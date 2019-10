“Burrat e shtetit” të Shqipërisë

Nga Viktor Malaj

“Edukimi dhe morali e bëjnë dikë njeri të mirë, shtetar të mirë, sundimtar të mirë” – Aristoteli

Në Shqipëri, ashtu si kudo në botë, numri i njerëzve që janë marrë dhe merren me politikë është shumë i madh por numri i individëve që me idetë e tyre, me mendimet, me sjelljet dhe veprimet e tyre lënë gjurmë jetëgjata që shërbejnë si shembull fisnikërie dhe atdhetarizmi, është shumë i vogël. Përgjithësisht, burrat e shtetit nuk shfaqen në çdo kohë dhe nuk mbesin në histori se ashtu duan ata apo se dikush tjetër i përgatit për të qenë të tillë. Janë rrethanat historike, shoqërore dhe politike që kërkojnë të dalin në krye individë me shkallë të lartë e intelektit që u mundëson kuptimin e situatës, nevojat dhe detyrat që ajo shtron për zgjidhje. Vetëm intelekti nuk mjafton. Duhet të kenë edhe personalitet të fuqishëm tek i cili spikasin vizioni për të ardhmen e vendit, guximi, vullneti dhe këmbëngulja për udhëheqjen e popullit drejt realizimit të aspiratave kombëtare dhe shoqërore.

Historia botërore tregon se jo pak individë janë pranuar përkohësisht si burra shteti, por më vonë koha me zhvillimet e saj ka provuar se nuk kanë qënë të tillë dhe, madje, as e kanë merituar të vlerësoheshin si të tillë. Mirëpo, kur popujt gjenden në rrethana historike dhe shoqërore që e kanë sjellë qenien e tyre si komb apo shoqëri në zgrip të mbijetesës, ka ndodhur dhe ndodh që, për shkak të nevojave dhe emocioneve, t’ua besojnë fatet e veta sharlatanëve politikë dhe t’i konsiderojnë ata përkohësisht e, nganjëherë, për një kohë më të gjatë, si “shpëtimtarë” dhe “burra shteti”.

Individët shoqërorë janë të ndryshëm, të tillë janë edhe politikanët. Por tek politikani shpërfaqen më dukshëm vlerat dhe antivlerat që ka, virtytet dhe veset, aftësitë dhe paaftësitë e tij. Burrat e shtetit dallojnë nga politikanët e zakonshëm jo vetëm për shkak të vizionit të tyre për të ardhmen e shoqërisë dhe vendosmërinë për ta përshkuar hovshëm rrugën drejt progresit, por edhe sepse janë dhe shfaqen më fisnikë, më të moralshëm dhe nuk bëjnë kompromis me të keqen e përbashkët.

Burrat e shtetit nuk janë engjëj dhe as njerëz pa mëkate por atyre nuk iu lejohet ose, më saktë, ata nuk ia lejojnë vetes që mëkatet, mungesa e fisnikërisë dhe e parimeve të jenë tiparet kryesore të karakterit dhe kolonat bazë të sjelljes së tyre. Përgjithësisht, burrat e shtetit nuk janë individë “të butë si qengjat” por të rreptë dhe kërkues. Në ndryshim nga banditët politikë, rreptësia e burrave të shtetit është rreptësi parimore dhe e drejtë. Kur e pyetën shkrimtarin e madh dhe politikanin francez Viktor Hygo se përse tregohej aq i rreptë dhe jotolerant me kundërshtarët e vet, u përgjigj: “Ato gjëra që nuk ia fal vetes nuk kam arësye t’ua fal të tjerëve”.

