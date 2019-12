Bugajski: Çfarë pritet të ndodhë në botë në vitin 2020

Nga Janusz Bugajski

2020 ka mjaft gjasa të jetë një vit i tensionuar në pothuajse çdo anë të globit. Një Amerikë e ndarë, një Rusi agresive, një Kinë sfiduese dhe një Europë në dobësim do të jenë përbërësit kryesorë për përshkallëzimin e një sërë krizash dhe konfliktesh.

SHBA do të jetë në qendër të vëmendjes, pasi fushata e zgjedhjeve presidenciale fillon në shkurt. Trump do të jetë i pasfidueshëm mes republikanëve dhe do të përpiqet të shfaqë gjithë demokratët si radikalë të majtë që kërcënojnë demokracinë amerikane. Politika e jashtme do të jetë një çështje madhore në fushatat e të dy partive dhe ato do të ndërmarrin nisma të shumëllojshme për të dëshmuar aftësitë e tyre në sigurinë kombëtare.

Trumpit i duhet të mbajë qëndrim dhe (të shfaqë) sukses diplomatik, veçanërisht në Azinë Lindore dhe Lindjen e Mesme. Politika e tij e“sulmit sharmant” dhe sanksioneve nuk kanë arritur të pengojnë programin e armëve bërthamore dhe ndërtimin e raketave me rreze të gjatë në Korenë e Veriut. Një ndërhyrje ushtarake për të detyruar Pyongyang të tërhiqet nuk mund të mos merret parasysh, pasi Trump nuk mundet më të shfaqet i dobët dhe Amerika e pafuqishme ndaj sulmeve bërthamore nga një prej vendeve më të varfëra në Azi. Por një incident ushtarak mund të çojë në një luftë të mirëfilltë mes dy Koreve, në të cilën SHBA do të bëhej pashmangshmërisht pjesë.

Trump gjithashtu është përpjekur të tregojë veten duke u përpjekur të mposhtë kërcënimin iranian të armëve bërthamore, por ka qëndruar larg konfliktit të hapur prej Pentagonit dhe frikës së vetë atij nga një luftë tjetër e tejzgjatur në Lindjen e Mesme. Sidoqoftë, Teherani mund ta tërheqë atë në një fushatë ushtarake diku në rajon, në mënyrë që elektorati amerikan të zhgënjehet nga deklaratat e Trump se ai ka sjellë trupat e SHBA-së në shtëpi, pas “luftërave të pafund” në Afganistan, Irak dhe Siri.

Demokratët gjithashtu do të kërkojnë të rritin popullaritetin e tyre në politikën e jashtme, jo vetëm duke theksuar dështimet e Trump, por edhe duke nxitur sanksione më të ashpra kundër Rusisë dhe duke bllokuar ndërhyrjen e saj në zgjedhjet e vitit 2020. Nëse reagimi i Trump është i pamjaftueshëm, atëherë demokratët do të pretendojnë se ai po i kërkon sërish ndihmë Vladimir Putin për tu rizgjedhur.

Përkundër rënies së saj të vazhdueshme ekonomike, Rusia do të përpiqet të provojë se mbetet një fuqi globale. (Ky shtet) mund të përllogarisë se Trump nuk do të reagojë ushtarakisht, nëse ajo e destabilizon edhe më Ukrainën. Moska, gjithashtu, do të zgjerojë ofensivën e saj për të mbajtur dhe forcuar pushtetin e Bashar Hafez al-Asadit në Siri dhe do t’i sigurojë Iranit sisteme armësh të krijuara për të parandaluar një sulm amerikan.

Teksa standardet e jetesës ulen dhe pabarazitë rajonale përshkallëzohen, Rusisë do t’i duhet të përballet me problemet e saj të brendshme. Revoltat paqësore kundër sundimit të Moskës mund të përhapen dhe në rajone të ndryshme të Rusisë mund të dëshmohet dhunë policore kundër civilëve. Për Uashingtonin dhe Brukselin, një shtet i madh që dështon në pragun e tyre do të përbëjë një shqetësim madhor.

Kina do të vazhdojë të përfitojë nga polarizimi politik i Amerikës, dobësia e Europës dhe rënia e Rusisë. Strukturimi i saj ushtarak në Lindjen e Largët do të kërcënojë mjaft aleatë të SHBA dhe fuqinë detare amerikane. Mbi të gjitha, Pekini mund të intensifikojë presionin e tij mbi Tajvanin, një territor që është i vendosur ta tërheqë (brenda kufijve të vet). Ndërkohë, rripi i saj dhe nisma e korridorit përmes Euro-Azisë do të zgjerohet dhe ndikimi i Kinës përmes investimeve dhe borxheve shtetërore do të përhapë fuqinë e saj ekonomike dhe politike në të gjithë globin.

2020 ka të ngjarë të jetë një vit ndarjesh për Bashkimin Evropian, çfarë do ia ulë më tej fuqitë. Me Mbretërinë e Bashkuar gati për t’u larguar, kancelaren gjermane Angela Merkel në prag të pensionit dhe pretendimeve jobindëse të presidentit francez Emmanuel Macron për udhëheqës kontinental, BE mund të përmbytet në impotencë globale. Vizionet e një strukture sigurie të pavarur europiane mbeten një mirazh, ndërsa Parisi, Berlini dhe kryeqytetet e tjera duket se janë të gatshme të qetësojnë Moskën në kurriz të Ukrainës, Gjeorgjisë, Moldavisë dhe territoreve të tjera të pushtuara.

