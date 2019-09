Brukseli acarohet me Serbinë: S’mund të qëndrojë e hipur mbi dy kuaj

Brukselit nuk i pëlqen fakti që Serbia qëndron e hipur mbi dy kuaj”, ky është konstatimi që nxjerr një prej gazetave më të mëdha gjermane “Taggespiel”, në një shkrim ku flitet për lëvizjet e fundit diplomatike dhe ekonomike të Serbisë.

Kjo pasi që Serbia ka paralajmëruar se do të nënshkruaj një marrëveshje për bashkim ekonomik me vendet euroaziatike në muajin tetor. Me këtë lëvizje Serbia synon që 99.5 përqind e produkteve të plasohen në një treg prej më shumë se 182 milionë njerëzve, në Rusi, Bjellorusi, Armeni, Kazakisatan e Kirigstan.

“Serbia jo vetëm që politikisht, por edhe ekonomikisht po përpiqet që të balancojë raportet në mes lindjes dhe perëndimit. Por ky kalërim i Serbisë me dy kuaj nuk po mirëpritet fare mirë ne Bruksel. Përkundrazi ekziston një kritikë e ashpër e partnerëve për Beogradin” shkruan “Taggespiegel”.

Për këtë lëvizje Serbia është kritikuar edhe nga raportuesi për Serbinë në Parlamentit Evropian, David McAllister, i cili ka thënë se Serbia ditën e anëtarësimit në BE duhet të braktisë marrëveshjet ekonomike si ajo me vendet euroaziatike. Edhe me i qartë ka qenë ministri i Jashtëm i Sllovakisë, Mirosllav Lajcak, i cili tha se ky hap i Serbisë nuk kontribuon në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkim Evropian.

Ndër të tjera thuhet se këto lëvizje të Serbisë po bëhen për arsye të mbështetjes diplomatike që merr nga Rusia në luftën e vazhdueshme ndaj Republikës së Kosovës.

“Zyrtarisht, presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçuç, dhe qeveria e tij nacionaliste-populiste janë angazhuar për t’u anëtarësuar në BE. Por një nga arsyet se pse Beogradi dhe shtypi pro-qeveritar kërkojnë afërsi me Rusinë por edhe me Pekinin, është mbrojtja diplomatike e Moskës në lufën e vazhdueshme kundër Kosovës, të cilën Serbia nuk e njeh”.

Ndërkohë analistët e ekonomisë shtrojnë pikëpyetje nëse përfitimet ekonomike që vijnë nga një marrëveshje e tillë, do të mund të mbulojnë dëmin politik të raporteve ndërmjet Serbisë dhe Bashkimit Evropian.

Nga gjithë kjo situatë e krijuar tashmë askush në Bruksel nuk flet për vitin 2025, si vit i fillimit të negociatave për anëtarësim në Bashkim Evropian.

