrin Balli Kombëtar. Në përgjithësi regjimi zogist kishte përfaqësuar interesat e fiseve të Shqipërisë Veriore. Organizata e Ballit Kombëtar përfaqësonte interesat e pronarëve të tokave në të gjithë Shqipërinë e Jugut. Këta kishin qenë në opozitë me mbretin Zog. Kur drejtimin e Shqipërisë e morën italianët, balli Kombëtar kishte rolin dhe quhej opozitë konstitucionale. Balli Kombëtar përfaqësonte elementë të cilët nuk po luftonin në atë kohë, por që nuk e pranonin situatën, shkruanin pamflete kundër saj e duke u takuar nëpër kafene, nuk ishin shumë aktivë.

Elementi i tretë i luftës, gjithmonë sipas anglezëve ishte Partia Komuniste Shqiptare shumë e vogël, kryesisht e përbërë nga studentë, megjithëse në radhët e saj kishin dhe të moshuar të cilët kishin luftuar në Luftën e Vlorës, të Dibrës dhe të Koplikut dhe në Luftën e Spanjës. Njerëz të tillë ishin shpallur ilegal nga regjimi i kaluar, njerëz të cilët kishin marrë pjesë pak a shumë në aktivitetet e viteve në kohën e udhëheqjes së Shqipërisë nga peshkopi Fan Noli, megjithëse jo aktiv gjatë kësaj faze të fillimit të luftës, përfaqësonin një qendër rezistence të fuqishme.

Julian Amery u ngarkua me mision për fillimin e një rezistence shqiptare në vitin 1940. Kështu Beogradi u qendra e parë e veprimtarisë së Abaz Kupit, i cili përkrahej së tepërmi nga familja Kryeziu, me mjaft influencë në krahinën e Kosovës. Kjo ishte baza e lëvizjes që filloi të zhvillohej në Beograd. Kështu, drejtuesit e fiseve të interesuara në këtë lëvizje ranë në kontakt me komunistin Mustafa Gjinishi i cili do luante më vonë një rol të rëndësishëm.

Përfundimi është tepër i qartë, nuk ishte Enver Hoxha dhe PKSH në Beograd por ishin ato forca që sot pasuesit e tyre e akuzojnë në forma nga më të ndryshmet. Analiza e bërë nga misionarët anglez në këtë kohë të luftës në Shqipëri është e saktë.

Komunistët shqiptarë e kishin shpallur veten kundër pushtimit

Shqipëria ishte vend i pushtuar dhe komunistët shqiptarë e kishin shpallur veten kundër këtij pushtimi që në fillim, dhe ishte me e logjikshme për ta, të paktën për një numër prej tyre, të bashkëpunonin me Francën dhe Britaninë në masat e marra për të luftuar kundër pushtuesve italianë. Me ndihmën e autoriteteve jugosllave ose të disa prej tyre, në rajonet veriore të Shqipërisë u futën armë dhe të holla. Gjithashtu u vendosën lidhje me drejtues të ndryshëm në atë pjesë të vendit dhe një grup i vogël personeli ushtarak britanik, disa prej të cilëve kishin përvojën e punës me xhandarmërinë shqiptare, shkuan në Jugosllavi dhe në Greqi për të ndihmuar komitetin shqiptar në veprimtarinë e tij. Gjermanët dhe italianët sulmuan Jugosllavinë. Në një situatë të tillë u vendos që të shpërthejë kryengritja në Shqipërinë veriore si pjesë e përpjekjeve të përgjithshme për t’ju kundërvënë operacioneve ushtarake gjermane dhe italiane. Ky plan shkoi mjaft mirë duke pasur një bashkëpunim të mirë dhe me autoritetet ushtarake jugosllave. Koloneli Oklli Hill (Oakley Hill) që vepronte si oficeri anglez i ndërlidhjes, Abaz Kupi, vëllezërit Kryeziu, Mustafa Gjinishi dhe një numër emigrantësh të tjerë të njohur që jetonin në Beograd ose ne afërsi të tij, shkuan në Shqipërinë veriore dhe ngritën flamurin e revoltës.

Kur misionet angleze u lidhën me të gjithë drejtuesit e forcave të ndryshme në Shqipëri, filluan t’u jepte armë dhe mjete financiare palëve. Misioni që punonte pranë Këshillit Qendror të lëvizjes guerilie komuniste, që njihet dhe si Lëvizja Antifashiste Nacionalçlirimtare, sa here që misioni britanik do t’i jepte armë dhe të holla Ballit Kombëtar, ai thirrej nga Enver Hoxha. Ky i jepte një leksion shumë të rreptë, shpesh herë të ashpër, për qëndrimin e ulët dhe tradhtinë e britanikëve në përkrahje të reaksioneve fashiste dhe bashkëpunëtorëve të Fuqive të Boshtit.

Një disavantazh tjeter që ekzistonte tek misionet angleze dhe që kanë vuajtur shumë ishte paaftësia e tyre për të folur shqip. Komunistët i dinin gjuhët dhe flisnin lirshëm. Gjuha shqipe ishte jashtëzakonisht e vështirë për ta mësuar. Në fakt anglezët me përjashtimin të gjuhës hungareze, gjuhën shqipe e konsideronin si gjuhën më të vështirë evropiane, për t’u mësuar nga një anglez. Anglezët në misionet e tjera pranë forcave vareshim plotësisht nga përkthyesit. Kishte anglez që dinin gjuhën italiane dhe pak shqip, kështu që merresha pak vesh me shqiptarët. Në të gjitha bashkëbisedimet me udhëheqësit shqiptare, edhe me komunistët në disa raste, me Ballin Kombëtar, Legalitetin dhe fiset veriore të vendit, zhvilloheshin me përkthyes. Përkthyesa kishte pak, dhe shpesh herë njohurit e tyre mbi gjuhën angleze nuk ishin të plota. Misionet angleze nuk mund të ishim asnjëherë të sigurt se forcat drejtuese të lëvizjes në Shqipëri i kuptonin se çfarë u thoshin. Por edhe në se e përkthenin atë duke i qëndruar besnik fjalës që diktonin anglezët, ose anglishtja e tyre nuk ishte e mirë, për të bërë të mundur të kuptohej plotësisht se çfarë na thoshin drejtuesit e forcave me të cilët bisedonim. Ky ishte një problem i madh dhe shkak i shumë keqkuptimeve që lindnin midis anglezëve dhe udhëheqësve shqiptarë.

Më e rëndësishme, shqiptarët theksojnë misionarët anglezë ishin natyrisht të prirur të pranonin çdo përkrahje që mund t’u jepej në kohë lufte dhe për t’i ndihmuar në realizimin e synimeve të tyre ushtarake ose politike, të gjitha grupet shqiptare ishin absolutisht të vendosur për të ruajtur pavarësinë e tyre dhe të mos bëheshin në çfarëdo forme që të ishte vasale të dikujt tjetër. Nga ana tjetër ishte një meritë shumë e madhe fakti që bile edhe kur ishte menduar se ata po anonin më tepër në një drejtim se sa në një drejtim tjetër, kjo bëhej gjithmonë me qëllimin final për të ruajtur pavarësinë e tyre, që në fund të fundit ishte ajo për të cilën ishin më tepër të interesuar, për të çliruar vendin nga forcat pushtuese të huaja, të formonin një lloj qeverie shqiptare dhe të përpiqeshin për ta mbajtur pushtetin në duart e tyre. Kjo gjë i ka nderuar ata së tepërmi.