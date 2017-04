Çadra e pasioneve të egra

Përtej hipokrizisë të pështirë të zgjedhjeve të lira, dhe pretekstin për mbrojtjen e kësaj ideje me ideal të pakomprometueshëm, qëndron një e vërtetë shumë herë më prozaike dhe praktike. Basha dhe demagogët e tjerë të errët e kanë shumë të qartë që historikisht kurrë s’kanë ardhur në pushtet falë shumicës popullore (përveç zgjedhjeve të para).

Pushteti është arritur qoftë nga degradimet e 96 ose nga fragmentizimi i së majtës në 2005. Pra vetëm lufta e brendshme e spektrit të majtë ka qenë momentumi thelbësor i PD-së. Qoftë dhe kur u mbajtën në këmbë me patericën e spektrit të majtë, me LSI-në pragmatiste, çuditërisht kjo aleancë heretike nuk i bëri përshtypje.

Ky radikalizëm i Bashës që s’do t’ia dijë për asnjë zë të huaj, qoftë dhe autoritar, s’pyet as nga populli i shumicës edhe që me një dozë Jakobine përbuz çdo lëshim që koalicioni ofron. Jo ai e di shumë mirë që e vetmja mënyrë e ardhjes në pushtet, do ndodhë vetëm nga lufta brenda llojit të shumicës,dhe para nesh flet me patetizma despoti për qeveri teknike dhe ndryshime thelbësore.

Basha e ka më se të qartë që fryma skeptike brenda PD-së do ta sulmojë furishëm si u sulmua Roberspieri nëse edhe në këto zgjedhje do dilnin të humbur me shifra ‘astronomike’ në krahasim me rezultatet kanonike që dikur opozita kishte. Prandaj u sajua ideja e errët e çadrës.

Ky fatalitet i Bashës është menduar dhe bluar fort nga Mefistoli shqiptar dhe lakenjtë e tij. Sali Berisha, buratin kontrolluesi, baba Karlo është origjinatori i kësaj formule shkatërruese.’Le të durojmë deri në momentin e fundit, çdo lëkundje e koalicionit, pike per ne,.. le të presim deri në fund.’ Kjo është motoja e anarkisë dhe destabilizimit absolut. Prandaj edhe Basha nuk ka asnjë vizion alternative, por rrotullohet në hapa në rrethin e urrejtjes që kanë krijuar me ligjëratat e pafundme të dhunës.

Padyshim nuk do dalin dot në zgjedhje, pasi e dinë qartësisht, e kanë të kristalizuar në receptorët e tyre që do degradohen dhe shkërmoqen egërsisht. Unë s’jam ndonjë fans i zjarrtë i koalicionit qeveritar, pasi dihet cili elektorat shton numrat e LSI-së, normalisht ai i majti dhe kjo lidhje nuk është një simbiozë por një parazitizëm i kushtëzuar.

Dihet ku është ushqyer në mënyrë perpetuale nga kjo forcë. Basha normalisht ka shfrytëzuar dhe po shfrytëzon çdo gabim dhe anim që ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Imagjino sikur edhe kjo qeveri të kishte një Gërdec dhe një 21 Janar. Portat e ferrit do të hapeshin nga mbështetësit me në krye parinë e PD-së do të përdornin ato ngjarje të dhimbshme për të marrë pushtetin me dhunë, asnjë justifikim nuk do gjendesh.

Apatia e së majtës dhe tolerenca e tyre ka qenë gjithnjë forca kryesore e Partise Demokratike. Të djathtët janë ekspertë tensionesh dhe shfrytëzues të pashoq të çdo lloj ngërçi dhe problemi, qofte ai edhe vetëm nominal. Si ata peshkaqenët që ndjejnë molekulën e gjakut që derdhet nga kafsha e plagosur në miliona pika ujë, çdo lëkundje, debulesë ka qenë, do jetë pikë për ta. Partia e skandalit dhe sensacioneve. Të paktën forca drejtuese ka ndjekur këtë formulë.

Tani flasin dhe për mosbindje civile, për bllokime rrugësh. Degradimi po fillon. Normalisht Basha do flasi me gjuhën e të marrit të plagosur, padyshim do ta pozicionojë veten si Shenjti mbrojtës i vlerave dhe votës së lirë. Çfarë paradoksi, xhelati të ankohet për dhimbjen e dorës! Nuk ka qenë partia që drejton dhe ai vete në krye epitoma e dhunës dhe amshimi i vjedhjes së votës së lirë.?! Si u bë kryetar Bashkie ?! Basha nuk do dali në zgjedhje, pasi humb çdo gjë duke u përballur, prandaj fshihet pas termave boshe dhe belbëzimave fëmijnore.

Qeveria nuk duhet më t’i ledhatojë sedrën kësaj çadre nomade me pasione të dhunshme ekzotike. Jo, duhet t’i përgjigjet dhëmbë për dhëmbë. Koha e Gandit ka kaluar, është momenti i Napoleonit. Edhe nëse LSI tërhiqet duhet të bëjmë një katharsis vendimtar, të marrim vendim njëherë e mirë kush janë ata që na lënë ne vend numëro.

Rama duhet të vazhdojë kryqëzatën e reformës pa pyetur për efektet anësore. Këtu bëhet fjalë për interesa madhore, dhe pika dialektike historike, jo me bufoneri dhe fshehje pas rrobave të mbretit. Asnjë lëshim. Populli është kronosi vendimtar. Nëse shumica ka folur, të tjerët duhet të dëgjojnë.

Denis Arben Duka ,USA