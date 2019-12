Cakaj kërkon anëtarësimin e Kosovës në Kartën e Adriatikut: Kontribut për sigurinë

Shqipëria i ka dorëzuar Bosnjës kryesimin e Kartës së Adriatikut.

Në aktivitetin përmbyllës të kryesimit, ministri në Detyrë i Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj kërkoi që pjesë e A5 të bëhet edhe Kosova.

Cakaj tha se nuk shikon asnjë arsye objektive që Kosova të mos jetë anëtarë e Kartës së Adriatikut.

“Ne dëshirojmë që anëtarësimi i Kosovës do të jetë kontribut i drejtpërdrejtë i një sigurie të lartë jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë”, tha Cakaj.

“Besoj se sa i përket kontekstit rajonal përpjekjet tona do të vazhdojnë të jenë në bazë të dy drejtimeve. Duhet gjejmë mënyra për të fuqizuar dhe përforcuar bashkëpunimin tonë në nivel politik dhe teknik. Ne këtë e kemi bërë me anën e organizimit të konferencave të vogla dhe trajnimeve të tjera si dhe me anë të aktiviteteve të tjera, me anë të të cilave kemi dashur të përforcojmë aftësitë në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Kjo duhet të vazhdojë më tej dhe të forcohet.

Ne duhet të kemi një qasje pro aktive ne rajon. Kjo do të thotë se kjo kartë do t’i hapë dyert e saj për ato vende që kanë dëshirë që të jenë pjesëmarrëse, jo vetëm në këtë kartë, por edhe vlerat që ajo sjell. Në mënyrë automatike do të thotë kërkesa e Kosovës për anëtarësim në këtë kartë”, tha Cakaj.