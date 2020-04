Bundesliga vijon edhe nëse do ketë raste me COVID/ Qeveria ‘OK’ rinisjes së Premier League

Gjermania është gati për të përballuar fazën 2 të pandemisë edhe në nivelin sportiv.

Der Spiegel ka zbuluar protokollin e sigurisë duke zbuluar një detaj të veçantë se çfarë do të ndodh nëse me rinisjen e kampionatit do të rezultonte ndonjë futbollist pozitiv me koronavirus. Dhe ajo që do të ndodhi është kjo.

+Lojtari do të izolohej dhe kampionati do të vijonte pra kur Bundesliga të rikthehet në fushë nuk do të ndalet më edhe nëse do të ketë futbollistë me COVID-19.

Ndërkaq ka zhvillime konkrete edhe në kampionatin anglez që pritet të rinisë më 9 qershor.

Zhvillimi i rëndësishëm është se qeveria në Angli e ka dhënë OK për të rinisur futbolli dhe të premten do të ketë një mbledhje mes klubeve për të njohur edhe protokollin e sigurisë.

Nëse në Gjermani dhe Angli janë thuajse gati probleme dhe polemika ka pasur në Itali për rinisjen e Serie A.Mediat bëjnë me dije se nuk ka ende asnjë akord dhe asnjë datë të mundshme për të rinisur kampionatin elitar në Itali. Debate ka pasur mes Ligës së Serisë A dhe ministrit të Sportit Spadafora.

Edhe pse u shtynë për vitin e ardhshëm Lojërat Olimpike “Tokyo 2020” janë ende në dyshim. Mjekët në Japoni sqarojnë se nëse nuk zbulohet vaksina do jetë e vështirë. Po ashtu dyshime ka ngritur edhe Komiteti organizativ. Yoshiro Mori ka thënë se nëse Olimpiada nuk zhvillohet dot vitin e ardhshëm atëherë mund të mos zhvillohet fare.

o.j/dita