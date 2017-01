Bulevardi i ri i Tiranës, Rama nis fushatën: Ja ç’të bën vota në drejtimin e duhur

Sot është vendosur pllaka e parë në Bulevardin e ri të Tiranës, duke nisur kështu dhe fazën e fundit të ndërtimit të këtij projekti.

Të pranishëm në ceremoni kanë qenë kryeministri Edi Rama dhe kreu i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj.

Kreu i qeverisë dujke shfrytëzuar këtë rast, ka nisur edhe fushatën për zgjedhjet e këtij.

Rama tha se janë njerëzit që me votën e tyre vendosën drejtimin e duhur, dhe fakt është pikërisht ky bulevard. Kryeministri tha në fjalën e tij se pikërisht për shkak të votës, ndryshimi mund të jetë radikal. Kreu i qeverisë theksoi se falë Kryebashkiakut Veliaj dhe ekipit që ai drejton, Tirana është tashmë një kryeqytet në lëvizje.

“Tirana mund ta kishte patur këtë bulevard sot, mund ta kishte sheshin sot. Po ja për shkak të votës, gjërat nuk shkuan ashtu siç do të duhet të shkonin dhe për shkak të votës Tirana humbi vite, u përpëlit në një kurth të pakuptimtë dhe faktikisht u tërhoq zvarrë. Dhe po për shkak të votës, Tirana sot jo vetëm është vënë në lëvizje, por është vënë në lëvizje me një shpejtësi të re, me një shpejtësi të cilën nuk e ka pasur asnjëherë, falë lidershipit të kryetarit të bashkisë, falë ekipit të bashkisë, falë mobilizimit të ndjeshëm në çdo aspekt të të gjithë njerëzve që punojnë me bashkinë apo për bashkinë dhe që lidhet me këtë energji të jashtëzakonshme, të re që i ka sjellë Tiranës pikërisht një votë në drejtimin e duhur. Falë votës në drejtimin e duhur Tirana do të ketë shumë shpejt Bulevardin e Ri, Tirana do të ketë shumë shpejt më në fund sheshin e vet”, tha Rama.

Kryebashkiaku Veliaj u shpreh i kënaqur për faktin që projekti i nisur shumë vite më parë nga Rama po finalizohet duke i dhënë gjithë zonës një mundësi të re zhvillimi.

“Ajo që është e rëndësishme është që sot është një fillim i ri. Sot është një ditë e re dhe sot pas pesë vitesh ku ne humbëm kohë, të çmuar, nga zgjedhjet e 2011 deri sot. Unë besoj se në këto 500 ditë kemi justifikuar besimin që na kanë dhënë qytetarët për të rikuperuar kohën e humbur për të mos mbajtur kokën mbrapa dhe për të projektuar Tiranën moderne ku duam të jetojmë të gjithë”, u shpreh kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Kryebashkiaku shtoi se ky Bulevard do të shndërohet në një nga pjesët më të rëndësishme të kryeqytetit, pasi aty do të zhvendosen një pjesë e mirë e institucioneve qeveritare dhe zyrave administrative të qytetit.

Kreu i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj e cilësoi projektin polin e ri të Tiranës moderne 2030.

Kjo zonë në të ardhmen do të shërbejë për selitë e ministrive, ambasadave dhe institucioneve të tjera të rëndësishme. Ai bëri të ditur se edhe bashkia e Tiranës do të zhvendoset në këtë zonë.

Ai bëri të ditur dhe disa data të rëndësishme për hapjen e projekteve kryesore.

“Dita e Verës do të hapin projektet kryesore. Me 14 mars hapet Pazari i Ri. Parkingjet në sheshin “Skënderbej”. Ata që kanë punë në zonën rreth stacionit të trenit, sheshit Skënderbej do të sigurojmë vendet e parkimit. Një datë tjetër është pranvera, mars dhe prill ku kompania britanike do të na sjellë planin e detajuar vendor”, tha Veliaj.