Ndërsa në skenën politike vijnë e shkojnë pa pushim gjithfarë buburrecash politikë që sillen nëpër këmbët e shoqërisë pa bërë asgjë, milingona politike që, pak nga pak dhe përditë, mbushin çanakun e vet, gjinkalla të zhurmshme politike që “këndojnë” vazhdimisht dhe bezdisshëm të njëjtën këngë e me të njëjtën melodi, grerëza politike që pickojnë cilindo që i pengon të thithë nektarin e luleve të kopështit të përbashkët, dhelpra dhe çakenj që mashtrojnë e kafshojnë të tjerët, burrat e shtetit dallojnë dukshëm prej këtyre sepse tregojnë shqetësim më të madh për vendin dhe popullin, formulojnë dhe shfaqin ide të vyera në shërbim të përparimit dhe janë të aftë të mobilizojnë dhe tërheqin pas vetes shumicën e bashkatdhetarëve të vet në realizimin e synimeve dhe objektivave gjithëkombëtare.

Nuk është thënë kot se, ndërsa politikanët mendojnë për zgjedhjet e ardhshme, burrat e shtetit mendojnë për të ardhmen e kombit.

Në vitin 1990 Sali Berisha e kishte shansin të shfaqej dhe mbetej i tillë pasi arsimi dhe kultura nuk i mungonin, mirëpo i mungonte kushti më i rëndësishëm: morali. Duke pasur parasysh rrethanat dhe gjendjen e atëhershme të Shqipërisë shumëkush e shihte si “njeriun e shpresës”, shpëtimtarin e vendit, “kalorësin e përmbysjes së komunizmit” (sa qesharake tingëllon kjo sot për ata që kanë mundur të kuptojnë të vërtetën e asaj që ka ndodhur). Për njerëzit me intelekt të pacunguar dhe me arësye të paerrësuar u provua shpejt se Sali Berisha ishte thjesht një “fake politician” (politikan i rremë) dhe, akoma më keq, një shembull që vërtetonte thënien e shkrimtarit dhe presidentit çek Vaclav Havel se “Nuk ka më të zinj se komunistët antikomunistë”.

Një individ i gjallë dhe i papërtuar, një “tornado”, siç e përcaktoi me lajka dhe paturpësi një idhull i tij torollak në gazetari para një jave, duke harruar se tornadot sjellin shkatërrim dhe viktima, Sali Berisha dëshmoi se pretendimet e tij demokratike ishin një perde tymi për të mbuluar shumëfytyrësinë, mungesën e idealeve, të ideve dhe, mbi gjithçka, etjen e tij të pashuar për pushtet. Antikomunizmi i tij i shfaqur aq befasisht, kur kishte qenë vegël propagandistike aktive e komunizmit për shumë vite, doli fals. Burrat e shtetit tregohen të gatshëm të sakrifikohen për vendin dhe popullin e vet ndërsa Sali Berisha dëshmoi me dhjetëra herë se është i gatshëm t’i sakrifikojë vendin dhe popullin për pushtetin e tij.

Frymëzues i kaosit dhe zjarrvënës i vendit sa herë i mungon pushteti, shpërdorues i pushtetit dhe sjellës i zhgënjimit sa herë është në pushtet, përdorues i paskrupullt i mjeteve dhe rrugëve kriminale për ta marrë pushtetin (falsifikues i proceseve votuese, dhunues i tyre, tentues i marrjes së pushtetit me dhunë, frymëzues i konflikteve veri-jug dhe urdhërues i përdorimit të ushtrisë kundër popullit kur i kërcënohej humbja e pushtetit, shpifës ordiner dhe intrigant i palodhur, dhunues fizik, vrasës dhe burgosës i kundërshtarëve politikë), mendje djerrë sa iu përket ideve dhe vizionit për ardhmërinë e popullit të vet, armik i shtetit ligjor dhe themelues i “rrumpallës” qeverisëse, Sali Berisha nuk u bë dhe as mund të bëhej kurrë burrë shteti.

Mbeti një politikan arkaik, brutal dhe i dëmshëm. Ndërsa motoja e tij “Pas meje u bëftë kiameti” (e pohuar nga ai vetë) e provon si individ pa ideale dhe pa atdhetarizëm, marrja përsipër këto 6-7 vjet e rolit të “shpërndarësit” të “lajmeve” të “qytetarit dixhital” e ka dëshmuar si një njeri të vogël, një plak të rrjedhur dhe qytetar të padenjë. Sali Berishën e konsiderojnë ende burrë shteti pjesa më e pagdhendur e shoqërisë të cilët as dinë çfarë është shteti dhe as burrat e tij, duke filluar nga disa barinj dhishë nëpër male e deri tek ndonjë gazetar apo botues të cilit i ka pas rrahur, gjymtuar e burgosur gazetarët dhe djegur redaksinë e gazetës por “ia ka falur” meqë pushteti i sotëm s’i ka dhënë kurrfarë tenderash e as reklama.

