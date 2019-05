Brukseli heq dorë nga ndërmjetësimi për mandatet: Nuk hyjmë në sherret partiake!

Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Federica Mogerini u pyet nga gazetarët shqiptarë në konferencën me kryeministrin Edi Rama nëse do të negocionte për të zgjidhur krizën mes partive politike. Ajo tha se roli i saj nuk është për të hyrë në negociata me partitë.

“Nuk është qasja jonë të bëjmë ndërmjetësime. Asnjëherë nuk hyj në ndërmjetësime ndërmjet partive politike në një vend të caktuar, qoftë brenda apo jashtë Be-së, këtë duhet ta bëjë politika e brendshme dhe roli i BE-së është të ketë marrëdhënie me të gjithë, dhe unë i përmbahem në mënyrë të rreptë. Nuk kam bërë negociata në 2017 as këtu dhe as në vendet e tjera”, tha Mogerini.

Edhe për kryeministrin Edi Rama, zgjidhja mbetet tërësisht në duart e palëve politike. Ai tha se personalisht ka qenë i interesuar për dialog. Megjithatë, Rama la të kuptohet se nuk ka më vend për 2017 të dytë, që sipas tij ishte maksimumi që një mazhorancë ka bërë për opozitën. Kujtojmë se në atë kohë lideri demokrat Lulzim Basha mori 6 ministra teknikë si kusht për të hyrë në zgjedhjet parlamentare.

“Negocimi dhe zgjidhja ka qenë tërësisht pjesë e palëve. Ne kemi qenë të interesuar për të mundësuar lidhjen e komunikimit. Unë mund të them dy gjëra. Nuk shoh askënd të shqetësohet si në 2017 sepse ajo që ka ndodhur i kalon të gjithë kufijtë e të durueshmes. Ka ardhur koha që ne t’i qëndrojmë sistemit sepse rrugët për zgjidhje nuk na kanë ndihmuar që të rritemi më shpejt kështu që zgjedhjet e asaj natyre i kemi provuar. 2017 ishte maksimumi që mund të bëjë një mazhorancë për opozitën. Tani sistemi. Kush qëndron në sistem qëndron,të tjerët nuk duhet të pengojnë të tjerët”, tha Rama.

