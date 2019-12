Brukseli “mban shënim” për ligjin e medias: Nuk po konsiderohen rekomandimet e ekspertëve

Zëri i Amerikës i ka kushtuar një artikull ditën e sotme paketës ‘Anti-shpifje’ që u miratua në Parlament, duke cituar atë çka ka thënë Komisioni Evropian.

Një zëdhënës i KE është shprehur se Brukseli po “mban shënim” ndaj ligjit për median si dhe theksoi se konsideratat nga ekspertët nuk janë marrë parasysh.

Më tutje, zëdhënësi ka bërë me dije se Brukseli do të vazhdojë të punojë nga afër me autoritetet shqiptare, për t’u siguruar që standardet evropiane për lirinë e të shprehurit dhe mediat do të respektohen.

Artikulli i Zërit të Amerikës:

Ndryshimet e ligjeve të medias në Shqipëri, që u miratuan të mërkurën mes polemikave e kritikave të shumta, vazhdojnë të ngjallin shqetësim.

Një zëdhënës i Komisionit Evropian i tha Zërit të Amerikës se Brukseli “merr shënim” miratimin në parlament të paketës anti-shpifje.

Megjithëse ligjit iu bënë ndryshime deri në minutën e fundit dhe qeveria Rama theksoi se ato janë bërë në përputhje të plotë me OSBE-në, zëdhënësi i Komisionit, i tha Zërit të Amerikës se “rekomandimet e ekspertëve të Këshillit të Evropës nuk janë marrë në konsideratë” në variantin përfundimtar.

Përfaqësues të mediave shqiptare si dhe të institucioneve ndërkombëtare kanë qenë të një mendjeje se amendamentet e reja paraqesin problem lidhur me garantimin e lirisë së mediave.