Aleksandër Meksi, i cili shërbeu pesë vjet si Kryeministër i vendit ishte një individ i shkolluar dhe me nivel të kënaqshëm intelektual, por dëshmoi paaftësi dhe mungesë personaliteti për të spikatur vlera të veçanta drejtuese dhe qeverisëse, i pamundur t’i shpëtojë tutelës berishiste por edhe i paprirur ose i paguximshëm të denoncojë dhe dënojë të keqen. Gafat, marrëzitë por edhe krimet që u kryen nën qeverisjen e tij ishin sa paaftësi personale, aq edhe provë e tutelës së Sali Berishës mbi të.

Pak përpara se ta detyronin të jepte dorëheqjen, në mars 1997 u shpreh: “Po më hoqën do të flas…” por, më vonë ai foli për gjithçka tjetër përveç atyre që kishte në mendje kur kërcënoi “eprorin” e tij. Shqipëria e kjoskave, firmave piramidale, kontrabandave të naftës, armëve dhe drogës, Shqipëria e pushtimit të tokave dhe e ndërtimeve pa leje, e mospagimit të taksave dhe energjisë elektrike është edhe Shqipëria e Aleksandër Meksit dhe e qeverisjes së tij. Ai mund të konsiderohet një qytetar i nderuar por jo burrë shteti.

Situatat politike sollën njëheresh në postet kryesore politike të shtetit Fatos Nanon dhe Rexhep Mejdanin. Fatos Nano ishte dhe mbetet shembulli tipik i pinjollit të llastuar të elitës komuniste, i shkolluar, i zgjuar, i shkathët dhe hokatar. Plotësisht i denjë për “ministër qejfesh”, por shumë larg të qenit shtetar serioz dhe akoma më larg të quhej burrë shteti. Megjithëkëto, ai luajti një rol të rëndësishëm në mëkëmbjen e shtetit pas “rrumpallës berishiste” dhe tronditjeve shoqërore të vitit 1997.

Fatos Nano ishte dhe mbeti individ politik tolerant, shumë herë më qytetar dhe demokrat se Sali Berisha. Fatkeqësisht për shoqërinë dhe vendin mungesa e skrupujve e shtynin në cenimin e dinjiteti vetjak. Figurën e tij politike ia dëmtoi rëndë vullneti i shprehur për t’u bërë patericë politike e S.Berishës megjithëse ky e kishte burgosur dhe shpallur hajdut dhe i kishte vënë dhjetëra shpifje dhe epitete fyese dhe poshtruese. Duke i kthyer shakatë në banalitet dhe tolerancën në shthurje ai ndikoi që shteti të humbasë tiparet dhe seriozitetin e nevojshëm dhe, me kalimin e kohës, të zhytej në korrupsion.

Qytetari dhe shtetari Rexhep Mejdani, qytetar dhe intelektual i spikatur, shërbeu për pesë vjet si President i Republikës. Njeri fjalëpak, i matur, tolerant dhe bashkëpunues, por me mungesë vendosmërie për t’i çuar punëve deri në fund, mbetet shembulli i qytetarit dhe politikanit të pakorruptuar. Posti që mbajti me kompetenca të kufizuara dhe koha relativisht e shkurtër e veprimtarisë politike nuk i dhanë mundësi të shfaqej plotësisht si burrë shteti. Besoj fort se mbetet si një nga individët politikë për t’u marrë shembull për tolerancën dhe fisnikërinë vetjake dhe publike.

