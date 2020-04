Ç’do të thotë të shërohesh nga Covid-19?

Koronavirusi është sigurisht i frikshëm, por përkundër raportimit të vazhdueshëm për raste të të prekurve dhe një numri të lartë të vdekjeve, realiteti është se shumica e njerëzve që preken me COVID-19 mbijetojnë. Ashtu si rritet numri i të prekurve, ashtu rritet edhe një numër tjetër, ata që janë shëruar.

Në mesin e muajit mars, numri i pacientëve në ShBA që ishin shëruar zyrtarisht nga virusi ishte shumë pak. Ky numër tani është në dhjetëra mijëra dhe po rritet çdo ditë. Por shërimi nga COVID-19 është më i ndërlikuar, sesa thjesht të ndjeheni më mirë.

Si e lufton trupi juaj COVID-19?

Pasi një person është prekur nga koronavirusi, trupi fillon të prodhojë proteina të quajtura antitrupa për të luftuar infeksionin. Ndërsa këto antitrupa fillojnë të përmbajnë me sukses virusin dhe e mbajnë atë të mos përsëritet në trup, simptomat zakonisht fillojnë të zbehen dhe ju filloni të ndjeheni më mirë. Përfundimisht, nëse gjithçka shkon mirë, sistemi juaj imunitar do të shkatërrojë plotësisht të gjithë virusin në sistemin tuaj. Mesatarisht, një person i infektuar me COVID-19 do të ndjehet i sëmurë për rreth shtatë ditë nga fillimi i simptomave. Edhe pasi simptomat të zhduken, ende mund të ketë sasi të vogla të virusit në sistemin e një pacienti dhe ata duhet të qëndrojnë të izoluar, për tre ditë shtesë për të siguruar që ata janë shëruar me të vërtetë dhe nuk mund të infektojnë të tjerët.

Po imuniteti?

Në përgjithësi, pasi të keni marrë veten nga një infeksion viral, trupi juaj do të mbajë qelizat e quajtura limfocitet në sistemin tuaj. Këto qeliza “kujtojnë” viruset që kanë parë më herët dhe mund të reagojnë shpejt për t’i luftuar përsëri. Nëse jeni të ekspozuar ndaj një virusi që keni pasur tashmë, antitrupat tuaj ka të ngjarë të ndalojnë virusin përpara se të fillojë të shkaktojë simptoma. Ju bëheni imunë. Ky është parimi që qëndron pas shumë vaksinave.

Fatkeqësisht, imuniteti nuk është i përsosur. Për shumë viruse, si shytat, imuniteti mund të venitet me kalimin e kohës, duke ju lënë të ndjeshëm ndaj virusit në të ardhmen. Kjo është arsyeja pse ju duhet të rivaksinoheni, të nxisni sistemin tuaj imunitar të krijoni më shumë antitrupa dhe qeliza kujtese.

Meqenëse ky koronavirus është kaq i ri, shkencëtarët ende nuk e dinë nëse njerëzit që shërohen nga COVID-19 janë imun ndaj infeksioneve të ardhshme të virusit. Mjekët po gjejnë antitrupa tek pacientët e sëmurë dhe të rikuperuar dhe kjo tregon zhvillimin e imunitetit. Por mbetet pyetja se sa do të zgjasë ky imunitet.

Çfarë duhet të bëjë një person, pasi të shërohet?

Duke ditur nëse njerëzit janë imunë ndaj COVID-19 pasi të shërohen, do të përcaktoni se çfarë mund të bëjnë individët, komunitetet dhe shoqëria në përgjithësi. Nëse shkencëtarët mund të tregojnë se pacientët e rikuperuar janë imun ndaj koronavirusit, atëherë një person që është shëruar mund të ndihmojë në ide për të ndihmuar sistemin e kujdesit shëndetësor, duke u kujdesur për ata që janë të infektuar.Sapo komunitetet të kalojnë kulmin e epidemisë, numri i infeksioneve të reja do të bjerë, ndërsa numri i personave të shëruar do të rritet. Ndërsa këto tendenca vazhdojnë, rreziku i transmetimit do të bjerë./TheConversation/

