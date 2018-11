Ç’do të bëjë Kadastra e Pronave, superagjencia në varësi të Ramës

Të paktën 4 institucione do të shkrihen për të krijuar Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Projektligji i hartuar nga ana e ministrisë së Drejtësisë parashikon shkrirjen e ALUIZNI-t, Agjencisë së Trajtimit të Pronave dhe të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (Hipotekës) dhe Agjencinë e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike (AITPP) në një të vetëm.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës do të jetë super institucioni që me ligj të veçantë do të trajtojë çështjet e regjistrimit të pronave, legalizimeve, dhënia e AMTP-ve të titujve tokave bujqësore.

Në draft përcaktohet se më këtë nismë të re synohet të përcaktohen procedurat dhe organin shtetëror përgjegjës për përfundimin e proceseve administrative, tranzitore, të ligjësimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, të inventarizimit, transferimit, trajtimit dhe regjistrimit përfundimtar të titujve të pronësisë, për pasuritë e paluajtshme në pronësi shtetërore dhe private, në Republikën e Shqipërisë.

Gazeta “Si” ka zbuluar draftin se si do të funksionojë ky institucion i ri, i cili parashikon një fazë transitore deri në shkrirjen e plotë të katër institucioneve.

Organizimi i Agjencisë

Agjencia e Kadastrës do të jetë në varësi të Kryeministrit. Ndryshe nga herët e tjera të gjitha institucionet që merreshin me titujt e pronësisë, ku ALUIZNI, HIPOTEKA apo ATP ishin në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, tani ky institucion i ri do të jetë në varësi direkt të kryeministrit.

Ndërsa ky institucion do të ketë një bord drejtues prej 7 personash. “Agjencia shtetërore e Kadastrës ka Drejtorinë e Përgjithshme në Tiranë dhe drejtori e zyra varësie në nivel vendor. Organizimi dhe numri i strukturave të varësisë përcaktohen nga Kryeministri, me propozim të Këshillit Drejtues. Organet drejtuese të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës janë Këshilli Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm, i cili është njëkohësisht edhe anëtar i Këshillit Drejtues”, thuhet në nenin 7 të këtij projekti.

Anëtarët e këtij Bordi duhet të kenë formim profesional të fushave të inxhinierisë, gjeodezisë, drejtësisë, ekonomisë, ose administrimit publik, si dhe eksperiencë pune të paktën 5 vjet në organet e administratës shtetërore. Anëtarë e tjerë të Këshillit Drejtues, nuk janë funksionarë me kohë të plotë dhe zgjidhen përkatësisht si përfaqësues nga: a) Ministri i së Drejtësisë; b) Ministrisë i Financave; c) Ministri përgjegjës për bujqësinë; ç) Ministri përgjegjëse për zhvillimin urban; d) Kabineti i Kryeministrit; dh) Autoriteti shtetëror përgjegjës për informacionin gjeohapësinor.

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës emërohet dhe shkarkohet nga Kryeministri, ndërsa zëvendësdrejtorët e përgjithshëm i propozon Drejtori i Përgjithshëm dhe i miraton Bordi. Një prej këtyre titullarëve është drejtues i strukturës përgjegjëse për ankimin administrativ.

Fati i punonjësve dhe shkrirja e institucioneve

Agjencia Shtetërore e Kadastrës ndërtohet si bashkim i AITPP, ALUIZNI, ZRPP dhe ATP. Mbi bazën e saj do të përcaktohet edhe fati i punonjësve që arrijnë mbi 800 punonjës.

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të gjithë punonjësit e Zyrës së Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme, Agjencisë së Legalizimit, Integrimit të Objekteve/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI-t), Agjencisë së Trajtimit të Pronës (ATP), konsiderohen punonjës të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për një periudhë kalimtare 6- mujore nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Në përfundim të kësaj periudhe ata do të vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë nëse plotësojnë kërkesat dhe kriteret e kualifikimit sipas rregulloreve të miratuara nga Këshilli Drejtues i ASHK-së. Përjashtimisht për punonjësit e Agjencisë së Inventarizimit të Pronave të Paluajtshme Publike ndiqen procedurat e parashikuara në ligjin 152/2013, “Për nëpunësin civil”. Ndërsa ende nuk është përcaktuar se sa do të jetë numri i punonjësve të kësaj Kadastre, institucion që do të shtrihet edhe në nivel lokal.