Pak a shumë edhe z. Alfred Moisiu do të mbetet në histori si një individ politik tolerant dhe shtetar dinjitoz. Njeri i pakompromentuar dhe atdhetar, ai u fut në politikë në moshë të madhe dhe mbajti postin e presidentit me kompetenca që nuk i mundësonin evidentimin e plotë si burrë shteti. Pasardhës i një familjeje të nderuar qytetare dhe me tradita atdhetare, ai ishte dhe mbeti një qytetar shembullor, figurë politike e panjollosur.

Megjithëse afrimi tek PD dhe Sali Berisha në kohën kur këta ishin vetëdemaskuar si një çetë antidemokratike ia errëson “biografinë politike”, z. Bamir Topi përgjithësisht e dëshmoi veten si një qytetar dhe politikan tolerant, i shkolluar dhe me mundësi kontribuese në sferën publike e politike shqiptare. Përgjithësisht u përpoq të mos e kompromentonte postin e Presidentit të Republikës me pasione dhe anësi partiake, prandaj dhe mbeti një nga politikanët më dinjitozë të këtyre 30 viteve.

Bujar Nishani dhe Ilir Meta, pas Sali Berishës, janë dy presidentët që e kanë kompromentuar më rëndë se askush tjetër pozitën kushtetuese që mbajtën (dhe z. Meta mban). Ndërsa Bujar Nishani nuk u shqua as për nivel të lakmueshëm intelektual dhe as për asnjanësi politike, z. Ilir Meta duket të jetë më finok por tërësisht jashtë kornizës kushtetuese të postit presidencial. Si i pari ashtu edhe i dyti e përdorin postin e “simbolit të unitetit kombëtar” si llogore të luftës së njërës palë politike kundër tjetrës. Angazhimet qesharake të B. Nishanit me deklarata antiqeveritare, pjesëmarrje në protesta kundër ndërtimit të një këndi lojërash për fëmijë, vajtja në Aeroportin e Rinasit për të pritur (jashtë çdo protokolli shtetëror) një zyrtar amerikan të rangut të katërt, përpjekjet për t’ia kundërvënë qeverisë të gjitha institucionet e larta të pavarura shtetërore etj., shtoju këtyre dhe nivelin e mjerë të ligjërimit politik e patën ulur dinjitetin e institucionit të Presidencës në nivele të padëshiruara dhe të pamerituara. “Qyrku” i burrit të shtetit i rri si “shala gomarit”.

Veprimet e z. Ilir Meta si ai i dërgimit të një telegrami Presidentit amerikan Donald Tramp ku i kërkonte ndjesë për votimin e qeverisë shqiptare në OKB, lojërat e tij me fushatën zgjedhore të pushtetit vendor, deklaratat e tij në Lezhë (pasi ishte zgjedhur President) se duhej njoftuar populli i Lezhës se po vinte Ilir Meta me eskortën dhe miqtë e tij apo se po u dhunuan aktivistët e partisë së tij, populli do të rrëmbejë armët, deklarimet e vazhdueshme antiqeveritare si dhe pohimet e tij më të fundit ku i bënte thirrje gjysmës së popullit të ngrihej kundër gjysmës tjetër (“o sot, o kurrë!”) e kanë ulur ndjeshëm dinjitetin e institucionit që ai drejton. Po t’iu shtosh këtyre edhe lojërat politike të kalimeve sa majtas – djathtas pa kurrfarë parimesh morale e politike apo dhe kontributin në përçarjen dhe ndarjen e së majtës për të arritur ambiciet e veta politike (dhe, në të vërtetë, i ka arritur) e bëjnë atë të mbesë në histori shumë larg së qëni burrë shteti.

Një nga njerëzit më jetëgjatë në politikë është edhe Kryeministri aktual. z. Edi Rama. Bir i një familjeje të nderuar intelektualësh, i shkolluar dhe inteligjent, i shkathët dhe punëtor, ai dallon nga shumica e politikanëve të tjerë në dy gjëra kryesore: është i zgjuar dhe gojëtar si askush. Me gjithë të metat jo të pakta, ka qasjen më të afërt dhe të vendosur në konsolidimin e shtetit.

