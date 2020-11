Telebingo Shqiptare: Kush e fitoi këtë javë çmimin e madh dhe çmimet e tjerë. Çdo javë, në lojë Makina dhe Rroga (emrat e fituesve dhe grafika)

Nuk kanë të ndalur fituesit në Telebingo Shqiptare. Me mijëra lojtarë të përzgjedhur si fitues në shorteun e ditës së djeshme i janë bashkuar lojës telefonike me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe.

Pastaj janë çmimet e ruletës së fatit, loja e “100 sekondave në supermarket”, shorti i goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas, seria me një linjë dhe dy linja, si dhe loja e numrit të fatit.

Hedhja e shortit të goglave e ka ndalur çmimin e madh të javës në kryqytet, ku dhe rezulton të jetë shitur bileta fituese. Fituesi i këtij çmimi siguron nga Telebingo Shqiptare plot 1,301,700 lekë.

Ndërkohë që nga shorti i goglave, krahas fituesit të çmimit të madh, janë përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë të serisë së numrave me një linjë dhe dy linja. Konkretisht, janë shpallur si fitues të serisë me një linjë 21.235 lojtarë të tjerë, që sigurojnë nga Telebingo shumën 50 lekë.

Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 425 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 1,155 lekësh. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 6, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej, ku në Telebingo është paraqitur edhe fituesja e çmimit të madh të javës së shkuar, e cila ka tërhequr çekun me shumën mbi 11 milionë lekë të vjetra.

Me surpriza të shumta është shoqëruar edhe loja telefonike, fituesit e të cilës kanë tentuar të gjejnë se në cilat prej zarfeve mund të fshiheshin dy ndër çmimet më të preferuara makina “Mitsubishi”, si dhe “Rroga 2-vjeçare Telebingo”, fituesi i të cilës për dy vite me rradhë, do të marrë çdo muaj nga Telebingo Shqiptare rrogën e garantuar prej 50,000 lekësh.

Birseni ishte fituesi i parë që ka luajtur me zarfet, ku dhe ka siguruar shumën prej 50,000 lekësh. Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe fitueses së radhës. Në lojën telefonike Selvi ka siguruar shumën prej 100,000 lekësh.

Po kaq mirë loja ka vijuar edhe për fituesin e radhës, Fatmirin në Laç, i cili ka siguruar shumën prej 105,000 lekësh me mbajtjen e zarfeve të tij më të preferuara. Ramadani në kryeqytet ishte një tjetër fitues që ka siguruar shumën prej 95,000 lekësh.

Po ashtu edhe Shpresa ka vijuar të luajë me lojën telefonike duke siguruar shumën prej 50,000 lekësh, teksa do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e saj më të pëlqyera.

Një tjetër fituese ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 65,000 lekësh. Ndërsa Klajdi ishte një tjetër fitues që ka siguruar shumën prej 75,000 lekësh. Më tej, Artemisa në Berat ka vijuar të luajë me lojën telefonike, duke siguruar shumën prej 70,000 lekësh.

Fituesja e fundit që ka tentuar të gjejë se në cilat zarfe mund të fshihej makina, ose “Rroga Telebingo” ka siguruar shumën prej 100,000 lekësh.

Shpallja e fituesve ka vijuar edhe me lojën e ruletës së fatit, në të cilën përgjatë ditës së djeshme janë shpërndarë mbi 4 milionë lekë (të vjetra).

Në ruletën e fatit dje kanë luajtur dhjetë fituesit e çmimit tradicional prej 20,000 lekësh të përzgjedhur në shorteun e datës 8 nëntor, ku Drita ka fituar shumën 25,000 lekë, Blerimi 25,000 lekë, Refiku 26,000 lekë, Gjeta 30,000 lekë, Fatmiri 104,000 lekë, Fiqiria 27,000 lekë, Zaho 26,000 lekë, Sherene 27,000 lekë, Matilda 25,000 lekë, si dhe Rexhepi 102,000 lekë.

Ndërkohë që edhe 10 fitues të tjerë të përzgjedhur dje, do të luajnë me ruletën e fatit në shorteun e radhës që do të hidhet në datën 22 nëntor.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos.

Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.

—–

Ky tekst është një promocion i përjavshëm i lojës së fatit Telebingo, e cila zhvillohet çdo të dielë live në TV Klan.