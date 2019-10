CDU / CSU: Plotësimi i kushteve të Bundestagut do ndyshonte votën e vendeve të BE

Pas refuzimit të hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, nënkryetari i grupit parlamentar të CDU / CSU Johann Wadephul dhe relatori përgjegjës, Christian Schmidt i kësaj force politike kanë theksuar se tani është momenti që dy vendet të shohin “JO-në” e Këshillit të Evropës, si një nxitje të fortë për vijimin e refomave integruese.

Krahas shtysës së fortë për vijimin e reformave integruese, të dy zyrtarët e koalicionit gjerman shprehin bindjen e plotë dhe të sigurt se Gjermania do vijojë të mbështesë vendet e Ballkanit Perëndimor, në sfidat e tyre për t’u anëtarësuar në famijen e madhe të Bashkimit Evropian.

Reagimi i CDU/CSU:

“Rruga për në BE mbetet e hapur për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të dy vendet duhet të vazhdojnë përpjekjet e tyre për reforma. Këshilli Evropian vendosi të premten të mos hapte negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Nënkryetari i grupit parlamentar të CDU / CSU Johann Wadephul dhe relatori përgjegjës Christian Schmidt vleresojnë:

Wadephul: “Unë u bëj thirrje të dy vendeve të konsiderojnë votën negative të Këshillit Evropian, si një nxitje për të vazhduar të gjitha përpjekjet e reformës. Nëse këto do të ndiqeshin, dyshuesit do të forcoheshin. Nëse të dy vendet mbeten në “rrugë”, Parisi nuk do të jetë në gjendje të ndalojë negociatat e pranimit për herë të dytë. Bundestagu është në ndjekje të axhendës së reformës për vendimin e saj. Gjermania mbështet një perspektivë europiane të Ballkanit Perëndimor“.

Schmidt: “Vendimi negativ i Këshillit Evropian duhet të rishikohet menjëherë. Lidhja e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë me Bashkimin Europian nuk duhet të bllokohet. Ne kemi bindjen se për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ka një vend në Bashkimin Evropian nëse ato i plotësojnë kriteret. Kjo përfundimisht përfshin fillimin e procesit të regjistrimit. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë të shohin veten dhe arritjet e tyre – si një ndryshim në emrin e shtetit ose një reformë gjithëpërfshirëse të gjyqësorit – dhe të punojnë së bashku në deficitet e mbetura. Vendimi i kushtëzuar i shtatorit në Bundestag, i cili përcakton kushte të qarta për hapjen e negociatave të pranimit, duhet të tregojë gjithashtu rrugën e miratimit për shqetësimet franceze, holandeze dhe daneze. Nëse BE nuk kujdeset për Ballkanin Perëndimor, fuqitë e tjera do ta bëjnë atë sferën e tyre të ndikimit. Askush nuk e dëshiron atë”.

e.ll./dita