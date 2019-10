BSH: Bizneset e mëdha rrisin fitimet, ndërsa të vegjlit në rënie

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë për gjendjen financiare të ndërmarrjeve, ndërmarrjet e mëdha duket se po fitojnë gjithnjë e më shumë terren në ekonominë shqiptare. Në gjysmën e parë të këtij viti bizneset e mëdha dhe të mesme regjistruar rritje të shitjeve, ndërsa ato të vogla pësuan rënie të ndjeshme të tyre.

Niveli i shitjeve për ndërmarrjet e mesme është rritur me 7.1% në krahasim me një vit më parë, ndërsa ndërmarrjet e mëdha i kanë zgjeruar ato me 12.5%. Nga ana tjetër, ndërmarrjet e vogla kanë raportuar rënie të nivelit të shitjeve krahasuar me një vit më parë. Por të tre grupet e ndërmarrjeve janë optimiste për 6 mujorin e dytë të vitit, duke pritur rritje të nivelit të shitjeve.

Rezultatet financiare janë zhvilluar në përputhje me ecurinë e balancës së shitjeve të përgjithshme. Kështu, ndërmarrjet e vogla vijojnë të vlerësojnë rënie të rezultatit financiar, me një rënie prej afro 22%, në thellim negativ krahasuar me periudhat e mëparshme. Nga ana tjetër, ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha deklarojnë balanca pozitive të rezultatit financiar të tyre gjatë periudhës, respektivisht 3.3% dhe 12.4%./ Scan

e.ll./dita