Nga ana tjetër, si individ politik pa një bosht të caktuar, më shumë i djathtë se i majtë, jo rrallë herë anarkist, i dashuruar me botën e kapitalit dhe thuajse mospërfillës ndaj shtresave që e kanë votuar dhe duhet të përfaqsojë, mospërfillës ndaj të tjerëve dhe i dashuruar me veten, ai ka tjetërsuar fytyrën e partisë që drejton, ka afruar rreth vetes në parti dhe Qeveri edhe individë pa peshë intelektuale dhe jo fort dinjitozë ashtu siç ka lëshuar shumë hije dyshimi për afera korruptive në zbatimin e politikave të konçesioneve dhe të të ashtëquajturve PPP. Megjithëse mbetet qytetar dhe intelektual nga prejardhja, formimi dhe sjellja dhe megjithëse besoj se historia do ia njohë kontributet e dhëna si kryetar bashkije dhe kryeministër, nuk besoj se do të rezervojë ndonjë karrige në radhën e burrave të shtetit.

Për individë qesharakë si Lulzim Basha as që ia vlen të flitet për burrështetësi pasi ai është dhe do të mbetet tërësisht një artificialitet dhe falsitet politik.

Që t’i kesh burrat e shtetit duhet t’i duash ata dhe t’i përkrahësh. Duhet të pyesim veten: Jemi popull që, në shumicë admiron forcën përpara mendjes, brutalitetin përpara fisnikërisë, ligësinë përpara sinqeritetit, gënjeshtrën përpara të vërtetës, britmat përpara arësyes, pragmatistin sharlatan përpara idealistit dhe xhepin përpara moralit? Nëse po, e kemi dhe do ta kemi të vështirë të kemi burra shteti dhe shtet të konsoliduar.

Po të kishim pasur burra shteti dhe idealistë, ndoshta sot s’do të ishim më të pasur materialisht por do të kishim një shtet të së drejtës dhe jo një “drejtësi” si Korporatë të Ankandit të së Drejtës ku e drejta s’i jepet atij që i takon por atij që ofron “çmimin” më të lartë. Po të kishim pasur burra shteti të cilët janë të gatshëm të sakrifikojnë pushtetin për shtetin dhe veten për vendin nuk do të kishim lejuar për 30 vjet që të vidhej, digjej e shkatërrohej ekonomia kombëtare dhe do të kishim parandaluar shumë të këqija, të këqija posaçërisht shqiptare dhe jetëgjatësisht të dëmshme si zaptimi i pronave dhe ndërtimet pa leje dhe pa plane urbanistike.

Po të kishim pasur burra shteti nuk do të kalonim nga një cikël krizash artificiale politike tek një tjetër, por do të kishim bërë një marrëveshje kombëtare për problemet kryesore të kombit dhe të integrimit evropian të vendit ndërsa luftën politike do ta kishim kufizuar në rrugët, mjetet dhe mënyrat e administrimit ekonomiko-politik të atdheut.

Dhe, së fundi, bindja ime është se po të kishim pasur burra shteti nuk do të kishim miratuar, zbatuar dhe keqpërdorur një ligj arbitrar, të padrejtë dhe antidemokratik si ligji 7501 “Mbi Tokën”, miratimin e të cilit ka pasur nderin ta refuzojë vetëm një shqiptar, shkrimtar dhe intelektual i madh si Dritëro Agolli. Miratimi i tij nga të gjitha partitë politike, jo nga humanizmi dhe idealizmi por thjesht dhe vetëm për vota që të japin pushtet, ka shkaktuar pasoja negative afatgjata në Shqipëri si heqja e mundësisë së kthimit të pronave tek pronarët legjitimë, copëzimin e tokës në mikroparcela që heqin mundësinë e investimeve madhore shqiptare apo të huaja si dhe dhënien mundësi banditëve me dhe pa pushtet të tjetërsojnë pronat dhe shkaktojnë konflikte pa fund.

Prandaj na nevojiten burrat e shtetit. Mjerisht ata nuk importohen por linden, rriten, edukohen dhe përkrahen nga ata që e duan vendin më shumë se fisin, krahinën apo partinë.

