Bruce Springsteen, koncert sekret në Shtëpinë e Bardhë për të përshëndetur Obamën

Këngëtari i njohur Bruce Springsteen i dhuroi presidentit në ikje, Barack Obama dhe stafit të tij një koncert në Shtëpinë e Bardhë për ta falënderuar për punën e bërë në tetë vitet e qeverisjes.

Në Dhomën Lindore ai interpretoi 15 këngë, mes të cilave “My Hometown”, “The Promised Land” dhe “The Ghost of Tom Joad”.

Në dhomën e rezidencës presidenciale Springsteen ka marrë “Medaljen e Lirisë”.

Në repertorin e tij, Springsteen përfshiu edhe “Born in the U.S.A.”, duke e cilësuar një këngë protestë, që në të shkuarën është interpretuar keq.

Mbyllja e koncertit me “Tougher than the rest”, e interpretuar me gruan e tij, Patti Scialfa, iu dedikua veçanërisht çftit Obama.

Ja këngët që u interpretuan në koncert:

Working on the highway

Growin’ up

My hometown

My father’s house

The Wish

Thunder road

The promised land

Born in the U.S.A.

Devils & dust

Tougher than the rest (con Patti Scialfa)

If I should fall behind (con Patti Scialfa)

The ghost of Tom Joad

Long walk home

Dancing in the dark

Land of hope and dreams