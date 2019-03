Bumçi i prerë: S’ka zgjedhje me Ramën, do ndalohen me të gjitha mënyrat

I ftuar në studion e lajmeve në Ora News ish-deputeti i Partisë Demokratike, Aldo Bumçi është shprehur se zgjedhje me Edi Ramën kryeministër nuk do të ketë, ndërsa ka theksuar se do të ndalohen me të gjitha mënyrat.

“Nuk do ketë zgjedhje, jo tentativa. Nuk ka zgjedhje me një parti. Zgjedhjet do ndalohen me të gjitha mënyrat. Nuk do ketë zgjedhje me Edi Ramën. Edi Rama ka dalë me krimin që ka kapur zgjedhjet. Nuk do të ketë zgjedhje me Ramën. Ky vend nuk mund të vazhdojë më në sundimin e një vendi që e ka marrë peng.”, tha Bumçi.

v.l/ Dita