Në mes të kësaj trazire ndërkombëtare, Ballkani mund të bëhet gjithnjë e më shumë i pasiguruar dhe të shkojë drejt përplasjeve të reja. Pasiguritë në lidhje me drejtimin ndërkombëtar të rajonit, pas vendimit francez për të shtyrë pafundësisht zgjerimin e BE, do të rriten dhe çështjet e lëna pezull mbi territoret mund të rezultojnë përsëri shpërthyese.

Mosmarrëveshjet kufitare u ringjallën gjatë negociatave të bllokuara midis Serbisë dhe Kosovës, ndërsa zyrtarët e SHBA pohuan se asgjë nuk ishte jashtw diskutimit, nëse të dy palët nuk bien dakord. Megjithëse shkëmbimet e territoreve muajt e fundit nuk janë marrë parasysh, pretendimet nacionaliste për territoret fqinje mund të rishfaqen përsëri me Bosnje-Hercegovinën si viktimën kryesore të aspiratave serbe dhe kroate. Edhe kërkesat për bashkime shtetesh nuk mund të përjashtohen, nëse marrëveshjet dypalëshe rajonale vlerësohen si të ligjshme, pasi BE-së i mungon autoriteti për të ndërhyrë, dhe Uashingtoni kërkon të shmangë çdo ndërhyrje të re jashtë gjatë vitit të zgjedhjeve.



THE WORLD IN 2020

Janusz Bugajski, 27 December 2019

In almost every part of the globe, 2020 promises to be a tumultuous year. A divided America, an aggressive Russia, an assertive China, and a weakening Europe will be the main ingredients for escalating a range of crises and conflicts.

The U.S. will be the center of attention, as the presidential election campaign starts in February. Trump will be unchallenged among Republicans and will seek to depict all Democrats as a radical leftist threat to American democracy.Foreign policy will be a major campaign issue for both parties and they will pursue various initiatives to prove their credentials in national security.

Trump needs to show toughness and diplomatic success, particularly in East Asia and the Middle East. His charm offensive and sanctions policy have failed to stop North Korea’s nuclear weapons program and development of long-range missiles. A military confrontation cannot be discounted to force Pyongyang to retreat, as Trump cannot appear weak and America vulnerable to nuclear strikes from one of the poorest countries in Asia. But a military incident could lead to full-scale war between the two Koreas into which the U.S. would inevitably be sucked.

Trump has also tried to prove himself in defeating the Iranian nuclear weapons threat but has been held back from open conflict by the Pentagon and his own fears of another prolonged Middle Eastern war. However, Tehran may lure him into a military campaign somewhere in the region so that the American electorate becomes disenchanted with Trump’s assertions that he has brought U.S. troops home after “endless wars” in Afghanistan, Iraq, and Syria.

The Democrats will also seek to boost their popularity in foreign policy not only by highlighting Trump’s failures but also by pushing for tougher sanctions against Russia and blocking its interference in the 2020 elections. If Trump’s reaction isfeeble then Democrats will claim that he is once again calling on Vladimir Putin to help him win re-election.

Russia itself will endeavor to prove that it remains a global power despite its continuous economic decline.It may calculate that Trump will not react militarily if it further destabilizes Ukraine.Moscow will also expand its offensive to solidify Bashar Hafez al-Assad’s hold on power in Syria and provide Iran with weapons systems designed to deter an American assault.

Internally, Russia faces its own fractures, as living standards decline and regional disparities accelerate. Peaceful revolts against Moscow’s rule could spread and Russia may witness police violence against civilians in different regions of the country. This will present Washington and Brussels with the major new headache of a large failing state on its doorstep.

China will continue to benefit from America’spolitical polarization, Europe’s weakness, and Russia’s decline. Its military build-up in the Far East will threaten several U.S. allies and American naval power. Above all, Beijing can ratchet up its pressure on Taiwan, a territory that it is determined to absorb. Meanwhile, its belt and road initiative across Eurasia will expand and China’s influence through investment and state indebtedness will spread itseconomic and political power around the globe.

2020 is likely to be a watershed year for the European Union and further weaken its powers. With the United Kingdom poised to exit, German Chancellor Angela Merkel on the verge of retiring, and unconvincingpretensions by French President Emmanuel Macron to continental leadership, the EU could sink into global impotence. Visions of an independent European security structure remains a mirage, while Paris, Berlin, and other capitals seem willing to appease Moscow at the expense of Ukraine, Georgia, Moldova, and other occupied territories.

In the midst of this international upheaval, the Balkans can become increasingly unmoored and drift toward new collisions. Uncertainties will grow about the region’s international direction following the French decision to indefinitely postpone EU enlargement andlingering territorial questions could again prove explosive.

Border disputes were revived during the stalled negotiations between Serbia and Kosova when U.S. officials asserted that nothing was off the table if the two sides agreed. Although land swaps have been downplayed in recent months, nationalist claims to neighboring territories could again resurface with Bosnia-Herzegovina as the primary victim of Serbian and Croatian aspirations. Even demands for state mergers cannot be discountediflocal bilateral agreements are perceived as legitimate, the EU lacks the authority to intervene, and Washington seeks to avoid any newforeign entanglements during election year.

