Celibashi: Po verifikojmë për parregullsi në disa KZAZ pas denoncimeve të kandidatëve

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi ka deklaruar në një dalje për mediat nga KQZ se faqja zyrtare e saj ka pasur probleme për shkak të kërkesave të shumta për ta aksesuar.

Ai tha se se ka pasur denoncime nga disa kandidatë për deputetë për parregullsi gjatë procesit të numërimit të cilat tha se tashmë po verifikohen.

Celibashi shtoi se votimi nuk është bërë në mënyrë preferenciale duke iu përgjigjur kështu pretendimeve të ngritura nga disa subjekte politike.

“Në orën 22:00 do të bëjmë monitorimin në të gjitha qendrat e numërimit. Aty do të shihet se cila KZAZ e ka ndjekur mirë procesin e numërimit apo jo. Për ata që nuk kanë respektuar procesin dhe rregullat e numërimit, ka sanksione. Vazhdojmë të kemi problem në sjelljen e anëtarëve të KZAZ dhe administrimin e këtij procesi. KQZ ka reaguar dhe ajo që vlen të theksohet është se situata ka ndryshuar. Numri i kërkesave për ta aksesuar faqen është shumë i madh për shkak se është një numër i madh kërkesash. Sot misioni ndërkombëtar i vëzhgimit doli me raportin paraprak.

Ne i gjejmë gjetjet realiste. Shumë prej atyre janë aspekte që kanë të njëjtin opinion me ne. Kemi pasur disa raportime nga disa kandidatë për deputetë në lidhje me disa parregullsi të vërejtura nga disa KZAZ të Tiranës. Edhe nga kandidati i pavarur Bojken Abazi. Jemi duke ndjekur këtë situatë dhe do të marrim vendimet e duhura.

Vlerësimin e situatës për fletët e votimit është herët për ta bërë. Çdo fletë votimi që është e pavlefshme nuk është gjë e mirë. Nga verifikimet që ka bërë KQZ, nuk rezulton që numërimi I fletëve të votimit të jetë bërë në mënyrë preferenciale. Ka qenë radha e përcaktuar. Lodhja fizike ka bërë të vetën. Ka pasur ngadalësi në proces. Nuk dihet nëse kjo ka ardhur për shkak të ndikimit nga jashtë këtë nuk e them dot”, tha Celibashi.

j.l./ dita