Britania merr masa drastike: 10 vite burg kush nuk tregon se ka udhëtuar në “vendet e nxehta” të COVID

Britania do të dënojë me 10 vite burg të gjithë udhëtarët që do të gënjejnë nëse kanë qënë në pikat e nxehta të koronavirusit.

Lajmi u bë i ditur këtë të martë nga ministri i Shëndetësisë Matt Hancock, i cili tha se masat e ashpra janë e vetmja mënyrë për të mbrojtur Mbretërinë e Bashkuar nga llojet e ndryshme të Covid-19 që nuk janë efektive ndaj vaksinave.

Hancock shtoi gjithashtu se këto masa mund të zgjasin deri në vjeshtë.

Ai zbuloi se qeveria është duke krijuar ligje të cilat do të dënojnë të gjithë personat që nuk tregojnë se kanë vizituar një nga vendet e ‘listës së kuqe’.

Hapi drastik erdhi pasi ai konfirmoi se duke filluar nga e hëna të gjithë personat që do të hyjnë në Britani do të duhet të bjënë tre teste të koronavirusit: një para nisjes dhe dy gjatë periudhës së tyre të izolimit. Ata që nuk arrijnë të bëjnë testet do të gjobiten me mijëra paund.

Hancock deklaroi gjithashtu se 4600 dhoma janë siguruar tani nga qeveria në 16 hotele në mënyrë që sistemi ‘karantina në hotel’ të mund të funksionojë siç ishte planifikuar.

Udhëtarët të cilët vijnë nga zonat e kuqe duhet të rezultojnë negativë 72 orë para se të udhëtojnë, dhe pastaj të kontrollohen përsëri dy herë, në ditën dytë dhe ditën e tetë.

Mosrespektimi i karantinës së hotelit do të dënohet me një gjobë deri në 10,000 £, tha Hancock.

j.l./ dita