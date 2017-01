Burgosja e ushtarëve që bënë shqiponjën, Blushi: Standardi racist i Greqisë

Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Greke deklaroi sot se 7 ushtarët shqiptarë që bënë shqiponjën do të dënohen me nga 60 ditë burg.

Për deputetin Ben Blushi, kjo që ka ndodhur është standard i padrejtë i Greqisë.

Ai analizon, në një status në rrjetet sociale, se nëse ushtarët që do të bënin shqiponjën me duar, do të ishin francezë, apo anglezë, nuk do të ndëshkoheshin.

Statusi i Ben Blushit:

STANDARTI I PADREJTË I GREQISË.

Nëse ushtarët që janë fotografuar me simbolin shqiptar burgosen, ky do të ishte një standard shumë i ulët dhe racist i ushtrisë greke.

Shqipëria dhe Greqia janë antare të NATOS që do të thotë se në rast rreziku duhet te luftojnë nën të njëjtin flamur.

A do arrestoheshin ushtarët grekë nëse do dilnin në foto me simbole franceze, gjermane apo angleze? Sigurisht që jo. Greqia po i ndëshkon ushtarët si shqiptarë dhe jo si qytetarë të lirë, cka është e padrejtë dhe e papranueshme!