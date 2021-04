Celibashi: “Rezultati në Njësinë 10 del të hënën në 08:00”

Në një intervistë për emisionin “Kjo Javë” një ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, kreu i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, foli për votimin elektronik, që do të aplikohet për herë të parë në këto zgjedhje, në Njësinë nr.10, në Tiranë.

Teksa sqaroi procesin e numërimit të votave në këtë njësi, Celibashi tha se rezultati mund të dalë për 30 minuta ose 1 orë, por është rënë dakord me partitë politike, që rezultati të publikohet në orën 08:00 të ditës së hënë.

“Ne kemi siguruar mbulimin me pajisjen e identifikimit elektronik, që do të jetë në çdo qendër votimi. Kemi filluar procesin e rekrutimit të operatorëve, pra të punonjësve të autorizuar nga KQZ, që do të përdorin këtë pajisje, dhe kemi zhvilluar procesin e trajnimit të tyre. Ajo që KQZ ka pasur në dorë të bëjë, është bërë më së miri. KQZ ka punuar edhe për projektin e votimit elektronik, që do të zhvillohet në njësinë nr.10 në Tiranë. Kjo do të thotë që zgjedhësit e asaj zone do të votojnë jo me fletë votimi, por përmes një pajisjeje elektronike. Dua ta them që integriteti dhe fshehtësia e votës është e siguruar 100%.

Rezultati i votimit në Njësinë nr. 10 do të shpallet në orën 08:00 të mëngjesit të së hënës. Pra procesi i votimit mbyllet në orën 19:00 të së dielës, do të transmetohet pajisjet komjuterike në vendin e numërimit të votave, në shkollën “Qemal Stafa”, aty do të bëhet përpunimi i informacionit.

Është rënë dakord edhe me partitë politike që ky rezultat të shpallet në mëngjes, jo gjatë natës. Ky rezultat mund të shpallet për 30 minuta ose 1 orë pas mbylljes së votimit. Mendoj se ky proces do të jetë i suksesshëm, nuk kemi pritshmëri për ndonjë problematikë, se do ta kishim adresuar për të gjetur zgjidhje.

Numërimi do të kryhet nën vëzhgimin e kamerave, nëse një kamera do pësojë defekt, KQZ ka marrë masa që në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë të bëjë menjëherë zëvendësimin e saj. Nëse për një arsye apo tjetër nuk do të ketë mundësi zëvendësimi të kamerës, procesi do të vazhdojë në tavolinat e tjera, ku ka kamera. Por ne kemi marrë masat që nëse do të ketë problematika me kamera, do të zëvendësohen për 1 ose 2 orë”, tha Celibashi.