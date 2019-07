Britania shpall “non grata” “Russia Today,” në Shqipëri i rritet ndikimi

Lajmi që Britania e Madhe ndaloi hyrjen në ishull të agjencisë së lajmeve ruse “Russia Today” për të marrë pjesë në konferencën globale mbi lirinë e medias në Londër, ku marrin pjesë mbi 60 ministra dhe mbi 1000 gazetarë bëri shumë bujë. Vendimi u mor nga “The Foreign Office” dhe u bë publik nga mediat britanike, të cilat raportuan se shkak për këtë vendim drastik është bërë roli aktiv i “Russia Today” në përhapjen e fake news (lajme të rreme). Vendimit iu bë jehonë nga shumë media botërore, një pjesë e mirë e të cilave e kanë përshëndetur.

Por, ndërsa një shtet si Britania e Madhe, me një liri të madhe mediatike, mori një vendim të tillë ndaj “Russia Today”, me akuzën e përhapjes së lajmeve të rreme, krejt e kundërta ndodh në Shqipëri. Jo vetëm që në vendin tonë muajt fundit është shtuar ndikimi i “Russia Today” përmes gazetarëve të huaj që punojnë si korrespondentë për platformën ruse (çka e tregon qartë mbulimi i afërt mediatik që ky rrjet lajmesh i ka bërë protestave të dhunshme të opozitës), por jo pak akuza hidhen në eter nga opozita për dhunë ndaj medias nëse nuk plotëson tekat e një gazetareje britanike të “Russia Today”, e afërt me Partinë Demokratike.

Fjala është për Alice Taylor, e cila punon si gazetare në Tiranë pranë portalit këshilltarit të Komunikimit të Lulzim Bashës (Neritan Sejmini) exit.al, si dhe korrespondente e mediave ruse që kanë gjithashtu lidhje me kreun e opozitës. Taylor rezulton të jetë korrespodente nga Tirana për portalin rus “Tsarizm.com” dhe bashkëpunëtore e afërt me agjencinë e lajmeve “Russia Today”. Ajo gjithashtu rezulton të jetë e fejuar me truprojën personale të Lulzim Bashës, Ergys Hoxha, një nga dy truprojat e besuar të kryetarit të PD. Lidhja e Taylor me truprojën e Bashës, propaganda e saj në portalin e partisë dhe njëkohësisht në televizionin rus, është vetëm maja e ajsbergut të kësaj marrëdhënieje të dyshimtë.

Portali rus “Tsarizm.com”, për të cilin punon Taylor, në bordin drejtues ka lobistin rus Yuri Vanetik, mik dhe bashkëpunëtor me Nick Muzin, Mike Flynn dhe Kemal Alptekin, që të tre lobistë të Lulzim Bashës në SHBA, një aferë për të cilën Basha po hetohet nga prokuroria e Tiranës. Yuri Vanetik është sot nën hetim nga Departamenti Amerikan i Shtetit pasi, sipas prokurorëve amerikanë, ai e përdor portalin për të fabrikuar shkrime në favor të klientëve për të cilët lobon si përfaqësues zyrtar, veprim që drejtësia amerikane e cilëson të paligjshëm.

Shpesh herë Alice Taylor është përpjekur që në shkrimet dhe qëndrimet e saj publike, siç ishte edhe rasti i intervistës së fundit “Russia Today” disa javë më pare, ku nxinte Shqipërinë si një vend ku mbizotëron droga dhe krimi, ndërsa është përpjekur të bëjë edhe viktimën e përndjekjes dhe diskriminimit nga institucionet shqiptare.

Natyrisht lajmi i sotëm i ndalimit të “Russia Today” dhe “Sputnik” nga Britania e Madhe si përhapëse e fake news, është një lajm i mirë për të gjithë, sidomos në luftën kundër fake neës, të cilat sot shihen si vrasëse të së vërtetës dhe mediat ruse janë treguar eksperte në fabrikimin e tyre. /Tiranapost.al/

e.ll./dita