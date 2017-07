Cektësia e papërballueshme e garës në PD

Gëzim Basha

Beteja për kreun e PD-së ka dukjen e parezistueshme të një gare kallpe. Eliminimi me vendim personal i një elite të shkëputur nga populli, politikisht të atrofizuar, pa ide a platformë të qartë politike përveç kombinimit për mbijetesë, ushqeu për pak kohë shtypin dhe mediat, por mbetet ende pak për të mbajtur ndezur debatin e ringritjes. Dy kandidatët e zyrtarizuar, Lulzim Basha dhe Eduard Selami, njëri i vetëngrirë e tjetri i sapozgjuar nga një letargji katërvjeçare, hezitojnë ta venë gishtin në plagë, rezistojnë ndërhyrjen In Medias Res-në thelb të çështjes siç thonë latinët- duke e shtyrë për në kalenda reformimin real të PD-së.

Gara për kreun e PD-së mbetet një garë e cekët e pa reliev mes dy personalitetesh të retushuar e pa individualitet të qartë politik dhe intelektual. Mungesa e karizmës së nevojshme politike të tyre si edhe sfondi i një anëtarësie konfuze e të dekurajuar me shkak humbjen shokuese, ndjell pesimizëm e pezm tek ata që e duan Partine Demokratike në nivelin e misionit historik për të cilin edhe u themelua: Europianizimin e Shqipërisë.

I larguar pa kriter, ose më saktë me kriterin jodemokratik të luftës së brrylave, Eduard Selami duket sot pa kontakt real me anëtarësinë e gjerë. 21 vjet më parë, “hijenat e PD-së” sipas fjalëve të të ndjerit Teodor Keko, e shqyen në ajër Selamin në një garë të egër kush e kush të merrte më parë dëshminë e luajalitetit pa kushte prej kryetarit real me seli në Presidencë. Qëlloi stinë listash edhe at’here, Selami më shumë se një individ, u kthye në kriterin pro & con kryetarit real, Presidentit Berisha. Shumica dërmuese në PD-në e at’hershme, u përfshi nga sindromi i Shën Pjetrit dhe nxituan ta mohojnë, më shumë se tri herë, duke rrahur gjoksin me një patetikë buratinosh të neveritshëm.

Selami nuk duket ai i dikurshmi!

Mes fenomeneve politike më të pakuptueshëm në Tiranën e sotme, kreun e listës e zë metamorfoza e tij e çuditshme. Ai që pati guximin ta etiketojë Dr. Berishën, në vitin e largët 1995, si një politikan pa stabilitet psikologjik, sot duket i braktisur nga fjalët. Me një retorikë të mbushur me përkujdesi të tepruar për korrektesë politike, Selami duket se e ka harruar kryeartikullin Fletë-Rrufe kundër tij në faqen e parë të RD-se, Jagot e Demokracisë, një tiradë pa emër, por me autor presidentin e at’hershëm. Selami refuzon të kuptojë se, nga klani i gjerë e laraman i kryetarit historik, ai ende konsiderohet, Jago. Ripranimi i tij në PD, nuk ishte amnisti politike, as falje e blasfemisë, por detaj për dekorin e madh të farsës së sforcuar, medemek hapjen e madhe të PD-së.

Edhe sot, më shumë se kandidat real, Selami mbetet detaj për të legjitimuar garën me rezultat të paracaktuar, përmbushës i kriterit formal për të pasur më shumë se një kandidat. Me të, PD-ja, humbet shansin për hapjen e debatit real, kurse Selami pritet të koleksionojë humbjen politike më të thellë në plan personal, përdorimin si kapak për Kutinë e Pandorës! Inkursioni i tij politik në këtë garë verore, mund t’a shpërblejë me një vend në listën e kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme, por ajo do të jetë një fitore si e P…ollos ose Tritanit! Ne, përkrahësit e tij të paktë në dimrin e 1995-s nuk i patëm uruar një fitore të tillë, në asnjë rrethanë.

Basha, Kryetari i (vetë)ngrirë në pik të zhegut mesdhetar, vazhdon të ushtroje rolin e parathënë për të si figurë tranzitore drejt trashëgimtarit real; nuk ka rëndësi në është vajza a dhëndrri. Synimi për dinasti politike familjare nuk është fantazi e imja por fenomen me një dosje të trashë evidence historike; kujtoni dinastinë Nehru-Indira-Rajiv në Indinë e largët apo po deshët edhe dinastitë Papandreu, Karamanlis e Mitsotaqis në Greqinë fqinje. Dinastitë, veçanërisht në vende të vogla si Shqipëria, e asfiksojnë demokracinë dhe shndërrohen në rrezik real për të.

Historia e jetëve politike me ndikim, ofron bujarisht një leksion të vlerë: individualiteti politik krijohet vetëm në përplasje me traditën paraardhëse, nuk ka rrugë tjetër! Mungesa e këllqeve ndëshkohet, politika nuk është art i kollajtë. Për fat të keq, Basha nuk jep shenja për konfrontim me traditën jo demokratike të PD-së, konformizmi i tij me të shkuarën po kthehet në handikapin e tij politik, duke e kthyer garën për rikonfirmim në një cekëtinë politike që as frymëzon e as premton.

Për fat të keq!