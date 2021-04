Bumerangu i Rinasit, stresi dhe vaksina kundër tij. Çfarë besojnë dhe çfarë harrojnë drejtuesit e laboratorëve të stresit tonë 30-vjeçar

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

Studimet më të fundit mjekësore kanë provuar se nga stresi vuajnë edhe kafshët, sidomos kafshët e sëmura nga ngrëniet e tepërta dhe nga dëmtimet, kafshimet apo vrasjet që iu kanë bërë kafshëve të tjera. Ky stres zgjat pambarim dhe rritet progresivisht me ndjenjën e rrezikut që ndiejnë kafshët mishngrënëse që në përgjithësi janë grabitqare.

Njeriu, si kafsha më e zhvilluar, pëson një stres akoma më të fortë pasi është në gjendje ta parashikojë më saktë rrezikun e ardhshëm dhe, veç kësaj, nuk e duron gjatë gjendjen që i shkakton statusi i humbur si sundues dhe grabitës i shoqërisë ku bën pjesë. Sot, kur ndodhemi në mes të fushatës zgjedhore, dhe kur të gjitha sondazhet partiake e jopartiake, vendase dhe të huaj, tregojnë se shumica aktuale i ka të gjitha gjasat të qëndrojë në pushtet edhe katër vjet, ata që e kanë humbur pushtetin para tetë vitesh dhe, sidomos ata që e kanë llastuar veten duke ndenjur në pushtet pambarim si rezultat i gatishmërisë për të kaluar sa majtas, djathtas, mjafton që të gjejnë kolltukët sundues nga ku u ulen në prehër pasuritë e paligjshme, ndodhen në një stres të jashtëzakonshëm.

Stresi i tyre ka shumë burime, por përbën të njëjtin hall. Meqënëse e dinë shumë më mirë se ne se çfarë shpërdorimesh e përvetësimesh kanë bërë dhe çfarë krimesh kanë kryer, ata ndiejnë rrezikun e mundshëm të ndonjë llogaridhënieje para ligjit. Ne i kemi kapur duke na vjedhur paratë tona në marrëveshje ndërmjet tyre me zë e figurë, duke shpërdoruar paratë në ndërtime rrugësh apo duke vjedhur pronat tona si në privatizimin e Kompleksit Sportiv “Partizani” dhe qindra raste të tjera. I kemi kapur, por s’kemi mundur t’iu bëjmë gjë sepse ata ishin zotërit e gjithçkaje dhe drejtësia një shërbëtore e përunjur ndaj tyre, cipëplasur dhe e përdalë në marrdhënie me ligjin me synim zhvatjen e popullit. Tani, ata e shohin se para shumicës së popullit nuk iu pinë ujë përrallat e luftës kundër korrupsionit, sepse ata janë “nona e tij”, nuk iu ecin përbetimet për shtet të së drejtës, pasi ata janë etërit e drejtësisë së Plepave dhe të atij sistemi që imponoi Reformën në Drejtësi, të cilën janë të përbetuar ta shtrembërojnë, nëse fitojnë pushtetin, duke i dhënë fytyrën e tyre.

Duke e parë se broçkullat që shqiptojnë për patriotizëm, barazi, ngritje rrogash, financime të studentëve apo bujqve etj. s’po i ha kush, pasi janë të njëjtët që kanë pasur pushtet disa herë dhe i ka larguar populli po aq herë si mashtrues e shpërdorues, kanë filluar të stresohen në maksimum dhe të mendojnë gjetjen e ndonjë “ilaçi” jashtëligjor dhe çudibërës që shtetin ta shembin edhe njëherë, sikundër kanë bërë më shumë se dy herë. Kur ata na përsërisin çdo ditë se ” zgjedhjet e 25 prillit janë më të rëndësishmet në historinë e shtetit shqiptar ” apo se ” këto zgjedhje vendosin fatin e vendit për 100 vitet e ardhshme “, ne qeshim. Ne qeshim sepse vërejmë se ata na konsiderojnë si delet dhe, me dredhitë dhe mashtrimet e tyre, duan të na bindin se, me demek, nëse ne rikthejmë në pushtet ata që i kemi pasur edhe shumë herë dhe i kemi sikterisur po aq herë si të padenjë dhe dëmsjellës, ne do të shpëtojmë për 100 vitet e ardhshme. Ne çuditemi me guximin e tyre, zemërohemi me pafytyrësinë e tyre dhe qeshim me mendjelehtësinë e tyre. E qeshura jonë ua shton jashtëzakonisht stresin dhe i detyron të bëjnë veprime të tjera të padenja, të cilat janë në natyrën dhe moralin e tyre.

