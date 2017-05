“Byrek/ byrek, o usta Murat! “ – historia dhe teksti i plotë

Ështe nje prej krijimeve me te arrira te babe Sules, vjershe dhe kenge me nje origjinalitet te veçante, qe eshte bere e njohur kudo ne Shqipëri e diaspore. Ndonese kane kaluar 7 dekada qe nga krijimi, ajo do te mbetet gjithnje e pranishme dhe e pelqyeshme neper gezime te shumta familjare apo ne programe televizive. Per fat te keq, ne keto vite ka pesuar ndryshime nga muzikante matrapaze e kengetare te papergjegjshem.

Personazhi kryesor, usta Murati, nje bylmetçi i zoti ardhur ne Kavaje nga nje krahine e veriut te vendit. Por rreth tij sillen edhe persona te tjere te njohur ne qytet, te gjithe te nderuar- te cilet autori i ushqen me humorin e tij dashamires. Kjo kenge u krijua ne vitin 1943 dhe te vjetrit tregojne qe usta Murati u ndje aq ngushte sa dhe iku nga Kavaja edhe pse autori i kenges, vetem sa ja permend emrin dhe nuk e ka objekt re humorit te tij.

Ne Prizren ku shkoi, nje nate teksa pinte nje gote raki ne nje lokal, çuditerisht degjoi kengen e e vet! Pasi i qerasi, ju lut kengetarit qe ta kendonte perseri e tek e ridegjonte- tundte koken dhe qeshte me vete. Muzikantet u bene kureshtare dhe e pyeten cili ishte. – kjo kange eshte per mue. Une jam usta Murati. Jetoj e punoj ne Kavaje me familjen time. Erdha ketu me shpresen qe kanga do te harrohet kurse ajo paska ardhe perpara meje deri ketu ne Prizren! Dhe qe te nesermen usta Murati u kthye ne Kavaje… ( nga libri “ byrek byrek o usta Murat!, vjersha e poezi nga Sulejman Perçemi” – Ramazan Hushi, Zyhdi Shehi.)