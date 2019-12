Censurohet Trump, në Kanada nuk do ta shohin më tek “I vetëm në shtëpi”

Disa polemika janë krijuar direkt pas transmetimit të filimit më të preferuar nga të gjithë “Home Alone 2”, në televizionin shtetëror CBC në Kanada.

Ky film kishte një skenë që përfshinte dhe presidentin Donald Trump.

Heqja e kësaj pjese të filmit është konsideruar nga konservatorët amerikanë si një lëvizje politike dhe censurë.

Televizioni CBC ka reaguar direkt, duke sqaruar se kjo pjesë është hequr në vitin 2014, kur ka blerë të drejtën e transmetimit të këtij filmi. Në atë kohë Trump ka qenë vetëm biznesmen dhe jo president.

“Siç ndodh shpesh për filmat e përshtatur për televizione, edhe “I vetëm në shtëpi” është rishikuar. Skena me Trump ishte një prej atyre që janë hequr”, shpjegon televizioni në një komunikatë për shtyp.

Për këtë situatë ka reaguar edhe Trump në “Twitter” ku bën shaka dhe thotë se filmi nuk do jetë më i njëjtë.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019