Kur shumica e popullit shqiptar nuk i votoi në mars 1991, ata manipuluan sindikatat e punëtorëve dhe organizuan greva në portet e Shqipërisë në mënyrë që të mos mbërrinin nga Italia mallrat më të domosdoshëm ushqimore. Synimi ishte që stresin e vet nga mosfitimi i pushtetit t’ia shpërndanin gjithë popullit, ta egërsonin atë dhe ta detyronin t’iu drejtohej atyre për ndihmë si “shpëtimtarë”. Prandaj e koordinonin pengimin e mallrave ushqimore me premtimet se “në det po presin anijet e huaja të sjellin mallra pafund për shqiptarët sapo ne të vijmë në pushtet”. Tani na thonë se ” për tre muaj do ta fusim Shqipërinë në BE “. Ha ! ha ! haa ! Ata erdhën në pushtet por në vend të “çeqeve të bardhë” dhe mallrave pa fund erdhën kjoskat, firmat piramidale, prostitucioni, droga, papunësia, korrupsioni dhe vrasjet për gjakmarrje, hakmarrje dhe për një fjalë goje. Krerët e korruptuar të “Sindikatave të Pavarura” dhe drejtuesit politikë u bënë milionerë, ndërsa shumica e popullit mbeti me gisht në gojë. Stresi ishte transferuar tek populli i cili vazhdoi dhe shumëfishoi ikjet nga vendi dhe, më vonë, iu kthye infektuesve të stresit duke i dëbuar me hu nga pushteti.

Tani, edhe stresi i përqendruar në SHQUP dhe Presidencë duhej transferuar dhe shpërndarë, ashtu si COVID-19. Studiuesit e ngjarjeve më të fundit me aferën e Aeroportit të Rinasit tregojnë se për përhapjen e stresit u përdoren disa lloje kafshësh. Nga Presidenca janë parë të fluturojnë shumë lakuriqë nate, ndërsa nga ndërtesa e SHQUP-it kanë dalë gjarpërinj dhe minj që kanë udhëtuar gjithë natën duke dërguar pusulla me virus tek punonjësit e aeroportit. Nga studio e Neandertalit të SHQUP-it që ndodhet në njërën nga kullat e larta të ndërtuara me paratë e drogës, janë parë të dalin mamuthë dhe qen të tërbuar me zarfe në gojë që kërkonin ndalimin e punës në aeroport dhe premtonin mbështetjen e pakufi nga Plaku Dixhital.

Punonjësit e aeroportit, si bij besnikë të partive që i kanë punësuar atje, u infektuan të gjithë në një ditë, nga stresi paraelektoral dhe e diagnostikuan veten, pa ndihmën e mjekëve, se ishin të paaftë për të kryer detyrat e ngarkuara, ngaqë iu ishin ulur rrogat. Megjithëse pakësimi i rrogave për shkak të pandemisë kishte ndodhur para një viti dhe jo dy javë para zgjedhjeve, infektimi me stresin ndodhi tani, madje edhe me WhatsApp. Mijëra kolegë të tyre në Evropë dhe Amerikë ishin larguar nga puna apo pakësuar pagat, mirëpo ata nuk u infektuan nga stresi sepse kishin marrë me kohë vaksinën apolitike. Këta tanët, duke qenë të pavaksinuar, e morën virusin e stresit shpejt, por iu desh gati një vit që stresi t’i bënte të paaftë për punë. Stresi ishte aq i fortë dhe ngjitës saqë mbërriti deri në Kosovë ku njëfarë Albin Kurti, pasi rregulloi të gjitha problemet e Kosovës, na ofroi ndihmë edhe ne këtej për mënyrën e luftimit të stresit.

Sipas mendjes së strespërhapësve, bllokimi i punës në Aeroportin e vetëm Ndërkombëtar të Shqipërisë do të sillte kaos dhe, sidomos, pakënaqësi dhe urrejtje tek të gjithë shqiptarët që kanë planifikuar apo blerë bileta për të ardhur në Shqipëri. Kështu, mijëra prej tyre nuk do të mund të merrnin pjesë në dasmat e të afëmve të tyre apo në varrimin e njerëzve të dashur, arkmortet do të mbeteshin jashtë vendit dhe mijëra të afërm të tyre në Shqipëri do të vajtonin dhe mallkonin Qeverinë që “shkaktoi” këtë tollovi. Drejtuesit e laboratorëve të stresit besonin se të gjithë këta të inatosur do të vërshojnë në 25 prill për t’i votuar e kthyer në pushtet. Kishin harruar “shkencëtarët” tanë politikë se nuk ishte viti 1991 i cili nuk kthehet më.

Njerëzit filluan të kuptojnë se rrogat tre milion lekëshe në muaj nuk mund të shkaktojnë strese që sjellin paaftësinë për punë, në një vend ku edhe mjekët paguhen nën një milion lekë në muaj megjithëse shpëtojnë jetë njerëzish dhe nuk i mbajnë në gatishmëri valiçet për të udhëtuar në vende qejfi. Njeriu normal shqiptar filloi të arsyetojë: po të qe i mundur krijimi i stresit, dhe jo infektimi me të, nga ata që po vuajnë për të ardhur në pushtet, atëherë si shpjegohet që nuk e shpallën paaftësinë për punë qindra mijëra shqiptarë që paguhen me 300-400 mijë lekë të vjetër në muaj, të tjerë që jetojnë me 50 mijë lekë ndihmë sociale apo pensionistët dhe të papunët!

Me këtë arsyetim përfundoi tragjedia e stresit të prodhuar në zyrat opozitare e të shpërndarë tek veglat e mjera partiake të aeroportit. Tani nisi komedia e bumerangut politik. Ata që nuk u bënë të “paaftë” për një vit nga ulja e rrogave, mund të kishin duruar edhe dy javë, derisa të “ndërrohej” qeveria dhe të vinte qeveria e tyre e cila do ua shumëfishonte rrogat. Shqiptarët patën fatin të shohin edhe një provë tjetër se ata që presin mbas dere për të ardhur në pushtet dhe iu premtojnë sot qiellin dhe tokën, ashtu siç kanë bërë për tridhjetë vjet rresht, janë të gatshëm t’i traumatizojnë të gjithë shqiptarët dhe të rrënojnë Shqipërinë, vetëm e vetëm të kthehen në pushtet, sipas motos së Atit të tyre politik e shpirtëror, Sali Berisha, që thoshte në 1997 “Pas meje u bëftë kiameti!”.

Vaksina kundër stresit duhet bërë menjëherë, duke i diskredituar veglat dhe zotërit e tyre, duke i nisur veglat qorre në shtëpi të gjejnë punë të tjera ku nuk i zë stresi, duke u distancuar prej tyre dhe prej prodhuesve të stresit. Nuk ka nevojë të mbajmë maska anti- Covid. Na mjafton arsyeja dhe dinjiteti për të kuptuar dhe pohuar të vërtetën.

